Warum fällt die Redcare Pharmacy Aktie heute?

Der Apothekerverband ABDA fordert, dass Krankenkassen die Zuzahlungen für Medikamente direkt einziehen. Das würde den Versendern einen Wettbewerbsvorteil nehmen.

Ist die Redcare Pharmacy Aktie SDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 7,74 Prozent ist sie am Abend der zweitgrößte Verlierer im SDAX.

Ist die Forderung schon beschlossen?

Nein. Es handelt sich um eine Forderung des Branchenverbands. Am Markt wird sie als höheres regulatorisches Risiko gewertet.