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RATIONAL Q3 2026 Zahlen: EBIT-Marge soll auf 27% steigen - Konzern wird beim Umsatz vorsichtiger

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 10:02 11 Min.

Die RATIONAL Aktie rückt nach starken Neunmonatszahlen in den Fokus: Während der Umsatz um 6% auf 973,7 Millionen EUR und das operative Ergebnis um 11,5% steigen, hebt der Großküchenspezialist seine Margenprognose auf 26% bis 27% an - allerdings dürfte das Umsatzwachstum 2026 nur das untere Ende der bisherigen Erwartungen erreichen

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Die RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) liefert starke Gewinne, beeindruckende Margen und zufriedene Kunden. Doch hinter den überzeugenden Geschäftszahlen verbirgt sich eine Entwicklung, die Anleger genauer betrachten sollten. Während der Spezialist für professionelle Küchentechnik seinen operativen Gewinn in den ersten neun Monaten 2026 um 11,5% steigert, zeichnet sich beim Umsatzwachstum eine Abschwächung ab. Das Management rechnet für das Gesamtjahr nur noch mit dem unteren Ende der bisherigen Wachstumsprognose. Gleichzeitig wird die erwartete EBIT-Marge angehoben. Für die RATIONAL-Aktie entsteht damit eine spannende Ausgangslage: hohe Profitabilität trifft auf nachlassende Wachstumsdynamik. Kann der bayerische Qualitätskonzern seine außergewöhnliche Ertragskraft auch ohne kräftige Umsatzsteigerungen behaupten? RATIONAL wächst weiter: Umsatz nähert sich der Milliardengrenze Die am 5. November 2026 veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen, dass RATIONAL seinen Wachstumskurs fortsetzt. In den ersten neun Monaten erhöhte sich der Konzernumsatz um 6% auf 973,7 Millionen EUR. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 918,2 Millionen EUR umgesetzt. Währungsbereinigt lag das Wachstum sogar bei rund 7%. Auch das dritte Quartal verlief solide. Die Umsatzerlöse stiegen von 312,0 auf 332,2 Millionen EUR und damit ebenfalls um 6%. Nach den Sondereffekten im ersten Halbjahr war die Geschäftsentwicklung im Sommerquartal weniger von außergewöhnlichen Einflüssen geprägt. Vorstandschef Peter Stadelmann wertet diese Entwicklung als Beleg für die anhaltend hohe Nachfrage nach professionellen Küchenlösungen. Für die RATIONAL-Aktie ist besonders wichtig, dass der Konzern trotz anspruchsvoller wirtschaftlicher Rahmenbedingungen weiter wächst und gleichzeitig seine Marktposition behauptet. Europa überzeugt: Deutschland und internationale Märkte treiben das Geschäft Die regionalen Geschäftszahlen offenbaren deutliche Unterschiede. Besonders stark entwickelte sich RATIONAL in Europa. In Deutschland stieg der Umsatz nach neun Monaten um 9% auf 103,8 Millionen EUR. Europa außerhalb Deutschlands legte um 8% auf 422,6 Millionen EUR zu. Wichtige Wachstumsbeiträge kamen unter anderem aus Spanien, Skandinavien, Österreich, Italien, der Schweiz, Osteuropa und Frankreich. Damit zeigt sich die Nachfrage nach RATIONAL-Produkten auf zahlreichen europäischen Märkten robust. Nordamerika erzielte ein Umsatzplus von 5% auf 235,4 Millionen EUR. Währungsbereinigt lag das Wachstum allerdings bei 9%, was die Bedeutung negativer Wechselkurseffekte verdeutlicht. Besonders dynamisch entwickelte sich Lateinamerika mit einem Umsatzanstieg von 19%. Weniger erfreulich verlief das Geschäft in Asien. Dort sanken die Umsatzerlöse um 3%. Währungsbereinigt ergab sich immerhin ein leichtes Plus von 1%. Vor allem die schwierigen Marktbedingungen in China belasteten die Entwicklung. iCombi und iVario: RATIONAL punktet mit seinen wichtigsten Produkten Die beiden zentralen Produktgruppen entwickelten sich in den ersten neun Monaten positiv. Das Geschäft mit iCombi-Systemen steigerte seinen Umsatz um 5% auf 853,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren es 809,6 Millionen EUR gewesen. Besonders erfreulich ist die Entwicklung im dritten Quartal, in dem iCombi ein Umsatzwachstum von 