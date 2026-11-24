Am Mittag fehlte noch die Erklärung, am Abend ist sie da: Die Redcare Pharmacy Aktie rutscht am Dienstag um 7,74 Prozent auf 60,80 Euro ab und ist zweitgrößter SDAX Verlierer. Der Grund kommt aus Berlin. Die Standesvertretung der Apotheker will den Online-Apotheken ein Verkaufsargument nehmen, das für das Rezeptgeschäft der Redcare Pharmacy Aktie wichtig ist.
Redcare Pharmacy Aktie: SDAX Verlierer am Abend – minus 7,7 Prozent, ein Satz des Apothekerpräsidenten erschüttert das Rezeptgeschäft
Die Redcare Pharmacy Aktie verliert am Dienstag 7,74 Prozent auf 60,80 Euro und ist zweitgrößter SDAX Verlierer. Der Apothekerverband ABDA fordert, dass Krankenkassen die Zuzahlungen für Medikamente direkt einziehen. Das trifft einen Wettbewerbsvorteil der Versender.
Der Auslöser
Warum die Redcare Pharmacy Aktie als SDAX Verlierer einbricht
Thomas Preis, Präsident des Apothekerverbands ABDA, hat sich im Branchenportal „Apotheke Adhoc“ zu den Zuzahlungen geäußert, die Patienten für verschreibungspflichtige Medikamente leisten. Sein Vorschlag: Nicht mehr die Apotheken, sondern die Krankenkassen sollen diese Beträge einziehen. Preis beklagt den Aufwand für die Apotheken vor Ort und sieht einen Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen Versandapotheken, die ihren Kunden die Zuzahlung erlassen.
Genau dieser Erlass ist ein Werkzeug der Versender. Nach einem Medienbericht sollen die gesetzlichen Zuzahlungen 2027 um 50 Prozent steigen. Je höher die Zuzahlung, desto attraktiver wird ein Anbieter, der sie dem Kunden abnimmt. Ziehen künftig die Kassen das Geld ein, fiele dieser Hebel weg. Am Markt hieß es laut der Nachrichtenagentur dpa-AFX, es handele sich bislang nur um eine Forderung des Verbands, sie erhöhe aber die regulatorischen Risiken. Die Redcare Pharmacy Aktie fiel im Tagesverlauf bis auf 61,20 Euro und gab am Abend weiter nach. Der Schweizer Konkurrent DocMorris (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Symbol: DOCM) verlor in Zürich zeitweise 7,61 Prozent, zuletzt mehr als 10 Prozent.
Der Hintergrund
Vom Jahreshoch zum Sorgenkind in nur vier Wochen
Die Fallhöhe erklärt die Heftigkeit. Im Oktober erreichte die Redcare Pharmacy Aktie den höchsten Stand seit einem Jahr, das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 79 Euro. Kurstreiber war der Boom beim E-Rezept. Seit Ende Oktober ist es um das Thema ruhiger geworden, und die Aktie hat in einem Monat rund 20 Prozent verloren. Erst am 20. November hatte eine Umfrage von Sempora Consulting gezeigt, dass das Erkältungsgeschäft zäh anläuft. Nach einem guten Lauf genügt dann eine politische Forderung, um Gewinne mitzunehmen.
Operativ steht Redcare nicht schlecht da. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 18 Prozent auf 847 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA stieg auf 28,7 Millionen Euro, die Prognose wurde bestätigt. Doch die Bewertung hängt am deutschen Rezeptgeschäft. Jede Änderung der Spielregeln trifft deshalb den Kern der Wachstumsgeschichte.
FAQ
Häufige Fragen zur Redcare Pharmacy Aktie
Warum fällt die Redcare Pharmacy Aktie heute?
Der Apothekerverband ABDA fordert, dass Krankenkassen die Zuzahlungen für Medikamente direkt einziehen. Das würde den Versendern einen Wettbewerbsvorteil nehmen.
Ist die Redcare Pharmacy Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 7,74 Prozent ist sie am Abend der zweitgrößte Verlierer im SDAX.
Ist die Forderung schon beschlossen?
Nein. Es handelt sich um eine Forderung des Branchenverbands. Am Markt wird sie als höheres regulatorisches Risiko gewertet.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Redcare Pharmacy Aktie?
ISIN NL0012044747, WKN A2AR94, Handelssymbol RDC (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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