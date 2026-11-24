Dort setzte sich der Ausverkauf der Technologiewerte fort. Der Nasdaq Composite verlor 2,3 Prozent, nachdem er am Montag um mehr als 6 Prozent gestiegen war. Der Chipkonzern Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol Deutschland: NVD, US-Symbol: NVDA) gab 8,3 Prozent ab. Auch an der Londoner Metallbörse wurden die mit der Halbleiterbranche verbundenen Metalle Kupfer und Zinn abverkauft. In London schloss der Index der mittelgroßen Werte FTSE 250 um 0,8 Prozent tiefer und damit deutlich schwächer als der Leitindex.

Für Renishaw ist das mehr als Stimmung. Das Unternehmen aus Gloucestershire baut Messtaster, Positionsgeber und Kalibriersysteme, die in Werkzeugmaschinen und in der Chipfertigung eingesetzt werden. Im Geschäftsjahr 2026 kam der stärkste Schub aus genau diesem Bereich: Die Sparte Positionsmessung wuchs um 26 Prozent, getrieben von der Nachfrage der Halbleiterindustrie.