7% erreichte. Damit beschleunigte sich das Wachstum gegenüber der Neunmonatsrate. Noch dynamischer entwickelte sich die Produktgruppe iVario. Hier stiegen die Umsatzerlöse um 10% auf 119,8 Millionen EUR, nach 108,6 Millionen EUR im Vorjahr. Sämtliche wichtigen Regionen trugen zu dieser Entwicklung bei. Auch das Geschäft mit Ersatzteilen, Zubehör, Pflegeprodukten und Dienstleistungen entwickelte sich positiv. Für RATIONAL ist dieser Bereich strategisch interessant, weil er zusätzliche Umsätze über den ursprünglichen Geräteverkauf hinaus ermöglicht und die langfristige Kundenbindung unterstützen kann. Gewinnsprung um 11,5%: RATIONAL steigert seine Ertragskraft Besonders überzeugend fällt die Entwicklung des operativen Ergebnisses aus. RATIONAL steigerte sein EBIT in den ersten neun Monaten um 11,5% auf 261,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern 234,3 Millionen EUR erzielt. Damit wächst der operative Gewinn deutlich schneller als der Umsatz. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 25,5% auf 26,8%. Im dritten Quartal erreichte sie sogar 27,5%. Diese Profitabilität ist für einen industriellen Hersteller bemerkenswert. Sie verdeutlicht die Fähigkeit von RATIONAL, aus seinen Umsätzen hohe operative Gewinne zu erwirtschaften. Allerdings müssen Anleger bei der Interpretation der Margenentwicklung genau hinschauen. Denn ein Teil der Ergebnisverbesserung ist auf positive Sondereffekte im Zusammenhang mit US-Zöllen zurückzuführen. Die bereinigte operative Entwicklung fällt deshalb weniger spektakulär aus, als es die ausgewiesenen Zahlen zunächst vermuten lassen. US-Zollrückerstattung: Wie nachhaltig ist die hohe Gewinnmarge? Ein wesentlicher positiver Einflussfaktor war eine im zweiten Quartal verbuchte US-Zollrückerstattung von rund 14 Millionen EUR. Zusätzlich profitierte RATIONAL im dritten Quartal von einer Reduzierung der US-Zollsätze auf 15%. Dadurch konnten zuvor gebildete Rückstellungen teilweise aufgelöst werden. Allein dieser Effekt verbesserte die EBIT-Marge im dritten Quartal um etwas mehr als einen Prozentpunkt. Auch die Rohertragsmarge profitierte von der Zollentwicklung. Sie erhöhte sich nach neun Monaten von 58,7% auf 59,5%. Bereinigt um die Zollrückerstattung lag sie allerdings bei 58,1%. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte nach neun Monaten 25,4% und lag damit im erwarteten Bereich. Gegenüber der ausgewiesenen Marge von 26,8% ergibt sich somit ein erheblicher Unterschied. Für die RATIONAL-Aktie ist diese Unterscheidung entscheidend. Die operative Profitabilität bleibt hoch, doch ein Teil der ausgewiesenen Verbesserung beruht auf Effekten, die sich nicht beliebig wiederholen lassen. Steigende Kosten: Rohstoffe und Währungen belasten das Geschäft Trotz der positiven Ergebnisentwicklung sieht sich RATIONAL mit steigenden Kosten konfrontiert. Die Umsatzkosten erhöhten sich in den ersten neun Monaten von 379,1 auf 394,2 Millionen EUR. Belastend wirkten insbesondere höhere Preise für Rohmaterialien, Elektronik, Chemie und Energie. Hinzu kamen negative Währungseffekte, die sowohl die Umsatzentwicklung als auch die Profitabilität beeinflussten. Für Anleger stellt sich deshalb die Frage, in welchem Umfang RATIONAL steigende Kosten durch höhere Verkaufspreise, Effizienzverbesserungen oder einen günstigeren Produktmix ausgleichen kann. Die hohe bereinigte EBIT-Marge zeigt zwar, dass das Geschäftsmodell weiterhin profitabel arbeitet. Sollte sich der Kostendruck jedoch verstärken, könnte dies die Gewinnentwicklung in den kommenden Quartalen beeinträchtigen. Kundenzufriedenheit als Wettbewerbsvorteil: Net Promoter Score erreicht 65 Ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Wachstumsstrategie ist die hohe Kundenzufriedenheit. RATIONAL erreichte einen Net Promoter Score von 65. Diese Kennzahl misst die Bereitschaft von Kunden, ein Unternehmen oder dessen Produkte weiterzuempfehlen. Vorstandschef Peter Stadelmann sieht darin eine Bestätigung der