RENK Aktie im freien Fall? Gleich zwei Hedgefonds erhöhen ihre Short-Wetten!

Die RENK-Aktie gerät an der Börse unter Druck! Während die Papiere des deutschen Rüstungstechnologie-Spezialisten um 3,81 Prozent auf 35,205 Euro fallen, haben gleich zwei internationale Hedgefonds ihre Wetten auf sinkende Aktienkurse erhöht. Marshall Wace LLP stockte seine Netto-Leerverkaufsposition am 4. November 2026 von 0,69 auf 0,70 Prozent auf. Arrowstreet Capital, Limited Partnership erhöhte sein Engagement am selben Tag von 0,89 auf 0,90 Prozent. Doch damit nicht genug: Auch PDT Partners, Capital Fund Management, AQR Capital Management und Squarepoint sind mit bedeutenden Short-Positionen vertreten. Die sechs zuletzt gemeldeten Engagements summieren sich rechnerisch auf 5,59 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Für Anleger entsteht eine brisante Konstellation: Die RENK-Aktie verliert deutlich an Wert, während mehrere professionelle Investoren auf der Short-Seite positioniert bleiben. Ist die Skepsis der Hedgefonds berechtigt oder könnte ihnen eine Erholung des Rüstungstitels einen Strich durch die Rechnung machen?