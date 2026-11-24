Emittentin ist die Ranft Projekte 20 GmbH mit Sitz in Bad Mergentheim, eine Gesellschaft der Ranft-Gruppe. Die Anleihe läuft vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2031, die Rückzahlung erfolgt am 1. Juli 2031 zu 100 Prozent. Die Emittentin kann erstmals zum 30. September 2029 kündigen. Die Stückelung liegt bei 1.000 Euro, gezeichnet werden können mindestens drei Stück, also 3.000 Euro. Das Volumen beträgt 8 Millionen Euro; der Nettoerlös beläuft sich laut WIB auf bis zu 7.335.200 Euro, die Emissionskosten auf 664.800 Euro, also rund 8,3 Prozent des Volumens.

Zur Einordnung: Der Kupon von 7,00 Prozent ist die Verzinsung auf den Nennwert. Die Rendite hängt vom tatsächlichen Kaufpreis ab. Da die Anleihe laut WIB noch nicht gelistet ist und eine Einbeziehung in den Freiverkehr erst vorgesehen ist, gibt es bislang keinen Börsenkurs, auf dessen Basis eine Rendite berechnet werden könnte.