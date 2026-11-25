Die US-Unternehmen haben im dritten Quartal glänzend verdient, so Johannes Jahn von der Fürst Fugger Privatbank.
Rekordgewinne mit Verfallsdatum: KI-Investitionen und Inflation sorgen für Zurückhaltung
Die Gewinne im S&P 500 steigen um 31,9%, doch Zinssorgen trüben den Blick auf 2027.
An der Börse habe sich das zuletzt trotzdem nicht ausgezahlt. Gerade angesichts der Kursverluste der vergangenen Woche würden viele Anleger inzwischen vor allem auf das kommende Jahr schauen. Dabei könne sich die Bilanz der Berichtssaison sehen lassen. Die Gewinne der S&P-500-Unternehmen seien im dritten Quartal um 31,9% gestiegen. 84% der Firmen hätten besser abgeschnitten als erwartet, und die Umsätze seien um gut 14% gewachsen. Johannes Jahn: "Der Abstand der Ergebnisse zu den vorherigen Schätzungen der Analysten fiel so gering aus wie seit vier Jahren nicht mehr." Das liege vor allem an drei Unternehmen: dem Netzbetreiber Charter, Meta und Alphabet. Bei Meta habe eine Sonderbelastung aus Rechtsstreitigkeiten von fast 10 Milliarden Dollar auf das Ergebnis gedrückt, bei Alphabet ein Verlust von 8,7 Milliarden Dollar aus Aktienbeteiligungen.
Ein Grund für die Zurückhaltung der Anleger sei der Blick auf die Investitionen in Künstliche Intelligenz. So erwarte Goldman Sachs, dass sie 2027 langsamer zulegen würden als bisher. Das würde auch das Gewinnwachstum im S&P 500 bremsen – von rund 30% in diesem Jahr auf etwa 18%. Immer häufiger werde der Ausbau der Rechenzentren zudem über Kredite finanziert. Goldman Sachs habe seine Schätzung für Projektfinanzierungen im kommenden Jahr deshalb von 300 auf 545 Milliarden Dollar angehoben. Dazu komme die Geldpolitik. Die Inflationsdaten in den USA seien drei Monate in Folge schlechter ausgefallen als erwartet, sage Jahn: "Mehrere Mitglieder der Fed haben sich zuletzt deutlich geäußert. Zum Teil halten sie für Dezember sogar eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt für denkbar." Goldman Sachs rechne mit zwei Schritten um je 0,25 Prozentpunkte, im Dezember und im März. Mit einem KGV von gut 18 auf Basis der erwarteten Gewinne seien US-Aktien im historischen Vergleich nicht teuer. Stiegen die Zinsen weiter, verliere dieses Argument aber an Gewicht.
Für Anleger sei dies aber kein Alarmsignal. Die Unternehmen würden gut verdienen, und die Margen lägen nahe an ihren Rekorden, so Jahn: "Wir sehen, dass der Markt genauer unterscheidet als noch vor einigen Monaten. Wer sein Depot stark auf die großen Technologiewerte ausgerichtet hat, sollte prüfen, ob die Gewichtung noch passt." Unternehmen aus dem Gesundheitswesen oder dem Basiskonsumgütersektor könnten hier einen Ausgleich schaffen.
Johannes Jahn, Fürst Fugger Privatbank:
"Der Abstand der Ergebnisse zu den vorherigen Schätzungen der Analysten fiel so gering aus wie seit vier Jahren nicht mehr."
"Mehrere Mitglieder der Fed haben sich zuletzt deutlich geäußert. Zum Teil halten sie für Dezember sogar eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt für denkbar."
"Wir sehen, dass der Markt genauer unterscheidet als noch vor einigen Monaten. Wer sein Depot stark auf die großen Technologiewerte ausgerichtet hat, sollte prüfen, ob die Gewichtung noch passt."
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