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QUALCOMM Q4 2026 Zahlen: 36% Wachstum bei Automotive und IoT - Nächster Schub durch Rechenzentren?

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 09:12 10 Min.

Die QUALCOMM Aktie rückt mit ambitionierten Wachstumszielen für 2027 in den Fokus: Während die Umsätze im Automobil- und IoT-Geschäft bereits um 36% gestiegen sind, erwartet der Chipkonzern außerhalb des Smartphone-Geschäfts ein Wachstum von über 60% - allein das Rechenzentrumsgeschäft soll 5 Milliarden USD zum Umsatz beitragen

Bild: Unsplash

QUALCOMM Incorporated (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) steht vor einem möglicherweise entscheidenden Wendepunkt seiner Unternehmensgeschichte. Während der US-Halbleiterkonzern im vierten Geschäftsquartal 2026 mit rückläufigen Umsätzen und einem deutlichen Einbruch des bereinigten Gewinns kämpft, zeichnet das Management für 2027 ein völlig anderes Bild. Neue Wachstumsimpulse aus Rechenzentren, Automobiltechnologie und dem Internet der Dinge sollen die Abhängigkeit vom Smartphonegeschäft reduzieren. Besonders spektakulär ist das bestätigte Umsatzziel von 5 Milliarden USD für das Rechenzentrumsgeschäft. Für die QUALCOMM-Aktie entsteht damit eine spannende Konstellation: kurzfristige Ergebnisbelastungen treffen auf ehrgeizige Wachstumsambitionen. Kann der Chipentwickler seine nächste große Erfolgsstory schreiben? QUALCOMM mit Umsatzrückgang: Das vierte Quartal enttäuscht Die Geschäftszahlen für das am 27. September 2026 beendete vierte Quartal zeigen, dass QUALCOMM derzeit mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist. Der nach US-GAAP ermittelte Umsatz sank gegenüber dem Vorjahresquartal um 8% auf 10,322 Milliarden USD. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte der Halbleiterkonzern noch 11,270 Milliarden USD umgesetzt. Auch auf bereinigter Basis fiel die Umsatzentwicklung negativ aus. Die Non-GAAP-Erlöse gingen um 7% auf 10,442 Milliarden USD zurück. Dennoch erreichte QUALCOMM damit nach Angaben von Vorstandschef Cristiano Amon das obere Ende der eigenen Prognosespanne. Für Anleger ist diese Unterscheidung wichtig: Obwohl die Umsätze im Jahresvergleich rückläufig waren, erfüllte das Unternehmen seine kurzfristigen Erwartungen. Die entscheidende Frage lautet nun, ob QUALCOMM die Umsatzschwäche überwinden und seine neuen Wachstumsmärkte schnell genug erschließen kann. Gewinneinbruch um 28%: Warum Anleger genauer hinschauen müssen Besonders auffällig ist der Rückgang des bereinigten Nettogewinns. Dieser fiel im vierten Quartal um 28% von 3,257 auf 2,332 Milliarden USD. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank ebenfalls um 28% von 3,00 auf 2,17 USD. Noch stärker war der Rückgang des nach GAAP ausgewiesenen Ergebnisses vor Steuern. Dieses verringerte sich um 61% auf 1,173 Milliarden USD. Auf Non-GAAP-Basis fiel das Ergebnis vor Steuern um 30% auf 2,666 Milliarden USD. Die Zahlen zeigen, dass die Ertragsentwicklung deutlich schwächer ausfiel als die Umsatzentwicklung. QUALCOMM muss deshalb nicht nur seine Erlöse stabilisieren, sondern auch seine Profitabilität wieder verbessern. Der GAAP-Nettogewinn stieg dagegen von einem Verlust von 3,117 Milliarden USD im Vorjahresquartal auf einen Gewinn von 1,251 Milliarden USD. Dieser positive Vergleich darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der bereinigte Gewinn im gleichen Zeitraum erheblich zurückging. Automobilgeschäft und IoT: QUALCOMM findet neue Wachstumstreiber Trotz der rückläufigen Konzernzahlen gibt es einen wichtigen Lichtblick. Die kombinierten Umsätze der Bereiche Automotive und Internet of Things innerhalb der QCT-Sparte stiegen im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36%. Für QUALCOMM ist diese Entwicklung von strategischer Bedeutung. Der Konzern arbeitet seit Jahren daran, seine Abhängigkeit vom traditionellen Smartphonegeschäft zu reduzieren und neue Absatzmärkte für seine Halbleitertechnologien zu erschließen. Besonders die Automobilindustrie bietet langfristige Wachstumsmöglichkeiten. Moderne Fahrzeuge benötigen zunehmend leistungsfähige Prozessoren für digitale Cockpits, Konnektivität und weitere elektronische Funktionen. Gleichzeitig eröffnet das Internet der Dinge zusätzliche Einsatzgebiete für vernetzte und energieeffiziente Halbleiter. Die Wachstumsrate von 36% zeigt, dass QUALCOMM in diesen Bereichen bereits