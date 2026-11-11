Quantum Computing Aktie: Walleye Capital erhöht Short-Wette um 25 Prozent - droht der nächste Kursschock?

Mit einer Netto-Leerverkaufsposition von 5,60 Prozent nimmt Arrowstreet Capital eine besonders wichtige Rolle innerhalb der ausgewiesenen Shortseller ein. Die Position ist rund 9,49-mal so groß wie das Engagement von Walleye Capital mit 0,59 Prozent. Gegenüber Squarepoint Ops mit 0,79 Prozent fällt sie rund 7,09-mal so hoch aus. Diese Größenunterschiede verdeutlichen, wie stark sich die gemeldeten Short-Positionen auf Arrowstreet konzentrieren. Für Anleger könnte deshalb besonders interessant werden, ob der Finanzmarktakteur sein Engagement in den kommenden Wochen verändert. Eine weitere Aufstockung könnte auf eine anhaltend hohe Bereitschaft hindeuten, auf fallende Kurse zu setzen. Eine deutliche Reduzierung könnte dagegen auf eine Anpassung der Risikoeinschätzung oder Handelsstrategie schließen lassen. Allerdings ist nicht bekannt, ob Arrowstreet Capital seine Position ausschließlich als eigenständige Wette gegen die Aktie hält oder ob sie Teil einer umfassenderen Anlagestrategie ist. Auch die Positionierungen von Squarepoint Ops und Walleye Capital verdienen Aufmerksamkeit. Besonders die jüngste Aufstockung durch Walleye zeigt, dass zumindest ein professioneller Finanzmarktakteur sein negatives Engagement zuletzt deutlich ausgeweitet hat. Für die weitere Entwicklung der Quantum Computing-Aktie dürfte deshalb insbesondere die Frage interessant sein, ob Arrowstreet Capital seine außergewöhnlich große Position beibehält oder künftig reduziert.