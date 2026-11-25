Die Renk Aktie gibt Anlegern ein Rätsel auf. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang des Augsburger Getriebeherstellers um 33,6 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 7,6 Milliarden Euro einen Rekord. Der Umsatz wuchs um 5,8 Prozent auf 982 Millionen Euro, das bereinigte EBIT um 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen Euro.
Renk Aktie: Aufträge plus 34 Prozent, Rekordbestand von 7,6 Milliarden – warum hat die Panzergetriebe-Aktie trotzdem 40 Prozent verloren?
Renk sammelt Rüstungsaufträge schneller, als die Werke sie abarbeiten können. Trotzdem ist die Aktie seit Jahresbeginn abgestürzt. Was die Renk Aktie zwischen Rekordbestand und Lieferverzögerungen bewegt.
Das Problem
Volle Bücher, langsame Abarbeitung
Renk erhält deutlich mehr Aufträge, als es Umsatz macht – das Verhältnis liegt bei 1,7. Doch aus dem Bestand wird nur langsam Geld: Vorstandschef Alexander Sagel verwies auf mögliche Verzögerungen bei Hauptauftragnehmern, etwa beim deutschen Boxer-Programm, für das Renk Getriebe liefert. Zudem schwächelt das zivile Industriegeschäft.
Der Umbau
Neue Prognose nach Portfolio-Schnitt
Nach dem Verkauf der Gleitlagersparte legte Renk eine neue Prognose für das fortgeführte Geschäft vor: rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz und 240 bis 255 Millionen Euro bereinigtes EBIT. Die Übernahme des britischen Spezialisten David Brown Defence ist seit Anfang November abgeschlossen. Der Standort Huddersfield soll zum Kompetenzzentrum für U-Boot-Antriebe werden.
An der Börse half das wenig: Am Tag der Zahlen fiel die Renk Aktie um gut 5 Prozent, mitgerissen von der Gewinnwarnung bei Rheinmetall. Seit Jahresbeginn hat sie rund 40 Prozent verloren. Ein Signal setzte der Chef selbst: Alexander Sagel kaufte nach den Zahlen 6.790 Renk-Aktien.
Die Renk Aktie leidet nicht an fehlender Nachfrage, sondern an fehlendem Tempo. Sobald der Rekordbestand schneller zu Umsatz wird, dürfte sich das Bild drehen.
Häufige Fragen zur Renk Aktie
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Ende September lag er bei 7,6 Milliarden Euro, einem Rekordwert.
Was erwartet Renk für 2026?
Rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz und 240 bis 255 Millionen Euro bereinigtes EBIT im fortgeführten Geschäft.
Warum fiel die Aktie nach den Zahlen?
Vor allem im Sog der Gewinnwarnung von Rheinmetall.
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