eine deutliche Dynamik erzielt. Entscheidend wird nun sein, ob sich dieses Wachstum auch bei größeren Umsatzvolumina fortsetzen lässt. Rechenzentren als Milliardenchance: QUALCOMM greift nach einem neuen Markt Die möglicherweise wichtigste Nachricht betrifft das Geschäftsjahr 2027. Vorstandschef Cristiano Amon erwartet einen grundlegenden Wachstumsschub außerhalb des Smartphonegeschäfts. Insbesondere der Ausbau des Rechenzentrumsgeschäfts soll dabei eine zentrale Rolle spielen. QUALCOMM bestätigt sein Umsatzziel von 5 Milliarden USD für den Bereich Data Center im Geschäftsjahr 2027. Damit setzt der Halbleiterkonzern auf einen Markt, der durch den Ausbau digitaler Infrastruktur und die steigende Nachfrage nach Rechenleistung erhebliches Potenzial bietet. Für die QUALCOMM-Aktie könnte dieser strategische Vorstoß eine neue Bewertungsdimension eröffnen. Bislang wird das Unternehmen stark mit Mobilfunkprozessoren und Smartphone-Technologien verbunden. Ein erfolgreiches Rechenzentrumsgeschäft würde die Umsatzbasis deutlich verbreitern. Allerdings ist das Ziel ambitioniert. Entscheidend wird sein, ob QUALCOMM die geplanten Umsätze tatsächlich realisieren und gleichzeitig eine attraktive Profitabilität erreichen kann. Mehr als 60% Wachstum: QUALCOMM erwartet einen strategischen Wendepunkt Besonders optimistisch äußert sich das Management zu den Geschäftsbereichen außerhalb des Smartphone-Marktes. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet QUALCOMM dort ein Umsatzwachstum von mehr als 60% gegenüber dem Vorjahr. Diese Prognose ist bemerkenswert, weil sie auf eine grundlegende Veränderung der Umsatzstruktur hindeutet. Während das traditionelle Geschäft zuletzt unter Druck stand, sollen neue Anwendungen in Rechenzentren, Fahrzeugen und vernetzten Geräten zunehmend an Bedeutung gewinnen. Für Anleger könnte daraus eine interessante Perspektive entstehen: Gelingt die Transformation, wäre QUALCOMM künftig weniger stark von den Schwankungen einzelner Smartphone-Produktzyklen abhängig. Die Herausforderung liegt jedoch in der Umsetzung. Ein Wachstum von mehr als 60% erfordert eine entsprechend hohe Nachfrage, ausreichende Lieferkapazitäten und eine erfolgreiche Positionierung gegenüber etablierten Wettbewerbern. Ausblick auf das erste Quartal 2027: QUALCOMM erwartet bis zu 11,2 Milliarden USD Umsatz Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 gibt QUALCOMM eine Umsatzprognose zwischen 10,4 und 11,2 Milliarden USD aus. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie soll zwischen 2,15 und 2,35 USD liegen. Die Prognose deutet gegenüber dem vierten Quartal 2026 auf eine mögliche sequenzielle Umsatzverbesserung hin. Allerdings liegt das erwartete bereinigte Ergebnis je Aktie mit 2,15 bis 2,35 USD weiterhin in der Nähe des zuletzt erzielten Wertes von 2,17 USD. Damit signalisiert der Ausblick zwar eine mögliche Stabilisierung, aber noch keine eindeutige Rückkehr zu kräftigem Gewinnwachstum. QCT und QTL: Zwei Geschäftsbereiche mit unterschiedlicher Bedeutung Die Prognose verdeutlicht die zentrale Rolle der QCT-Sparte. Mit erwarteten Umsätzen zwischen 9,0 und 9,6 Milliarden USD bleibt das Halbleitergeschäft der mit Abstand größte Umsatzträger des Konzerns. Das Lizenzgeschäft QTL soll im ersten Quartal 2027 zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden USD erlösen. Es bildet damit eine weitere wichtige Säule des Geschäftsmodells. Für die zukünftige Entwicklung der QUALCOMM-Aktie wird insbesondere entscheidend sein, wie sich die Zusammensetzung des QCT-Umsatzes verändert. Ein steigender Anteil von Automotive-, IoT- und Rechenzentrumsanwendungen könnte die strategische Positionierung des Konzerns nachhaltig verändern. Die aktuellen Zahlen zeigen jedoch auch, dass die Transformation noch nicht abgeschlossen ist. QUALCOMM muss seine neuen Wachstumsmärkte ausbauen, während das etablierte Geschäft weiterhin einen wesentlichen Beitrag zu Umsatz und Gewinn leisten muss. Chancen für die QUALCOMM-Aktie: Was jetzt für steigende Kurse spricht Trotz des schwachen Schlussquartals verfügt QUALCOMM über mehrere potenzielle Wachstumstreiber. Besonders die Expansion in neue Halbleitermärkte könnte mittelfristig zu einer Neubewertung der Aktie beitragen. Die wichtigsten Chancen im Überblick: Rechenzentrumsgeschäft: Das bestätigte Umsatzziel von 5 Milliarden USD für 2027 eröffnet eine bedeutende neue Wachstumsperspektive.

