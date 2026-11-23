Bei Renaissance Technologies entscheidet kein Mensch über Käufe und Verkäufe. Der Hedgefonds, den der 2024 verstorbene Mathematiker Jim Simons gegründet hat, lässt Rechenmodelle handeln und gilt als erfolgreichste Geldmaschine der Wall Street. Umso mehr Aufsehen erregt, was die Modelle im dritten Quartal getan haben. Sie verkauften 7,07 Millionen Stück der Nvidia Aktie, das sind 99,7 Prozent der Position. Auch Meta flog fast vollständig aus dem Depot. An die Spitze rückten zwei andere Chipwerte: die Micron Aktie und die AMD Aktie.
Renaissance Technologies Depot: Die Geldmaschine von Jim Simons wirft 99,7 Prozent ihrer Nvidia-Aktien raus – Wochen vor dem Absturz
Der erfolgreichste Hedgefonds der Geschichte hat im dritten Quartal fast seine komplette Nvidia-Position verkauft. Gut sieben Millionen Aktien gingen raus, dafür kauften die Algorithmen Micron und AMD in großem Stil und stiegen mit 620 Millionen Dollar bei SpaceX ein. Wenige Wochen später brach die Nvidia Aktie ein. Was die Pflichtmeldung von Renaissance Technologies zeigt.
Die Verkäufe
Nvidia und Meta fast auf null
Die Nvidia-Position war Ende Juni noch rund 1,4 Milliarden Dollar wert. Ende September war sie praktisch verschwunden. Bei Meta verkaufte Renaissance gut zwei Millionen Aktien und damit 99,9 Prozent des Bestands. Auch Palantir wurde um 70 Prozent gekürzt, Taiwan Semiconductor um 85 Prozent. Der Fonds trennte sich also gezielt von den Aktien, die den KI-Boom am stärksten getragen hatten. Insgesamt löste Renaissance im Quartal mehr als 1.100 Positionen auf und eröffnete fast 570 neue.
Die Käufe
Speicherchips, AMD und Musks Raketen
Das Geld floss in andere Halbleiterwerte. Bei Micron stockte Renaissance um 1,31 Millionen auf 1,52 Millionen Aktien auf, die Position ist mit 1,62 Milliarden Dollar jetzt die größte im Depot. Bei AMD kamen 1,17 Millionen Aktien dazu, ein Plus von 140 Prozent. Dahinter folgen das Biotech-Unternehmen United Therapeutics, Intel und Alphabet. Größter Neuzugang ist die SpaceX Aktie mit 4,11 Millionen Stück im Wert von 621 Millionen Dollar. Neu sind außerdem Bank of America und Goldman Sachs.
Einordnung der Redaktion: Der Zeitpunkt wirkt im Rückblick spektakulär. Die Nvidia Aktie erreichte Anfang Oktober ein Rekordhoch und verlor dann bis zum 20. November fast die Hälfte ihres Werts, bevor die Rückkehr von Gründer Jensen Huang am Montag eine Gegenbewegung auslöste. Daraus eine Vorhersage zu lesen, wäre aber zu viel. Die Modelle von Renaissance reagieren auf Kursmuster und halten Aktien oft nur kurz. Auch die Micron Aktie und die AMD Aktie, die der Fonds gekauft hat, gerieten im November unter Druck. Sicher ist nur: Der bekannteste Quant-Fonds der Welt war Ende September bei Nvidia praktisch nicht mehr dabei.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Renaissance Technologies
Hat Renaissance Technologies Nvidia verkauft?
Ja. Im dritten Quartal 2026 verkaufte der Fonds 7,07 Millionen Nvidia-Aktien und damit 99,7 Prozent der Position.
Was sind die größten Positionen von Renaissance Technologies?
Micron mit 2,2 Prozent, AMD mit 1,6 Prozent, United Therapeutics, Intel und Alphabet.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?
Micron Aktie: ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE (Deutschland), US-Handelssymbol MU (Nasdaq).
AMD Aktie: ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD (Deutschland), US-Handelssymbol AMD (Nasdaq).
Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
SpaceX Aktie: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX (Deutschland), US-Handelssymbol SPCX (Nasdaq).
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