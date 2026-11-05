QUALCOMM Aktie: Smartphone-Flaute überschattet QUALCOMM Quartalszahlen

Der US-Halbleiterkonzern QUALCOMM habe seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und damit an den Märkten für Ernüchterung gesorgt: Zum Handelsauftakt sei die QUALCOMM Aktie um mehr als zehn Prozent abgesackt, da Marktteilnehmer das Zahlenwerk trotz einer leichten Gewinnübertreffung mit deutlicher Zurückhaltung aufgenommen hätten. Die vorgelegten QUALCOMM Quartalszahlen würden verdeutlichen, dass die strategische Diversifizierung in die Wachstumsfelder Automobilindustrie und Rechenzentren zwar an Dynamik gewinne, den anhaltenden Einbruch im angestammten Smartphone-Geschäft sowie den daraus resultierenden Margendruck jedoch vorerst nicht vollständig kompensieren könne. Erlöse von 10,44 Milliarden USD und ein um 28% eingebrochener Reingewinn würden belegen, dass sich das Unternehmen in einer anspruchsvollen Übergangsphase befinde.