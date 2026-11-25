Die Redcare Pharmacy Aktie setzt ihren Rückgang am Mittwochmittag fort und verliert 4,36% auf 58,15 €. Damit zählt sie zu den SDAX Verlierern des Tages. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht, die Aktie leidet weiter unter der Debatte über Zuzahlungen, die am Dienstag ausgelöst wurde.
Redcare Pharmacy Aktie: SDAX Verlierer am Mittag mit -4,36% - Zuzahlungsdebatte belastet Online-Apotheken
Die Redcare Pharmacy Aktie fällt am Mittag um 4,36% auf 58,15 € und ist einer der größten SDAX Verlierer. Auslöser ist die Forderung der Apotheker, Zuzahlungen künftig direkt über die Krankenkassen einzuziehen.
Kursverlust
Was die Apotheker fordern
Auslöser war laut dpa-AFX ein Medienbericht: ABDA-Präsident Thomas Preis forderte im Branchenportal "Apotheke Adhoc", dass die Krankenkassen die Zuzahlungen für verschreibungspflichtige Medikamente künftig direkt einziehen statt der Apotheken. Er sieht einen Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen Versandapotheken, die ihren Kunden die Zuzahlung erlassen.
Hintergrund ist die geplante Anhebung der gesetzlichen Zuzahlungen um 50% im Jahr 2027, von bisher 5 bis 10 € auf 7,50 bis 15 €. Am Markt hieß es laut dpa-AFX, es handle sich "bislang lediglich um eine Forderung des Branchenverbands", die aber die regulatorischen Risiken erhöhe. Auch DocMorris verlor am Dienstag in Zürich 7,61% auf 16,88 CHF.
Bemerkenswert: Metzler-Analyst Felix Dennl hatte höhere Zuzahlungen zuvor als Vorteil für Versandapotheken gewertet. Dieser Vorteil hängt genau daran, dass Versender die Zuzahlung erlassen können, und den stellt die ABDA nun infrage.
Hintergrund
Europas führende Online-Apotheke
Redcare (früher Shop Apotheke) mit Sitz in Sevenum (Niederlande) liefert mehr als 100.000 Pakete pro Tag und hat über 15 Mio. aktive Kunden. Wichtigster Kurstreiber ist das deutsche E-Rezept-Geschäft. Im dritten Quartal stiegen Umsatz und bereinigtes EBITDA deutlich, die Jahresziele blieben unverändert. Eine Dividende zahlt Redcare nicht, die Marktkapitalisierung lag bei 68,40 € bei rund 1,4 Mrd. €.
Seit 18. November notiert die Aktie unter der 100-Tage-Linie (Durchbruch bei 66,30 €). Das 52-Wochen-Tief lag bei 30,18 € (30.03.2026). Als nächste Unterstützung gilt die Zone um 55 €.
|Haus
|Votum
|Kursziel
|Datum
|MPCM
|Kaufen
|125 € (angehoben)
|03.11.2026
|Jefferies
|Buy
|97 €
|03.11.2026
|Barclays
|Overweight
|86 € (zuvor 85 €)
|13.11.2026
Quelle: Analystenhäuser, dpa-AFX
Auch Warburg Research (3.11.) und Deutsche Bank (30.10.) raten zum Kauf. Die Mehrheit der Analysten bleibt also positiv.
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