Was sagt Ray Dalio zur aktuellen Lage an den Börsen?

Er warnt, dass hohe Bewertungen nur Papiervermögen schaffen. Blasen platzen nach seiner Darstellung, wenn Besitzer von Vermögen verkaufen müssen, um an Geld zu kommen, etwa bei steigenden Zinsen.

Sagt Dalio einen Crash voraus?

Nein. Er beschreibt den Mechanismus, nennt aber keinen Zeitpunkt.

Was meint Dalio mit dem Unterschied zwischen Vermögen und Geld?

Vermögen ist der Wert von Aktien oder Firmenanteilen. Ausgeben lässt sich nur Geld. Dafür muss Vermögen erst verkauft werden.

In welche Aktien ist Bridgewater investiert?

Laut der Pflichtmeldung zum 30. September hat der Fonds S&P-500-Fonds, Amazon und Nvidia reduziert und unter anderem Micron und AppLovin aufgestockt.

Führt Ray Dalio Bridgewater noch?

Nein. Er hat den Fonds gegründet, die Führung und seine Anteile aber abgegeben.