Produktqualität und der angebotenen Dienstleistungen. Für RATIONAL ist eine hohe Kundenzufriedenheit besonders wertvoll, weil professionelle Küchengeräte langfristige Investitionsgüter sind. Zufriedene Kunden können bei späteren Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen erneut auf RATIONAL zurückgreifen. Gleichzeitig eröffnet die bestehende Kundenbasis zusätzliche Absatzmöglichkeiten für Zubehör, Pflegeprodukte und Dienstleistungen. Die hohe Kundenzufriedenheit könnte damit langfristig zur Stabilisierung der Nachfrage beitragen und die Wettbewerbsposition des Unternehmens stärken. RATIONAL investiert in Wachstum: Mitarbeiterzahl steigt auf 2.920 RATIONAL baut seine internationale Organisation weiter aus. Ende September 2026 beschäftigte der Konzern weltweit 2.920 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 1.584 in Deutschland. Der Personalaufbau konzentrierte sich insbesondere auf kundennahe Funktionen in den internationalen Vertriebsorganisationen. Damit will RATIONAL seine Marktpräsenz stärken und zusätzliche Kundenpotenziale erschließen. Parallel investiert das Unternehmen in Service sowie Forschung und Entwicklung. Diese Ausgaben können kurzfristig die Kostenbasis erhöhen, sollen langfristig jedoch die Wettbewerbsfähigkeit sichern. Für die RATIONAL-Aktie ist entscheidend, ob die zusätzlichen Investitionen künftig zu entsprechend höheren Umsätzen führen. Besonders in internationalen Wachstumsmärkten könnte eine stärkere Vertriebspräsenz zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Jahresprognose 2026: Weniger Wachstum, aber höhere Marge Der Ausblick auf das Gesamtjahr enthält sowohl positive als auch negative Signale. Beim Umsatz erwartet RATIONAL inzwischen nur noch ein Wachstum am unteren Ende der bisherigen Prognosebandbreite im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Hintergrund ist insbesondere das sehr starke vierte Quartal des Vorjahres. Für die letzten drei Monate 2026 rechnet das Management deshalb lediglich mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Bei der Profitabilität zeigt sich RATIONAL dagegen optimistischer. Die erwartete EBIT-Marge wurde auf 26% bis 27% angehoben. Die Prognose für das operative Ergebnis bleibt unverändert bei 340 bis 360 Millionen EUR. Finanzvorstand Jörg Walter betont, dass die EBIT-Erwartung damit auf dem Niveau der Analysteneinschätzungen liegt. Für Anleger bedeutet dies: RATIONAL rechnet zwar mit einer geringeren Umsatzdynamik, erwartet aber weiterhin ein hohes operatives Ergebnis. Viertes Quartal: Kann RATIONAL die Jahresziele erreichen? Nach neun Monaten hat RATIONAL bereits ein EBIT von 261,2 Millionen EUR erwirtschaftet. Um die bestätigte Jahresprognose von 340 bis 360 Millionen EUR zu erreichen, muss das Unternehmen im vierten Quartal noch ein operatives Ergebnis zwischen 78,8 und 98,8 Millionen EUR erzielen. Angesichts der bisherigen Profitabilität erscheint dieses Ziel grundsätzlich erreichbar. Allerdings könnte das erwartete niedrigere Umsatzwachstum im Schlussquartal die Ergebnisentwicklung beeinflussen. Hinzu kommt, dass positive Sondereffekte aus Zollrückerstattungen nicht ohne Weiteres erneut zu erwarten sind. Entscheidend wird deshalb sein, wie sich die bereinigte operative Marge entwickelt. Für die RATIONAL-Aktie dürfte insbesondere wichtig sein, ob der Konzern seine Gewinnprognose am oberen oder unteren Ende der Spanne erfüllt. Eine positive Überraschung könnte das Vertrauen in die nachhaltige Ertragskraft stärken. Chancen für die RATIONAL-Aktie: Was für weiteres Wachstum spricht Die aktuellen Geschäftszahlen liefern mehrere Argumente für die langfristigen Perspektiven von RATIONAL. Besonders die hohe Profitabilität, das breite internationale Geschäft und die positive Entwicklung der wichtigsten Produktgruppen sprechen für die Qualität des Geschäftsmodells. Die wichtigsten Chancen im Überblick: Hohe Profitabilität: Die ausgewiesene EBIT-Marge erreichte nach neun Monaten 26,8%.

