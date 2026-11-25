Ein Grund für die Zurückhaltung der Anleger sei der Blick auf die Investitionen in Künstliche Intelligenz. So erwarte Goldman Sachs, dass sie 2027 langsamer zulegen würden als bisher. Das würde auch das Gewinnwachstum im S&P 500 bremsen – von rund 30% in diesem Jahr auf etwa 18%. Immer häufiger werde der Ausbau der Rechenzentren zudem über Kredite finanziert. Goldman Sachs habe seine Schätzung für Projektfinanzierungen im kommenden Jahr deshalb von 300 auf 545 Milliarden Dollar angehoben. Dazu komme die Geldpolitik. Die Inflationsdaten in den USA seien drei Monate in Folge schlechter ausgefallen als erwartet, sage Jahn: "Mehrere Mitglieder der Fed haben sich zuletzt deutlich geäußert. Zum Teil halten sie für Dezember sogar eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt für denkbar." Goldman Sachs rechne mit zwei Schritten um je 0,25 Prozentpunkte, im Dezember und im März. Mit einem KGV von gut 18 auf Basis der erwarteten Gewinne seien US-Aktien im historischen Vergleich nicht teuer. Stiegen die Zinsen weiter, verliere dieses Argument aber an Gewicht.