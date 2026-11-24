Die Regeneron Aktie (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, US-Handelssymbol: REGN an der Nasdaq) zählt am Dienstag mit einem Plus von 2,07 Prozent zu den Nasdaq100 Gewinnern. Am Nachmittag notiert der Biotech-Konzern laut Indikation bei rund 961,73 US-Dollar. Während die Chipwerte im Nasdaq 100 einbrechen, gehören Gesundheitswerte zu den gefragten Titeln.
Regeneron Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit Plus 2,1 Prozent – Biotech-Schwergewicht gefragt
Die Regeneron Aktie steigt am Dienstag um rund 2,1 Prozent und gehört zu den Nasdaq100 Gewinnern. Während Chipwerte abstürzen, greifen Anleger bei großen Biotech-Werten zu. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und was jetzt für und gegen die Aktie spricht.
Die Gründe für den Kursgewinn
Umschichtung in Gesundheitswerte
Regeneron gibt am Dienstag keine eigenen Neuigkeiten bekannt. Der Kursgewinn passt zu einer Rotation: Anleger verkaufen Chipwerte und wechseln in Branchen mit stabileren Erträgen. Regeneron verdient mit dem Augenmedikament Eylea und dem gemeinsam vermarkteten Mittel Dupixent gegen Entzündungskrankheiten. Beides sind etablierte Umsatzträger.
Rotation aus Chipwerten
Gesundheitswerte profitieren, wenn Anleger aus Technologie umschichten.
Etablierte Medikamente
Eylea und Dupixent sichern laufende Einnahmen.
Forschungspipeline
Regeneron arbeitet an Antikörpern und weiteren Therapien für neue Krankheitsbereiche.
Einordnung
Rückenwind durch den Markt
Ein Plus von gut 2 Prozent ist solide, aber kein Ausreißer. Es zeigt, dass der Nasdaq100 Gewinner Regeneron von der Marktstimmung profitiert und nicht von einer eigenen Nachricht. Biotech-Werte können bei Technologie-Rücksetzern als Ausweichziel dienen, verlieren diese Rolle aber, sobald das Geld zurückfließt.
Häufige Fragen zur Regeneron Aktie
Warum ist die Regeneron Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Die Regeneron Aktie steigt am 24. November 2026 um rund 2,1 Prozent. Anleger schichten aus fallenden Chipwerten in Biotech-Aktien um. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Regeneron Aktie?
Die ISIN lautet US75886F1075, die WKN 881535. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel REGN gehandelt.
Wie hoch ist der Gewinn der Regeneron Aktie?
Am Nachmittag liegt die Aktie laut Indikation 2,07 Prozent im Plus bei rund 961,73 US-Dollar. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.
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