Warum ist die Regeneron Aktie Nasdaq100 Gewinner?

Die Regeneron Aktie steigt am 24. November 2026 um rund 2,1 Prozent. Anleger schichten aus fallenden Chipwerten in Biotech-Aktien um. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Regeneron Aktie?

Die ISIN lautet US75886F1075, die WKN 881535. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel REGN gehandelt.

Wie hoch ist der Gewinn der Regeneron Aktie?

Am Nachmittag liegt die Aktie laut Indikation 2,07 Prozent im Plus bei rund 961,73 US-Dollar. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.