Starkes Automotive- und IoT-Geschäft: Die kombinierten Umsätze dieser Bereiche stiegen im vierten Quartal um 36%.

Wachstum außerhalb des Smartphone-Marktes: QUALCOMM erwartet für 2027 einen Umsatzanstieg von mehr als 60% in den entsprechenden Geschäftsbereichen.

Breitere Umsatzbasis: Neue Anwendungen könnten die Abhängigkeit von Smartphone-Verkaufszyklen reduzieren.

Umsatzprognose für Q1 2027: Die erwarteten 10,4 bis 11,2 Milliarden USD signalisieren eine mögliche Erholung gegenüber dem Schlussquartal.

Technologische Diversifizierung: Der Ausbau von Rechenzentrums- und Automobilanwendungen könnte zusätzliche langfristige Ertragsquellen schaffen. Besonders interessant ist die mögliche Veränderung des Geschäftsmodells. Sollte QUALCOMM seine neuen Märkte erfolgreich erschließen, könnte sich das Unternehmen von einem stark smartphoneorientierten Chipanbieter zu einem breiter aufgestellten Halbleiterkonzern entwickeln. Risiken für die QUALCOMM-Aktie: Wo Anleger vorsichtig bleiben sollten Die ambitionierten Wachstumsziele dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass QUALCOMM kurzfristig mit deutlichen Ergebnisbelastungen konfrontiert ist. Besonders der Rückgang der bereinigten Gewinne und die Unsicherheit über die erfolgreiche Umsetzung der neuen Strategie verdienen Aufmerksamkeit. Die wichtigsten Risiken im Überblick: Rückläufige Umsätze: Die Non-GAAP-Erlöse sanken im vierten Quartal um 7%.

Deutlicher Gewinnrückgang: Der bereinigte Nettogewinn fiel um 28% auf 2,332 Milliarden USD.

Sinkende Profitabilität: Das Non-GAAP-Ergebnis vor Steuern verringerte sich um 30%.

Hohe Erwartungen an Rechenzentren: Das Umsatzziel von 5 Milliarden USD für 2027 muss erst erreicht werden.

Wettbewerbsdruck: Neue Halbleitermärkte sind durch starke etablierte Anbieter und hohe technologische Anforderungen geprägt.

Abhängigkeit vom Smartphonegeschäft: Die traditionellen Geschäftsbereiche bleiben kurzfristig von großer Bedeutung.

