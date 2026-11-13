Die Redcare Pharmacy-Aktie (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker: RDC) verliert 1,00 Euro beziehungsweise 1,43% auf 69,05 Euro. Barclays bleibt dagegen zuversichtlich: In seiner Redcare Pharmacy-Aktienanalyse vom 12.11.2026 erhöht Andrew Ross das Kursziel von 85 auf 86 Euro und bestätigt das Rating "overweight". Das Kursziel 86 Euro liegt damit rund 24,5% über der aktuellen Notierung.
Redcare Pharmacy Aktie: Neue Quartalszahlen im Check - Barclays setzt auf 86 Euro!
Barclays erhöht das Redcare-Kursziel auf 86 Euro und sieht trotz des aktuellen Kursrückgangs rund 25% rechnerisches Aufwärtspotenzial.
Kleine Kurszielanhebung, deutlicher Abstand zum Aktienkurs
Die Anpassung fällt mit einem Euro beziehungsweise rund 1,2% moderat aus. Dennoch setzt Andrew Ross mit der höheren Zielmarke ein positives Signal: Barclays hält nach der Auswertung neuer Unternehmensinformationen an seiner optimistischen Einschätzung fest.
Zwischen dem aktuellen Aktienkurs von 69,05 Euro und dem Kursziel 86 Euro liegen 16,95 Euro. Dieser Abstand macht die Redcare Pharmacy-Aktienanalyse besonders interessant. Während die Aktie aktuell nachgibt, sieht Andrew Ross auf Basis seiner Bewertung weiterhin Spielraum nach oben.
Das Rating "overweight" unterstreicht diese positive Haltung. Es ist allerdings keine Garantie dafür, dass die Aktie das Kursziel erreicht oder sich kurzfristig vom aktuellen Rückgang erholt.
Quartalsberichte und DocMorris-Kapitalmarkttag im Fokus
Andrew Ross habe seine Schätzungen für die Onlineapotheken Redcare Pharmacy und DocMorris an die Quartalsberichte sowie den Kapitalmarkttag von DocMorris angepasst.
Damit berücksichtigt der Analyst von Barclays sowohl die jüngsten Ergebnisveröffentlichungen als auch zusätzliche Informationen des Wettbewerbers. Für die Redcare Pharmacy-Aktienanalyse endet diese Überarbeitung mit einem leicht höheren Kursziel und einem unveränderten Rating "overweight".
Welche Umsatz-, Gewinn- oder Margenschätzungen Andrew Ross im Einzelnen verändert hat, geht aus der vorliegenden Meldung nicht hervor. Ebenso lässt sich daraus nicht ableiten, welcher der berücksichtigten Berichte den Ausschlag für das Kursziel 86 Euro gegeben hat.
Die Aussage bleibt dennoch klar: Barclays sieht nach der Aktualisierung seines Bewertungsmodells keinen Anlass, die positive Einstufung von Redcare Pharmacy zurückzunehmen.
Was die DocMorris-Informationen für Redcare bedeuten
Dass Andrew Ross neben den Quartalsberichten auch den Kapitalmarkttag von DocMorris berücksichtigt, zeigt den Blick über das einzelne Unternehmen hinaus. Informationen eines Wettbewerbers können helfen, Entwicklungen innerhalb eines gemeinsamen Marktes einzuordnen.
Ein Kapitalmarkttag kann beispielsweise zusätzliche Einblicke in strategische Prioritäten und mittelfristige Planungen bieten. Welche konkreten Erkenntnisse Andrew Ross daraus für Redcare Pharmacy gewonnen hat, erläutert die Kurzmeldung allerdings nicht.
Eine pauschale Übertragung möglicher Fortschritte oder Probleme von DocMorris auf Redcare wäre deshalb nicht gerechtfertigt. Entscheidend für Anleger bleibt die eigene Geschäftsentwicklung von Redcare Pharmacy.
Kursrückgang trotz positiver Analysteneinschätzung
Der aktuelle Abschlag von 1,43% steht zunächst im Gegensatz zur zuversichtlichen Haltung von Barclays. Einen konkreten Grund für die schwächere Notierung nennt die vorliegende Meldung jedoch nicht.
Die Redcare Pharmacy-Aktienanalyse stammt zudem vom 12. November. Sie ist damit keine nachträgliche Reaktion auf die heutige Kursbewegung. Der Kursrückgang und die Anhebung des Kursziels sollten deshalb nicht vorschnell miteinander verknüpft werden.
Für Anleger ist vielmehr die unterschiedliche Perspektive entscheidend: Der Tageskurs bildet das aktuelle Marktgeschehen ab, während das Kursziel 86 Euro die Bewertungseinschätzung von Barclays ausdrückt.
Wo liegen die Chancen?
Die zentrale positive Botschaft besteht darin, dass Andrew Ross seine Einschätzung nach der Auswertung der neuen Informationen bestätigt und die Zielmarke leicht anhebt. Das Rating "overweight" bleibt bestehen.
Sollte sich die weitere Geschäftsentwicklung so darstellen, wie es das Bewertungsmodell von Barclays unterstellt, könnte dies die positive Einschätzung stützen. Der Abstand von rund 24,5% zwischen Aktienkurs und Kursziel verdeutlicht das rechnerische Potenzial.
Die vorliegende Zusammenfassung nennt allerdings keine konkreten künftigen Kurstreiber. Aus ihr lässt sich weder eine bestimmte Wachstumsrate noch eine erwartete Margenverbesserung ableiten. Das Potenzial beruht daher auf dem Analystenkursziel und ist keine eigenständige Ergebnisprognose.
Welche Risiken sollten Anleger beachten?
Das erste Risiko liegt in den Erwartungen selbst. Sollten kommende Unternehmenszahlen hinter den Annahmen von Andrew Ross zurückbleiben, könnte eine erneute Anpassung der Bewertung erforderlich werden.
Zudem ist die Kurszielanhebung von 85 auf 86 Euro überschaubar. Sie spricht für eine moderate Neubewertung und nicht für eine grundlegende Veränderung der Einschätzung. Wer daraus einen unmittelbar bevorstehenden Kurssprung ableitet, würde die Aussage der Redcare Pharmacy-Aktienanalyse überdehnen.
Auch das Rating "overweight" schützt nicht vor weiteren Kursverlusten. Die aktuelle Notierung zeigt bereits, dass sich eine Aktie kurzfristig entgegen einer positiven Analystenmeinung entwickeln kann.
Fazit: Barclays bleibt optimistisch, der Markt vorerst zurückhaltend
Andrew Ross bestätigt in der Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von Barclays seine positive Haltung. Nach der Überarbeitung der Schätzungen steigt die Zielmarke von 85 auf 86 Euro, das Rating "overweight" bleibt unverändert.
Bei einem Aktienkurs von 69,05 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 24,5%. Die Anhebung selbst fällt zwar klein aus, der Abstand zum Kursziel 86 Euro bleibt jedoch deutlich.
Für Anleger lautet die entscheidende Frage nun, ob die weitere Geschäftsentwicklung die Bewertung von Barclays untermauert. Andrew Ross bleibt zuversichtlich – der aktuelle Kursrückgang zeigt aber, dass diese Zuversicht allein noch keine steigenden Kurse garantiert.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 13. November 2026
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