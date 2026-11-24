Die Ranft Energie Anleihe 2026/2031 (ISIN DE000A46ZWY9) bietet 7,00 Prozent Zinsen bei fünf Jahren Laufzeit, ist aber unbesichert, und die Emittentin weist im Jahresabschluss 2025 ein Eigenkapital von nur 58.505,95 Euro aus. Das ist der Kern der Frage, die Anleger bei dieser Mittelstandsanleihe klären können: Wie viel trägt ein Geschäftsmodell aus Projektentwicklung, wenn es auf Verkaufserlöse und Konzernfinanzierungen angewiesen ist?
Ranft Energie Anleihe 2026/2031: 7 Prozent Zinsen, unbesichert, Eigenkapital von 58.506 Euro – was trägt die Projektentwicklung?
Die 7-%-Anleihe 2026/2031 der Ranft Projekte 20 GmbH (ISIN DE000A46ZWY9) sammelt bis zu 8 Millionen Euro für Solar- und Speicherprojekte ein. Kupon, Mindestzeichnung, Bilanz und Risiken im Überblick.
Steckbrief
- Emittentin
- Ranft Projekte 20 GmbH, Bad Mergentheim
- ISIN
- DE000A46ZWY9
- Volumen
- bis 8 Mio. €
- Rang
- Unbesichert, nicht nachrangig
- Zeichnungsfrist
- voraussichtlich 06.07.2026 bis 05.07.2027
- Handel
- Einbeziehung in den Freiverkehr vorgesehen
Stand: 24.11.2026, Angaben aus WIB und Anleihen-Finder, kein Börsenkurs
Was ist die Ranft Energie Anleihe 2026/2031?
Emittentin ist die Ranft Projekte 20 GmbH mit Sitz in Bad Mergentheim, eine Gesellschaft der Ranft-Gruppe. Die Anleihe läuft vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2031, die Rückzahlung erfolgt am 1. Juli 2031 zu 100 Prozent. Die Emittentin kann erstmals zum 30. September 2029 kündigen. Die Stückelung liegt bei 1.000 Euro, gezeichnet werden können mindestens drei Stück, also 3.000 Euro. Das Volumen beträgt 8 Millionen Euro; der Nettoerlös beläuft sich laut WIB auf bis zu 7.335.200 Euro, die Emissionskosten auf 664.800 Euro, also rund 8,3 Prozent des Volumens.
Zur Einordnung: Der Kupon von 7,00 Prozent ist die Verzinsung auf den Nennwert. Die Rendite hängt vom tatsächlichen Kaufpreis ab. Da die Anleihe laut WIB noch nicht gelistet ist und eine Einbeziehung in den Freiverkehr erst vorgesehen ist, gibt es bislang keinen Börsenkurs, auf dessen Basis eine Rendite berechnet werden könnte.
Wofür verwendet Ranft das Geld aus der Anleihe?
Der Erlös soll in eigene Projekte fließen, genannt werden unter anderem Aalen PV, Westeregeln Speicher und Wolfsloch PV, sowie in die Finanzierung anderer Gesellschaften der Ranft-Gruppe in Deutschland, Italien und Österreich. Auch die Refinanzierung von Fremdkapital ist möglich. Eine Priorisierung der Verwendungszwecke ist laut WIB noch nicht erfolgt. Das Geschäftsmodell besteht in der Akquise von Flächen, der Projektierung bis zur Baureife und dem Verkauf der Projekte oder der Errichtung als Generalunternehmer mit anschließendem Verkauf.
Für Anleihegläubiger heißt das: Zinsen und Rückzahlung speisen sich aus Projektverkäufen und aus Rückflüssen von Konzerngesellschaften. Beides hängt an Genehmigungen, Netzanschlüssen, Marktpreisen für Projekte und der Bonität der Gruppe.
Wie solide ist die Ranft Projekte 20 GmbH?
Der Jahresüberschuss 2025 von rund 3,59 Millionen Euro bei 11,5 Millionen Euro Umsatz sieht auf den ersten Blick solide aus, nach einem Verlust von 1,26 Millionen Euro im Vorjahr. Der Blick auf die Bilanz relativiert: Dem Eigenkapital von 58.505,95 Euro steht eine Bilanzsumme von 15,92 Millionen Euro gegenüber, rechnerisch eine Eigenkapitalquote von rund 0,4 Prozent. Der WIB nennt einen Verschuldungsgrad von 27,117 Prozent, ohne die Rechengrundlage näher zu erläutern. Eine Anleihe über 8 Millionen Euro würde die Verbindlichkeiten der Gesellschaft deutlich erhöhen.
Warum gibt es keinen Wertpapierprospekt?
Anders als bei prospektpflichtigen Emissionen liegt hier ein Wertpapier-Informationsblatt nach § 4 Wertpapierprospektgesetz vom 29. Juni 2026 vor. Der WIB weist selbst darauf hin, dass die BaFin die inhaltliche Richtigkeit nicht prüft. Das ist bei Emissionen bis zu bestimmten Volumengrenzen zulässig, bedeutet aber weniger standardisierte Prüfung als bei einem gebilligten Prospekt. In den Quellen gibt es außerdem einen Hinweis auf eine PDF mit dem Dateinamen „WIB-Freigabe durch BaFin“; ob und was die BaFin hier geprüft hat, sollten Interessenten selbst nachvollziehen.
|Merkmal
|Angabe
|Kupon
|7,00 % p. a., halbjährlich
|Laufzeit
|01.07.2026 bis 30.06.2031
|Mindestzeichnung
|3.000 Euro
|Volumen
|8.000.000 Euro
|Rang
|Unbesichert, nicht nachrangig, Negativerklärung
|Börse
|Einbeziehung in den Freiverkehr vorgesehen
|Rating
|In den geprüften Quellen nicht genannt
Quelle: WIB der Ranft Projekte 20 GmbH vom 29.06.2026, Anleihen-Finder 03.09.2026
Häufige Fragen zur Ranft Anleihe
Wie hoch ist der Zins der Ranft Energie Anleihe? 7,00 Prozent pro Jahr auf den Nennwert, gezahlt halbjährlich am 1. April und 1. Oktober; die letzte Zahlung ist am 1. Juli 2031 vorgesehen.
Ist die Ranft Anleihe besichert? Nein. Sie ist nicht besichert und nicht nachrangig; die Emittentin hat eine Negativerklärung abgegeben.
Was ist die Mindestanlage? Laut WIB 3.000 Euro, also drei Schuldverschreibungen zu je 1.000 Euro.
Gibt es ein Rating oder einen Wertpapierprospekt? In den geprüften Quellen ist kein Rating genannt. Es gibt ein Wertpapier-Informationsblatt, keinen gebilligten Prospekt.
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