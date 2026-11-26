Zwei Börsengänge haben in diesem Jahr Billionen bewegt. SpaceX sammelte im Juni 75 Milliarden Dollar ein, Anthropic wurde vor einer Woche zum Ausgabepreis mit 1,5 Billionen Dollar bewertet. Inzwischen notieren beide Aktien unter ihrem Ausgabepreis. Genau in diese Ernüchterung hinein meldet sich Ray Dalio zu Wort. Der Gründer von Bridgewater Associates, lange der größte Hedgefonds der Welt, erklärt in einem am Montag veröffentlichten Gespräch mit der Investorin Molly O'Shea, warum Reichtum auf dem Papier trügerisch ist und an welchem Punkt Blasen platzen.
Ray Dalio warnt nach den Billionen-Börsengängen: „Vermögen kann man nicht ausgeben“ – wann platzt die KI-Blase?
SpaceX und Anthropic haben an der Börse Billionenwerte geschaffen, jetzt notieren beide unter ihrem Ausgabepreis. Ray Dalio, Gründer des Hedgefonds Bridgewater, erklärt in einem neuen Interview, warum Papiervermögen kein Geld ist und was Blasen zum Platzen bringt. Seine wichtigsten Aussagen im Wortlaut, der Blick in das Depot von Bridgewater und was Anleger daraus ableiten können.
Die Kernthese
Vermögen ist kein Geld: Dalios Warnung im Wortlaut
Dalio trennt zwei Begriffe, die an der Börse oft verschwimmen: Vermögen und Geld.
Vermögen kann man nicht ausgeben.
Wer Aktien besitzt, die eine Milliarde Dollar wert sind, hat noch keinen Dollar in der Hand. Er muss verkaufen, um bezahlen zu können. Vermögen zu schaffen sei vergleichsweise leicht, sagt Dalio. Eine hohe Bewertung genüge. Schwierig werde es, wenn viele Besitzer gleichzeitig Geld brauchen, etwa weil sie Schulden bedienen müssen.
Blasen platzen, wenn diejenigen, die Vermögen haben, es verkaufen müssen, um an Geld zu kommen.
Als Auslöser nennt Dalio steigende Zinsen. Wer Vermögenswerte auf Kredit gekauft hat, braucht dann plötzlich mehr Geld und muss verkaufen. Die übliche Definition einer Blase, also ein Kurs über dem Barwert der künftigen Erträge, hält er für zu eng. Der klassische Fehler sei ein anderer: Anleger verwechseln eine großartige neue Technologie mit einer großartigen Geldanlage. So war es nach seiner Darstellung in den 1920er-Jahren, als Strom, Radio und Auto in kurzer Zeit die Haushalte eroberten. Heute hänge alles an der künstlichen Intelligenz. Die Technik sei hoch riskant und starken Schwankungen unterworfen, und die Abhängigkeit der Märkte von ihr habe die Konzentration erhöht.
Der Praxistest
SpaceX und Anthropic: Billionen auf dem Papier
Die Gastgeberin sprach Dalio auf die beiden größten Börsengänge des Jahres an. Er antwortete mit einer Gegenfrage: Woher kommt das Geld? Die Kursverläufe zeigen, was er meint. Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) wurde am 18. November zu 83 Dollar je Aktie platziert, eröffnete tags darauf bei 111,50 Dollar und schloss den ersten Handelstag bei 97,17 Dollar. Am Dienstag stand die Aktie bei 81,91 Dollar und damit unter dem Ausgabepreis. SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX) schloss am selben Tag bei 125,81 Dollar, der Ausgabepreis im Juni hatte 135 Dollar betragen. Eine Aussage über die Qualität der beiden Unternehmen ist das nicht. Es zeigt, dass zwischen einer Bewertung und verfügbarem Geld eine Lücke liegen kann.
Das große Bild
Schulden, Zinsen, Politik: die Probleme bleiben
Wir ändern die Probleme nicht.
