Wie hoch ist der Auftragsbestand?

Ende September lag er bei 7,6 Milliarden Euro, einem Rekordwert.

Was erwartet Renk für 2026?

Rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz und 240 bis 255 Millionen Euro bereinigtes EBIT im fortgeführten Geschäft.

Warum fiel die Aktie nach den Zahlen?

Vor allem im Sog der Gewinnwarnung von Rheinmetall.