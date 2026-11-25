Einen belegten bankspezifischen Auslöser gibt es am Mittwoch nicht: Weder zu Russland noch zu Sanktionen, Bankensteuer oder Zinsen liegt eine neue Nachricht vor. Marktbeobachter verweisen auf die allgemeine Stimmung: Der Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten hat die europäischen Börsen erfasst, der ATX verzeichnet den neunten Verlusttag in zehn Sitzungen, die Anlegerlaune vom Wochenbeginn ist verflogen. Als Schwergewichte unter den Banken belasten RBI und Erste den Leitindex besonders. Dass die Verluste im Tagesverlauf von rund 4,7 Prozent am Nachmittag auf 6,3 Prozent zum Schluss wuchsen, deutet auf Verkaufsdruck bis zum Handelsende hin.

Für die RBI Aktie kommt ein Sonderfaktor hinzu, der den Kurs seit Monaten begleitet: das Russland-Geschäft. Hier liegen keine neuen Zahlen vor, die Risiken sind aber belegt – dazu mehr im Abschnitt Russland.