So kommentiert Dalio die US-Zwischenwahlen. Gewechselt hätten die Personen, nicht die Aufgaben. Das Schuldenproblem bleibe, ebenso die Kluft bei Vermögen und Werten. Lösen lasse es sich kaum, weil niemand Steuern erhöhen oder Ausgaben kürzen wolle. Für Anleger zählt vor allem die Folge am Anleihemarkt. Anfang Oktober, als 30-jährige US-Staatsanleihen 5,66 Prozent abwarfen, sagte Dalio dem Sender Bloomberg, der Renditevorsprung von Aktien gegenüber Anleihen sei geschrumpft. Aktien reagierten deshalb empfindlicher auf steigende Zinsen. Einen Crash sagte er nicht voraus. Schon im Juni hatte er die Lage grundsätzlich beschrieben.
Alle großen technologischen Umbrüche bringen Blasen hervor.
Das Depot
Worauf Bridgewater setzt – und was der Fonds verkauft hat
Zu seinem eigenen Depot äußerte sich Dalio in dem Gespräch nicht. Den besten öffentlichen Einblick gibt die Pflichtmeldung von Bridgewater an die US-Börsenaufsicht zum 30. September. Wichtig für die Einordnung: Dalio hat den Fonds gegründet, führt ihn aber nicht mehr und hat seine Anteile abgegeben. Die Meldung zeigt 974 Positionen im Wert von rund 23 Milliarden Dollar und erfasst nur in den USA gehandelte Aktien und Fonds.
Weniger breiter Markt
Bridgewater verkaufte im dritten Quartal S&P-500-Indexfonds im Wert von rund 2,6 Milliarden Dollar, wenige Wochen bevor die US-Indizes in die Korrektur rutschten.
Gewinnmitnahmen bei Big Tech
Die Position in der Amazon Aktie (ISIN US0231351067, US-Handelssymbol AMZN) schrumpfte um 52 Prozent, die in der Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) um gut 30 Prozent.
Mehr Speicherchips
Die Position in der Micron Aktie (ISIN US5951121038, US-Handelssymbol MU) wurde auf rund 237.000 Stück verdoppelt. Größter Kauf des Quartals war laut einer Auswertung der Werbetechnik-Konzern AppLovin (ISIN US03831W1080, US-Handelssymbol APP).
Warum?
Eine Begründung enthält die Meldung nicht. Das Muster passt aber zu Dalios Mahnung: weniger Abhängigkeit vom Gesamtmarkt, dafür gezielte Einzelpositionen. Im Oktober sagte er zudem, bislang wenig beachtet seien Unternehmen, die KI nutzen, um Kosten zu senken oder Umsätze zu steigern.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Micron: ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU
AppLovin: ISIN US03831W1080, WKN A2QR0K, Handelssymbol 6RV, US-Handelssymbol APP
Häufige Fragen zu Ray Dalio und der KI-Blase
Was sagt Ray Dalio zur aktuellen Lage an den Börsen?
Er warnt, dass hohe Bewertungen nur Papiervermögen schaffen. Blasen platzen nach seiner Darstellung, wenn Besitzer von Vermögen verkaufen müssen, um an Geld zu kommen, etwa bei steigenden Zinsen.
Sagt Dalio einen Crash voraus?
Nein. Er beschreibt den Mechanismus, nennt aber keinen Zeitpunkt.
Was meint Dalio mit dem Unterschied zwischen Vermögen und Geld?
Vermögen ist der Wert von Aktien oder Firmenanteilen. Ausgeben lässt sich nur Geld. Dafür muss Vermögen erst verkauft werden.
In welche Aktien ist Bridgewater investiert?
Laut der Pflichtmeldung zum 30. September hat der Fonds S&P-500-Fonds, Amazon und Nvidia reduziert und unter anderem Micron und AppLovin aufgestockt.
Führt Ray Dalio Bridgewater noch?
Nein. Er hat den Fonds gegründet, die Führung und seine Anteile aber abgegeben.
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