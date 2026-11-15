Reddit Aktie: Überraschende Kaufchance!

Joseph Bonner, Analyst von Argus, habe das Kursziel für die Aktie von Reddit Inc. (ISIN: US75734B1008, WKN: A406FX, Ticker-Symbol: 6VO, NYSE-Symbol: RDDT) von 225 auf 150 USD gesenkt, das "buy"-Rating jedoch bestätigt. Die Befürchtungen des Marktes hinsichtlich der Anfälligkeit Medien- und Entertainment-Unternehmens gegenüber der zunehmenden Verbreitung KI-gestützter Suchanfragen hätten sich nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal bestätigt. Das Management habe davor gewarnt, dass der Besucherstrom über externe Suchmaschinen zurückgehen könnte. Diese Entwicklung habe bei Anlegern die Sorge geschürt, dass KI-basierte Suchdienste zunehmend klassische Suchanfragen ersetzen und damit langfristig den Nutzerverkehr auf Reddit beeinträchtigen könnten.