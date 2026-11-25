Auslöser war laut dpa-AFX ein Medienbericht: ABDA-Präsident Thomas Preis forderte im Branchenportal "Apotheke Adhoc", dass die Krankenkassen die Zuzahlungen für verschreibungspflichtige Medikamente künftig direkt einziehen statt der Apotheken. Er sieht einen Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen Versandapotheken, die ihren Kunden die Zuzahlung erlassen.

Hintergrund ist die geplante Anhebung der gesetzlichen Zuzahlungen um 50% im Jahr 2027, von bisher 5 bis 10 € auf 7,50 bis 15 €. Am Markt hieß es laut dpa-AFX, es handle sich "bislang lediglich um eine Forderung des Branchenverbands", die aber die regulatorischen Risiken erhöhe. Auch DocMorris verlor am Dienstag in Zürich 7,61% auf 16,88 CHF.

Bemerkenswert: Metzler-Analyst Felix Dennl hatte höhere Zuzahlungen zuvor als Vorteil für Versandapotheken gewertet. Dieser Vorteil hängt genau daran, dass Versender die Zuzahlung erlassen können, und den stellt die ABDA nun infrage.