Reddit Aktie: Minus 59 Prozent seit Januar – Googles KI-Antworten kosten Besucher – Schnäppchen oder Value-Falle?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 20:43 3 Min.

Die Reddit Aktie hat seit Jahresbeginn fast 60 Prozent verloren, obwohl der Umsatz um mehr als 50 Prozent wächst. Weniger Besucher über die Google-Suche, ein enttäuschender Ausblick und die Frage nach KI-Lizenzdeals belasten. Was hinter dem Absturz steckt und was die Bewertung jetzt sagt.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Die Reddit Aktie (ISIN: US75734B1008, WKN: nicht verifiziert, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: nicht verifiziert, US-Handelssymbol: RDDT, NYSE) gehört zu den spektakulärsten Absturzgeschichten des Jahres. Am 18. November schloss das Papier bei 94,09 US-Dollar, am Folgetag rutschte es im Handelsverlauf weiter auf rund 91 US-Dollar. Seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust der Reddit Aktie auf knapp 59 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 263,50 US-Dollar. Entwicklung seit Jahresbeginn -58,9 % Schlusskurs 18.11.2026 94,09 USD Umsatz im dritten Quartal (+53 %) 895 Mio. USD 52-Wochen-Hoch 263,50 USD Quelle : Trefis, Benzinga, Unternehmensangaben; Stand 18.11.2026 Der Auslöser Ein Ausblick, der fast 30 Prozent kostete Den entscheidenden Schlag erhielt die Reddit Aktie Ende Oktober. Nach den Zahlen zum dritten Quartal fiel der Kurs am 30. Oktober um 29,2 Prozent, der größte Tagesverlust der jüngeren Geschichte. Dabei waren die Zahlen solide: Der Umsatz stieg um 53 Prozent auf 895 Millionen US-Dollar, davon 847 Millionen aus Werbung, der verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 1,40 US-Dollar. Für das vierte Quartal stellte Reddit 1,00 bis 1,03 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, das lag unter den Erwartungen der Wall Street. Das Kernproblem Google schickt weniger Besucher Noch schwerer wiegt eine Aussage des Managements: Die Zahl der Verweise aus der Suche ging im Oktober im Schnitt um mehr als eine Million pro Woche zurück. Hält das an, könnte die Zahl der täglich aktiven Nutzer ohne Anmeldung im vierten Quartal um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz sinken. Als ein Grund gelten Googles KI-Übersichten, die Antworten direkt in der Suche liefern. Für Reddit ist das doppelt heikel: Die Plattform lebt von Suchverkehr und verkauft zugleich ihre Inhalte als Trainingsdaten an KI-Firmen. Neue KI-Lizenzdeals hatte Reddit mit den Zahlen nicht angekündigt. Der Absturz hat die Bewertung deutlich verändert. Auf Basis der Gewinne der vergangenen zwölf Monate wird die Reddit Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um 20 gehandelt, Ende September lag es noch bei fast 28. Beim Umsatz liegt das Verhältnis bei rund dem 6,6-Fachen. Die nächsten Zahlen sind für den 4. Februar 2027 angekündigt. Was für die Reddit Aktie spricht Umsatzwachstum von 53 Prozent im dritten Quartal

Hohe Profitabilität mit operativer Marge um 29 Prozent

KGV nach dem Absturz deutlich gesunken

Wertvolle Inhalte für KI-Trainingsdaten Was gegen die Reddit Aktie spricht Rückläufiger Suchverkehr durch Googles KI-Antworten

Möglicher Rückgang der Nutzerzahlen im vierten Quartal

Keine neuen KI-Lizenzdeals angekündigt

Extreme Kursschwankungen mit Beta über 2 Einordnung der Redaktion: Die Reddit Aktie steht exemplarisch für ein neues Risiko im Internet: Plattformen, die vom Suchverkehr leben, verlieren Reichweite, wenn KI-Assistenten die Antworten liefern. Der Markt preist dieses Risiko inzwischen kräftig ein. Ob das reicht, hängt davon ab, ob Reddit die Nutzerzahlen stabilisieren und neue Lizenzerlöse erschließen kann. FAQ Die wichtigsten Fragen zur Reddit Aktie Warum ist die Reddit Aktie 2026 so stark gefallen?

Ein schwächerer Ausblick, rückläufiger Suchverkehr durch Googles KI-Übersichten und fehlende neue KI-Lizenzdeals belasten. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie knapp 59 Prozent. Wann legt Reddit die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 sind für den 4. Februar 2027 angekündigt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Reddit Aktie?

ISIN: US75734B1008, WKN: nicht verifiziert, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: nicht verifiziert, US-Handelssymbol: RDDT (NYSE).

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