Joseph Bonner, Analyst von Argus, habe das Kursziel für die Aktie von Reddit Inc. (ISIN: US75734B1008, WKN: A406FX, Ticker-Symbol: 6VO, NYSE-Symbol: RDDT) von 225 auf 150 USD gesenkt, das "buy"-Rating jedoch bestätigt. Die Befürchtungen des Marktes hinsichtlich der Anfälligkeit Medien- und Entertainment-Unternehmens gegenüber der zunehmenden Verbreitung KI-gestützter Suchanfragen hätten sich nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal bestätigt. Das Management habe davor gewarnt, dass der Besucherstrom über externe Suchmaschinen zurückgehen könnte. Diese Entwicklung habe bei Anlegern die Sorge geschürt, dass KI-basierte Suchdienste zunehmend klassische Suchanfragen ersetzen und damit langfristig den Nutzerverkehr auf Reddit beeinträchtigen könnten.
Reddit Aktie: Überraschende Kaufchance!
Argus senkt Kursziel deutlich
Nach Einschätzung von Bonner hätten die Anleger jedoch übersehen, dass Reddit selbst starke Quartalsergebnisse vorgelegt habe. Darüber hinaus seien auch die vom Management entwickelten Gegenmaßnahmen zur Abfederung der rückläufigen Besucherzahlen aus externen Suchmaschinen an der Börse weitgehend ignoriert worden. Argus vertrete deshalb die Auffassung, dass die Befürchtungen hinsichtlich einer durch künstliche Intelligenz ausgelösten schleichenden Schwächung des Geschäftsmodells inzwischen möglicherweise vollständig im Aktienkurs berücksichtigt seien.
Trotz der deutlichen Kurszielsenkung bleibe Bonner somit optimistisch für die weitere Kursentwicklung der Reddit-Aktie. Die entscheidende Frage für Anleger laute nun: Habe die Börse die Risiken durch künstliche Intelligenz bereits übertrieben eingepreist und stehe die Reddit-Aktie damit vor einer möglichen kräftigen Gegenbewegung? (Analyse vom 12.11.2026)
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