Hohe Ergebnisbereinigungen: Die Differenz zwischen GAAP- und Non-GAAP-Ergebnissen erschwert die unmittelbare Vergleichbarkeit der Profitabilität. Besonders kritisch ist die Frage, wie schnell die neuen Geschäftsfelder tatsächlich einen positiven Beitrag zur Konzernprofitabilität leisten können. Starkes Umsatzwachstum allein garantiert noch keine entsprechend hohen Gewinne. GAAP und Non-GAAP: Warum die Unterschiede wichtig sind Ein genauer Blick auf die Ergebnisrechnung zeigt erhebliche Unterschiede zwischen den ausgewiesenen und bereinigten Kennzahlen. Während QUALCOMM im vierten Quartal einen GAAP-Gewinn je Aktie von 1,17 USD erzielte, lag der bereinigte Wert bei 2,17 USD. Auch für das erste Quartal 2027 erwartet der Konzern deutliche Abweichungen. Die GAAP-Prognose liegt zwischen 1,03 und 1,23 USD je Aktie, während auf Non-GAAP-Basis 2,15 bis 2,35 USD angepeilt werden. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Differenz ist die aktienbasierte Vergütung. Für das erste Quartal 2027 berücksichtigt QUALCOMM hierfür einen Anpassungsposten von 0,99 USD je Aktie. Hinzu kommen weitere Bereinigungen von 0,13 USD. Für Anleger ist das relevant, weil aktienbasierte Vergütungen wirtschaftliche Kosten darstellen können, auch wenn sie in bereinigten Ergebniskennzahlen ausgeklammert werden. Eine fundierte Bewertung der QUALCOMM-Aktie sollte deshalb sowohl die GAAP- als auch die Non-GAAP-Ergebnisse berücksichtigen. 2027 als Schlüsseljahr: Kann QUALCOMM die Trendwende schaffen? Das Geschäftsjahr 2027 könnte für QUALCOMM eine besondere Bedeutung erhalten. Der Konzern will seine Umsatzstruktur verändern und neue Wachstumsmärkte deutlich stärker erschließen. Insbesondere das Rechenzentrumsgeschäft steht dabei im Mittelpunkt. Sollte das Management seine Prognose von mehr als 60% Wachstum außerhalb des Smartphone-Marktes erfüllen, könnte dies einen wichtigen strategischen Fortschritt markieren. Gleichzeitig würde das Erreichen des Data-Center-Umsatzziels von 5 Milliarden USD die wirtschaftliche Bedeutung dieses neuen Geschäftsfeldes unterstreichen. Allerdings bleibt die Ausgangslage anspruchsvoll. Nach dem deutlichen Rückgang des bereinigten Gewinns im vierten Quartal muss QUALCOMM beweisen, dass die neuen Aktivitäten nicht nur zusätzliche Umsätze generieren, sondern auch die Ertragskraft des Gesamtkonzerns stärken. Für die QUALCOMM-Aktie werden deshalb die kommenden Quartalsberichte besonders wichtig. Anleger dürften genau beobachten, wie schnell sich die angekündigten Wachstumsinitiativen in den tatsächlichen Geschäftszahlen niederschlagen. Fazit: QUALCOMM-Aktie zwischen Gewinneinbruch und Milliardenfantasie QUALCOMM präsentiert zum Abschluss des Geschäftsjahres 2026 ein widersprüchliches Bild. Einerseits zeigen die Quartalszahlen einen Umsatzrückgang von 7% auf Non-GAAP-Basis und einen Rückgang des bereinigten Nettogewinns um 28%. Andererseits entwickeln sich die Bereiche Automotive und IoT dynamisch, während das Management für 2027 eine umfassende Wachstumsbeschleunigung außerhalb des Smartphonegeschäfts erwartet. Besonders das bestätigte Umsatzziel von 5 Milliarden USD im Rechenzentrumsgeschäft könnte langfristig erhebliche Bedeutung gewinnen. Gelingt QUALCOMM der erfolgreiche Ausbau dieses Marktes, wäre dies ein wichtiger Schritt hin zu einem stärker diversifizierten Geschäftsmodell. Für die QUALCOMM-Aktie ergibt sich damit eine spannende, aber keineswegs risikofreie Ausgangslage. Die kurzfristige Ergebnisentwicklung bleibt schwach, während die langfristigen Wachstumsambitionen hoch sind. Entscheidend wird sein, ob der Konzern seine neuen Geschäftsfelder schnell genug ausbauen und dabei wieder eine steigende Profitabilität erreichen kann. Ohne Berücksichtigung des aktuellen Aktienkurses und der bereits eingepreisten Erwartungen lässt sich aus diesen Perspektiven allein keine eindeutige Unterbewertung ableiten. Die nächsten Quartale müssen zeigen, ob aus der angekündigten strategischen Transformation tatsächlich eine neue Phase nachhaltigen Gewinnwachstums entsteht. 👉 📤 Teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! QUALCOMM entwickelt Chips für Milliarden von Geräten - aber für einen guten Börsentipp brauchst Du nur Dein Smartphone und einen einzigen Klick. Deine Freunde werden es Dir danken, ganz ohne Software-Update! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 05. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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