Steigender operativer Gewinn: Das EBIT erhöhte sich um 11,5% auf 261,2 Millionen EUR.

Starkes Europageschäft: Deutschland und die übrigen europäischen Märkte lieferten deutliche Wachstumsbeiträge.

Dynamisches iVario-Geschäft: Die Produktgruppe steigerte ihren Umsatz um 10%.

Hohe Kundenzufriedenheit: Ein Net Promoter Score von 65 unterstreicht die positive Kundenwahrnehmung.

Internationales Wachstumspotenzial: Lateinamerika wuchs um 19%, während Nordamerika währungsbereinigt um 9% zulegte.

Ausbau von Vertrieb und Service: Zusätzliche kundennahe Kapazitäten könnten langfristig neue Absatzmöglichkeiten schaffen. Besonders interessant ist die Kombination aus hoher Kundenbindung und einer breiten Produktpalette. Sie könnte RATIONAL helfen, auch in einem anspruchsvolleren wirtschaftlichen Umfeld nachhaltig profitabel zu wachsen. Risiken für die RATIONAL-Aktie: Wo Anleger vorsichtig bleiben sollten Trotz der starken Gewinnentwicklung bleiben wichtige Herausforderungen bestehen. Besonders die nachlassende Umsatzdynamik und die Bedeutung positiver Sondereffekte verdienen Aufmerksamkeit. Die wichtigsten Risiken im Überblick: Schwächeres Umsatzwachstum: RATIONAL erwartet für 2026 nur noch das untere Ende der bisherigen Wachstumsbandbreite.

Schwieriges China-Geschäft: Die herausfordernden Marktbedingungen belasten weiterhin die Entwicklung in Asien.

Negative Währungseffekte: Wechselkursschwankungen können Umsatz und Profitabilität beeinträchtigen.

Steigende Produktionskosten: Rohmaterialien, Elektronik, Chemie und Energie verteuern die Herstellung.

Einmalige Zollvorteile: Die ausgewiesene Margenverbesserung profitiert von positiven Effekten, die nicht dauerhaft garantiert sind.

Höhere Personalkosten: Der Ausbau der Vertriebsorganisation kann die Kostenbasis kurzfristig erhöhen.

Konjunkturelle Abhängigkeit: Investitionszurückhaltung bei Gastronomie- und Gemeinschaftsverpflegungsbetrieben könnte die Nachfrage nach professioneller Küchentechnik schwächen. Besonders kritisch ist die Frage, ob RATIONAL seine hohe Profitabilität auch ohne zusätzliche Zollvorteile behaupten kann. Die bereinigte EBIT-Marge von 25,4% zeigt zwar ein weiterhin starkes Geschäftsmodell, liegt jedoch unter dem ausgewiesenen Wert. Ausblick 2027: Wachstum und Profitabilität müssen zusammenpassen Mit Blick auf das kommende Geschäftsjahr wird entscheidend sein, ob RATIONAL seine Umsatzdynamik wieder beschleunigen kann. Die internationale Expansion, die Weiterentwicklung der Produktgruppen iCombi und iVario sowie der Ausbau von Serviceleistungen bieten dafür grundsätzlich gute Voraussetzungen. Besonders die Entwicklung in Nordamerika und Asien dürfte Aufmerksamkeit verdienen. Während Nordamerika währungsbereinigt bereits kräftig wächst, bleibt China ein Unsicherheitsfaktor. Auch die Kostenentwicklung wird eine wichtige Rolle spielen. Sollte es RATIONAL gelingen, höhere Material- und Personalkosten durch Effizienzsteigerungen und zusätzliche Umsätze auszugleichen, könnte die hohe operative Profitabilität langfristig erhalten bleiben. Eine konkrete Prognose für 2027 liegt in den vorliegenden Unternehmensangaben allerdings noch nicht vor. Entsprechend sollten Anleger zwischen den bestätigten Jahreszielen für 2026 und möglichen längerfristigen Wachstumsperspektiven unterscheiden. Fazit: RATIONAL-Aktie zwischen Margenstärke und Wachstumsbremse RATIONAL präsentiert für die ersten neun Monate 2026 überzeugende Geschäftszahlen. Der Umsatz stieg um 6% auf 973,7 Millionen EUR, während das operative Ergebnis um 11,5% auf 261,2 Millionen EUR zulegte. Die ausgewiesene EBIT-Marge von 26,8% unterstreicht die hohe Profitabilität des Unternehmens. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass nicht sämtliche Verbesserungen auf wiederkehrenden operativen Faktoren beruhen. Die US-Zollrückerstattung und niedrigere Zollsätze haben die Marge positiv beeinflusst. Bereinigt um den Sondereffekt lag die EBIT-Marge bei 25,4%. Für die RATIONAL-Aktie ergibt sich damit ein differenziertes Bild. Langfristig sprechen die hohe Kundenzufriedenheit, das starke Europageschäft und die internationale Expansion für attraktive Geschäftsperspektiven. Kurzfristig bleiben das schwächere Umsatzwachstum, die schwierige Entwicklung in China und steigende Kosten wichtige Herausforderungen. Ob die Aktie auf Basis dieser Perspektiven attraktiv bewertet ist, hängt zusätzlich vom aktuellen Börsenkurs und den bereits eingepreisten Gewinnerwartungen ab. Entscheidend wird sein, ob RATIONAL seine hohe Profitabilität auch ohne außergewöhnliche Zollvorteile behaupten und gleichzeitig wieder stärkeres Umsatzwachstum erzielen kann. 👉 📤 Teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! RATIONAL sorgt dafür, dass in Profiküchen nichts anbrennt - und mit diesen Börsennews kannst Du verhindern, dass Deine Freunde die wichtigsten Entwicklungen an der Börse verschlafen. Ganz ohne Kochschürze! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 05. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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