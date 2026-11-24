Ein Jahr lang kannte der Kurs fast nur eine Richtung. Am Dienstag ging es deutlich abwärts: Die Renishaw-Aktie (ISIN: GB0007323586, WKN: 868884, Symbol London: RSW, Symbol Deutschland: REW, US-Symbol: RNSHF) zählt zu den FTSE Verlierern des Tages. Im späten deutschen Handel verlor das Papier 4,31 Prozent auf 55,50 Euro.
Renishaw-Aktie FTSE Verlierer: Der Chip-Ausverkauf holt den Messtechnik-Spezialisten ein – minus 4 Prozent nach einem starken Jahr
Die Renishaw-Aktie gehört am Dienstag zu den größten Verlierern am Londoner Markt. Im späten deutschen Handel gibt der Hersteller von Präzisionsmesstechnik 4,31 Prozent ab. Eine Unternehmensmeldung fehlt, doch der Rückfall der US-Technologiewerte trifft einen Konzern, dessen Wachstum zuletzt stark von der Halbleiterindustrie kam.
FTSE Verlierer Renishaw
Warum die Renishaw-Aktie fällt: Wer mit den Chips steigt, fällt auch mit ihnen
Eine Mitteilung des Unternehmens gab es am Dienstag nicht. Die wahrscheinlichste Erklärung liegt an der Wall Street.
Dort setzte sich der Ausverkauf der Technologiewerte fort. Der Nasdaq Composite verlor 2,3 Prozent, nachdem er am Montag um mehr als 6 Prozent gestiegen war. Der Chipkonzern Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol Deutschland: NVD, US-Symbol: NVDA) gab 8,3 Prozent ab. Auch an der Londoner Metallbörse wurden die mit der Halbleiterbranche verbundenen Metalle Kupfer und Zinn abverkauft. In London schloss der Index der mittelgroßen Werte FTSE 250 um 0,8 Prozent tiefer und damit deutlich schwächer als der Leitindex.
Für Renishaw ist das mehr als Stimmung. Das Unternehmen aus Gloucestershire baut Messtaster, Positionsgeber und Kalibriersysteme, die in Werkzeugmaschinen und in der Chipfertigung eingesetzt werden. Im Geschäftsjahr 2026 kam der stärkste Schub aus genau diesem Bereich: Die Sparte Positionsmessung wuchs um 26 Prozent, getrieben von der Nachfrage der Halbleiterindustrie.
Hintergrund
Die Zahlen hinter der Renishaw-Aktie: Rekordumsatz und höhere Marge
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 815,8 Millionen Pfund. Der bereinigte operative Gewinn kletterte um 36 Prozent auf 152,9 Millionen Pfund, die Marge verbesserte sich von 15,7 auf 18,7 Prozent. Neben dem Halbleitergeschäft wuchs der Bereich Spezialtechnologien um 43 Prozent, getragen vom 3D-Metalldruck für Luftfahrt und Verteidigung. Das Unternehmen kündigte eine Sonderdividende an.
Halbleiter
Die Investitionen der Chipindustrie sind der wichtigste Wachstumstreiber – und damit auch das größte Stimmungsrisiko für die Renishaw-Aktie.
China
Das Unternehmen selbst nennt Billigkonkurrenz in China und Branchenschwankungen als Risiken.
Klassische Industrie
Die Nachfrage aus traditionellen Industriemärkten blieb zuletzt verhalten.
Nächster Termin
Die Halbjahreszahlen werden für Februar 2027 erwartet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Renishaw plc
- Geschäft
- Präzisionsmesstechnik, Positionsgeber, 3D-Metalldruck
- ISIN
- GB0007323586
- WKN
- 868884
- Symbol London / Deutschland
- RSW / REW
- US-Symbol
- RNSHF
- Kurs in Euro
- 55,50 Euro (-4,31 %)
- Umsatz Geschäftsjahr 2026
- 815,8 Millionen Pfund (+14 %)
Stand: 24.11.2026, Eurokurs comdirect 25.11.2026, 00:06 Uhr
Häufige Fragen zur Renishaw-Aktie
Warum ist die Renishaw-Aktie heute unter den FTSE Verlierern?
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Rückgang fällt mit dem erneuten Ausverkauf der Technologie- und Halbleiterwerte zusammen, von deren Nachfrage Renishaw zuletzt stark profitiert hat.
Was macht Renishaw?
Das britische Unternehmen stellt Präzisionsmesstechnik für Werkzeugmaschinen, Positionsgeber für die Chipfertigung und Anlagen für den 3D-Metalldruck her.
Wie lief das letzte Geschäftsjahr?
Der Umsatz stieg um 14 Prozent, der bereinigte operative Gewinn um 36 Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.