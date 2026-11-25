Die Raiffeisen Bank International Aktie (ISIN AT0000606306, Ticker RBI) bricht am Mittwoch, 25. November 2026, an der Wiener Börse um 6,3 Prozent auf 54,40 Euro ein – mit Abstand der größte Verlust unter den ATX-Banken. Auch Erste Group (minus 4,3 Prozent), Bawag (minus 3,4 Prozent) und Uniqa (minus 4,4 Prozent) geben deutlich nach; der Leitindex ATX verliert gut 3 Prozent auf 6.029 Punkte. Diese Raiffeisen Bank International Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Rückgang steht, wie solide die Zahlen sind und was die RBI Aktienprognose der Analysten hergibt.
Raiffeisen Bank International Aktienanalyse: Minus 6,3 Prozent an einem Tag, Rekord-Zinsertrag im Rücken – wie viel Russland-Risiko steckt im Kurs?
Die RBI Aktie bricht am Mittwoch um 6,3 Prozent auf 54,40 Euro ein und ist damit größter Verlierer unter den Wiener Banken. Die Raiffeisen Bank International Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Russland-Risiken – und was die Aktienprognose der Analysten hergibt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Raiffeisen Bank International AG, Wien
- Ticker
- RBI (Wiener Börse)
- ISIN
- AT0000606306
- Dividende 2025
- 1,60 EUR je Aktie
- Index
- ATX
Stand: 25.11.2026, Kurs: Wiener Börse, 25.11.2026, 17:37 Uhr (15 Minuten verzögert)
Der Auslöser
Warum fällt die RBI Aktie so deutlich?
Einen belegten bankspezifischen Auslöser gibt es am Mittwoch nicht: Weder zu Russland noch zu Sanktionen, Bankensteuer oder Zinsen liegt eine neue Nachricht vor. Marktbeobachter verweisen auf die allgemeine Stimmung: Der Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten hat die europäischen Börsen erfasst, der ATX verzeichnet den neunten Verlusttag in zehn Sitzungen, die Anlegerlaune vom Wochenbeginn ist verflogen. Als Schwergewichte unter den Banken belasten RBI und Erste den Leitindex besonders. Dass die Verluste im Tagesverlauf von rund 4,7 Prozent am Nachmittag auf 6,3 Prozent zum Schluss wuchsen, deutet auf Verkaufsdruck bis zum Handelsende hin.
Für die RBI Aktie kommt ein Sonderfaktor hinzu, der den Kurs seit Monaten begleitet: das Russland-Geschäft. Hier liegen keine neuen Zahlen vor, die Risiken sind aber belegt – dazu mehr im Abschnitt Russland.
Das Geschäft
Wie verdient die Raiffeisen Bank International ihr Geld?
Die RBI ist eine der großen Banken Zentral- und Osteuropas, mit Schwerpunkten in Österreich, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und weiteren Märkten. Das Geschäft lebt vor allem vom Zinsüberschuss und vom Provisionsgeschäft. Dazu kommen Zukäufe: Die Bank übernimmt unter anderem das Rumänien-Geschäft von BBVA (Garanti) und bereitet die Abwicklung der Addiko-Übernahme vor. Eine Sonderrolle spielt die russische Tochter Raiffeisenbank Russland, die einen großen Teil der Gewinne beigesteuert hat, zugleich aber das größte Risiko darstellt.
Die Zahlen
Wie solide sind die Zahlen der RBI Aktie?
