Einordnung der Redaktion: Der Zeitpunkt wirkt im Rückblick spektakulär. Die Nvidia Aktie erreichte Anfang Oktober ein Rekordhoch und verlor dann bis zum 20. November fast die Hälfte ihres Werts, bevor die Rückkehr von Gründer Jensen Huang am Montag eine Gegenbewegung auslöste. Daraus eine Vorhersage zu lesen, wäre aber zu viel. Die Modelle von Renaissance reagieren auf Kursmuster und halten Aktien oft nur kurz. Auch die Micron Aktie und die AMD Aktie, die der Fonds gekauft hat, gerieten im November unter Druck. Sicher ist nur: Der bekannteste Quant-Fonds der Welt war Ende September bei Nvidia praktisch nicht mehr dabei.