Qualcomm: Umsatz im vierten Geschäftsquartal sinkt um 8 Prozent auf 10,3 Mrd. USD

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 22:22 4 Min. Qualcomm Incorporated

Qualcomm hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 weniger umgesetzt. Ohne eine Zahlung an einen Kunden aus einem Rechtsvergleich ging der bereinigte Umsatz um 7 Prozent zurück.

Bild: QUALCOMM Incorporated

Umsatz, -8 % 10,3 Mrd. USD Bereinigter Umsatz (Non-GAAP), -7 % 10,4 Mrd. USD Nettoergebnis 1,25 Mrd. USD Bereinigtes Nettoergebnis (Non-GAAP), -28 % 2,33 Mrd. USD Qualcomm hat am 4. November 2026 Zahlen für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab, das Quartal endete am 27. September 2026. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahresquartal um 8 Prozent von 11,3 auf 10,3 Mrd. USD. Der bereinigte Umsatz (Non-GAAP) ging um 7 Prozent auf 10,4 Mrd. USD zurück. Aus ihm hat das Unternehmen eine Zahlung an einen Kunden aus einem kürzlichen Rechtsvergleich herausgerechnet. Nach Angaben von Qualcomm lag der bereinigte Umsatz am oberen Ende der eigenen Prognose. Das Nettoergebnis betrug 1,25 Mrd. USD nach -3,12 Mrd. USD im Vorjahresquartal, das verwässerte Ergebnis je Aktie 1,17 USD nach -2,89 USD. Die GAAP-Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 enthielten laut Unternehmen einen Steuerertrag von 5,7 Mrd. USD beziehungsweise 5,32 USD je Aktie. Er stammt aus der Auflösung einer Wertberichtigung, die im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 gebildet worden war. Das operative Ergebnis fiel im Vergleich zum Vorjahresquartal um 53,5 Prozent von 2,92 auf 1,36 Mrd. USD. Das Ergebnis vor Steuern sank um 61 Prozent von 2,97 auf 1,17 Mrd. USD. Das bereinigte Nettoergebnis (Non-GAAP) ging um 28 Prozent von 3,26 auf 2,33 Mrd. USD zurück. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie verringerte sich ebenfalls um 28 Prozent, von 3,00 auf 2,17 USD. Aus den bereinigten Ergebnissen des vierten Quartals hat Qualcomm 235 Mio. USD Restrukturierungskosten und 141 Mio. USD akquisitionsbezogene Kosten herausgerechnet. Hinzu kommt 1 Mio. USD Zinsaufwand im Zusammenhang mit einer EU-Strafe von 2019. Die bereinigten Ergebnisse beruhen nach Unternehmensangaben auf einem festen geschätzten Steuersatz von 12,5 Prozent. Die Anpassung enthält Währungsgewinne aus einer koreanischen Quellensteuerforderung. Im Halbleitersegment QCT sank der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 8 Prozent von 9,82 auf 9,02 Mrd. USD. Der Umsatz mit Handsets ging um 26 Prozent von 6,96 auf 5,14 Mrd. USD zurück. Im Bereich Automotive stieg der Umsatz um 89 Prozent von 1,05 auf 1,99 Mrd. USD. Der IoT-Umsatz legte um 4 Prozent von 1,81 auf 1,89 Mrd. USD zu. Zusammengenommen stiegen die QCT-Umsätze aus Automotive und IoT gegenüber dem Vorjahr um 36 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern des Segments QCT verringerte sich um 26 Prozent von 2,90 auf 2,14 Mrd. USD. Im Lizenzsegment QTL fiel der Umsatz um 7 Prozent von 1,41 auf 1,30 Mrd. USD. Wegen branchenweit steigender Vorleistungskosten passt Qualcomm nach eigenen Angaben die Preise an. Die volle Wirkung auf die QCT-Bruttomargen erwartet das Unternehmen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2027. Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres erwartet Qualcomm einen Umsatz von 10,4 bis 11,2 Mrd. USD. Davon sollen 9,0 bis 9,6 Mrd. USD auf das Segment QCT einschließlich Data Center entfallen und 1,3 bis 1,5 Mrd. USD auf das Segment QTL. Das verwässerte GAAP-Ergebnis je Aktie soll nach Unternehmensangaben bei 1,03 bis 1,23 USD liegen, das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) bei 2,15 bis 2,35 USD. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Qualcomm, dass die Umsätze außerhalb von Handsets gegenüber dem Vorjahr um mehr als 60 Prozent wachsen. Das Umsatzziel von 5 Mrd. USD im Bereich Data Center für das Geschäftsjahr 2027 hat das Unternehmen bestätigt. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q4 GJ 2026 Q4 GJ 2025 Veränderung Umsatz 10,3 Mrd. USD 11,3 Mrd. USD -8 % Bereinigter Umsatz (Non-GAAP) 10,4 Mrd. USD 11,3 Mrd. USD -7 % Nettoergebnis 1,25 Mrd. USD -3,12 Mrd. USD – Bereinigtes Nettoergebnis (Non-GAAP) 2,33 Mrd. USD 3,26 Mrd. USD -28 % Verwässertes Ergebnis je Aktie 1,17 USD -2,89 USD – Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) 2,17 USD 3,00 USD -28 % Operatives Ergebnis 1,36 Mrd. USD 2,92 Mrd. USD -53,5 % Ergebnis vor Steuern 1,17 Mrd. USD 2,97 Mrd. USD -61 % Umsatz Segment QCT (Halbleiter) 9,02 Mrd. USD 9,82 Mrd. USD -8 % Umsatz Segment QTL (Lizenzen) 1,30 Mrd. USD 1,41 Mrd. USD -7 % QCT-Umsatz Handsets 5,14 Mrd. USD 6,96 Mrd. USD -26 % QCT-Umsatz Automotive 1,99 Mrd. USD 1,05 Mrd. USD +89 % QCT-Umsatz IoT 1,89 Mrd. USD 1,81 Mrd. USD +4 % Ergebnis vor Steuern Segment QCT 2,14 Mrd. USD 2,90 Mrd. USD -26 % Quelle : Qualcomm Incorporated, Mitteilung vom 4. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Qualcomm Incorporated. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.