Im dritten Quartal 2026 (Mitteilung Anfang November) erreichte der Zinsüberschuss mit 1,16 Milliarden Euro einen Rekord – 4 Prozent mehr als im Vorquartal und 10 Prozent mehr als vor einem Jahr; die Zinsmarge lag bei 2,34 Prozent. Der Provisionsüberschuss betrug 556 Millionen Euro. Im Kernkonzern ohne Russland stieg das Konzernergebnis nach neun Monaten um 10 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro. Die Risikokosten blieben mit 18 Basispunkten niedrig, die Quote notleidender Kredite liegt bei 1,5 Prozent.
|Kennzahl
|Wert
|Hinweis
|Zinsüberschuss Q3
|1.160 Mio. EUR
|Rekord, +10 % zum Vorjahr
|Provisionsüberschuss Q3
|556 Mio. EUR
|+1 % zum Vorquartal
|Konzernergebnis 9 Monate (Kern)
|1.127 Mio. EUR
|+10 %
|CET1-Quote
|15,4 %
|Puffer zur Mindestanforderung: 327 Basispunkte
|Risikokosten Q3
|18 Basispunkte
|Prognose 2026: bis 35
|Quote notleidender Kredite
|1,5 %
|–
Kernkonzern ohne Russland. CET1-Quote im Szenario ohne Berücksichtigung des Russland-Geschäfts; zum Jahresende erwartet die Bank rund 14,5 Prozent.
Quelle: Raiffeisen Bank International, Quartalsmitteilung zum 30.09.2026
Die Prognose für 2026 (Kernkonzern): ein Zinsüberschuss von mehr als 4,5 Milliarden Euro, Provisionen von rund 2,2 Milliarden Euro, eine Kostenquote von rund 55 Prozent, eine Eigenkapitalrendite von rund 13 Prozent und ein Kreditwachstum von rund 9 Prozent. Für 2025 zahlte die RBI eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie.
Das Russland-Risiko
Wie groß ist das Russland-Risiko bei der Raiffeisen Bank International Aktie?
Die russischen Tochterbanken meldeten im dritten Quartal nach russischen Angaben einen Verlust von 37 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 319 Millionen Euro im Vorjahresquartal; im Neunmonatszeitraum stand noch ein Gewinn von 512 Millionen Euro. Belastend wirkte eine Rückstellung von 300 Millionen Euro wegen Strafen. Ein russisches Gericht verurteilte die Raiffeisenbank Russland am 20. Oktober zu einer Zahlung von rund 342 Millionen Euro, weil Klagen vor ausländischen Gerichten geführt wurden. Zugleich verfolgt die RBI in Wien einen Anspruch aus dem Rasperia-Strabag-Streit: Ein Wiener Gericht sprach ihr per Versäumnisurteil rund 3,15 Milliarden Euro zu; der nächste Schritt wäre die Freigabe durch die Finanzmarktaufsicht, damit die Bank auf Vermögen wie rund 28,5 Millionen Strabag-Aktien zugreifen kann. Die Bank will ihre Verkaufsbemühungen für das Russland-Geschäft wieder aufnehmen.
Für Anleger bleibt der Wert damit ein Spezialfall: Die Zahlen im Kerngeschäft sind stark, die Russland-Entwicklung kann jedoch Strafen, Abschreibungen oder Kapitalbelastungen auslösen – und umgekehrt Chancen eröffnen, falls Zugriffe auf russische Vermögenswerte gelingen.
Die Bewertung
Wie ist die RBI Aktie bewertet – und was sagt die RBI Aktienprognose?
Nach der Konsensschätzung eines Datenanbieters (Stand vor dem aktuellen Rückgang, Kurs damals rund 57,60 Euro) lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 8,8 für 2026 und 8,1 für 2027, die Dividendenrendite bei 3,3 beziehungsweise 4,1 Prozent. Umgerechnet auf den heutigen Kurs von 54,40 Euro wären das rechnerisch rund 8,3 und 7,6. Ein Vergleich mit Erste Group, UniCredit oder Intesa Sanpaolo auf Basis belegter Zahlen liegt nicht vor; das Kurs-Buchwert-Verhältnis konnte ebenfalls nicht belegt werden.
Beim Analysten-Konsens beurteilen laut Datenanbieter zwölf Analysten die Aktie, die durchschnittlichen Kursziele liegen bei rund 60,7 bis 62,2 Euro, die Spanne reicht von 35,80 bis 80,00 Euro. Der Konsens lautet „Outperform“. Die Zahlen stammen aus dem Oktober, also aus der Zeit vor den Quartalszahlen und dem jüngsten Kursrutsch. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Merkmal
|Wert
|Kurs (25.11.2026)
|54,40 EUR
|KGV 2026 / 2027 (umgerechnet)
|rund 8,3 / 7,6
|Dividendenrendite 2026 / 2027
|rund 3,3 % / 4,1 % (bezogen auf Kurs ca. 57,60 EUR)
|Zahl der Analysten
|12
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 60,7 bis 62,2 EUR
|Spanne der Kursziele
|35,80 bis 80,00 EUR
Konsensdaten überwiegend Stand Oktober 2026; KGV umgerechnet auf den Schlusskurs vom 25.11. (eigene Rechnung). Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Konsensdaten, eigene Rechnung beim KGV
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur RBI Aktie?
Belastbare Werte für gleitende Durchschnitte oder den Relative-Stärke-Index liegen nicht vor, deshalb verzichtet diese Analyse darauf. Beschreibend lässt sich sagen: Der Schlusskurs von 54,40 Euro liegt unter der Wochenspanne von etwa 57,25 bis 62,95 Euro und damit klar unter den Kursen der Vorwoche. Das Jahreshoch wird bei rund 66,75 Euro, das Jahrestief bei rund 34,32 Euro angegeben; auf Sicht von zwölf Monaten liegt die Aktie nach Angaben der Wiener Börse noch rund 56 Prozent im Plus.
Die Szenarien
Wohin kann sich die RBI Aktie entwickeln?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden zwei Lesarten diskutiert. Die optimistische sieht in den Rekord-Zinserträgen, der niedrigen Bewertung und der Kapitalstärke ein Fundament, das nach dem Ausverkauf wieder Käufer anzieht. Die skeptische verweist auf das Russland-Risiko, auf mögliche weitere Strafen und darauf, dass Banken in schwachen Börsenphasen überdurchschnittlich nachgeben. Dazwischen liegt eine Phase, in der Nachrichten zu Russland und die Jahreszahlen den Ausschlag geben.
Die Termine
Was Anleger bei der RBI Aktie jetzt beobachten
Nachrichten zu Russland: Verkaufsbemühungen, Strafen, mögliche FMA-Freigabe im Rasperia-Fall.
Die Stimmung an den Börsen, wenn die Wall Street nach Thanksgiving wieder öffnet.
Die Abwicklung der Addiko-Übernahme, die für das vierte Quartal erwartet wird.
Die nächsten Termine laut Finanzkalender: Jahreszahlen 2026 am 3. Februar 2027, Kapitalmarkttag mit den Zielen bis 2030 am 10. Februar 2027.
Häufige Fragen
FAQ zur RBI Aktie und zur Raiffeisen Bank International Aktienanalyse
Warum fällt die RBI Aktie? Ein bankspezifischer Auslöser ist nicht belegt. Die Aktie gibt im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt und anderen Banken nach; hinzu kommen die bekannten Russland-Risiken.
Zahlt die RBI eine Dividende? Ja. Für 2025 wurden 1,60 Euro je Aktie gezahlt; die Zahlung erfolgte im April 2026.
Wie sieht die RBI Aktienprognose der Analysten aus? Zwölf Analysten sehen im Konsens im Schnitt ein Kursziel von rund 60,7 bis 62,2 Euro, die Spanne reicht von 35,80 bis 80,00 Euro (Stand Oktober). Das sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist das KGV der RBI Aktie? Nach der Konsensschätzung rund 8,8 für 2026 und 8,1 für 2027 beim Kurs von rund 57,60 Euro; umgerechnet auf 54,40 Euro rund 8,3 und 7,6 (eigene Rechnung).
Wie groß ist das Russland-Risiko der RBI? Die russischen Töchter verbuchten im dritten Quartal einen Verlust, es gab Strafen und Rückstellungen; zugleich bestehen Ansprüche aus dem Rasperia-Streit. Das Risiko bleibt ein zentrales Thema für die Bewertung.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.