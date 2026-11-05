Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die QUALCOMM-Aktie (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker: QCOM) unter die Lupe.
QUALCOMM Aktie: Smartphone-Flaute überschattet QUALCOMM Quartalszahlen
QUALCOMM verliert zum Handelsstart über 10%, da das starke Automotive-Wachstum die Smartphone-Schwäche nicht ausgleicht.
Der US-Halbleiterkonzern QUALCOMM habe seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und damit an den Märkten für Ernüchterung gesorgt: Zum Handelsauftakt sei die QUALCOMM Aktie um mehr als zehn Prozent abgesackt, da Marktteilnehmer das Zahlenwerk trotz einer leichten Gewinnübertreffung mit deutlicher Zurückhaltung aufgenommen hätten. Die vorgelegten QUALCOMM Quartalszahlen würden verdeutlichen, dass die strategische Diversifizierung in die Wachstumsfelder Automobilindustrie und Rechenzentren zwar an Dynamik gewinne, den anhaltenden Einbruch im angestammten Smartphone-Geschäft sowie den daraus resultierenden Margendruck jedoch vorerst nicht vollständig kompensieren könne. Erlöse von 10,44 Milliarden USD und ein um 28% eingebrochener Reingewinn würden belegen, dass sich das Unternehmen in einer anspruchsvollen Übergangsphase befinde.
💡 3 Key Takeaways
Verkaufswelle nach Q3-Zahlen: Die QUALCOMM Aktie habe zum Handelsstart über 10% eingebüßt; der Konzernumsatz sei im Jahresvergleich um 7% auf 10,44 Milliarden USD gesunken (über Konsens von 10,15 Mrd. USD), während der bereinigte Nettogewinn um 28% auf 2,33 Milliarden USD nachgegeben habe und die EBT-Marge um 5 Prozentpunkte auf 24% gesunken sei.
Ausgeprägte Segmentdiskrepanz: Während die Erlöse mit Smartphone-Chips um 26% auf 5,14 Milliarden USD eingebrochen seien (ein Minus von rund 1,82 Mrd. USD), habe die Automotive-Sparte um 89% auf 1,99 Milliarden USD zugelegt; gemeinsam mit dem IoT-Bereich habe dieses Wachstum rund 1,02 Milliarden USD beigesteuert und den Rückgang im Mobilfunkbereich somit nicht ausgleichen können.
Verhaltener Ausblick und Apple-Ausstieg: Für das vierte Quartal stelle das Management Erlöse von 10,4 bis 11,2 Milliarden USD sowie ein bereinigtes EPS von 2,15 bis 2,35 USD in Aussicht; der schrittweise Wegfall von Lieferungen an Apple dämpfe die kurzfristige Erholung, während erneuerte Lizenzverträge mit Apple, Huawei und Transsion die QTL-Gebührenströme stützen würden.
📊 QUALCOMM Quartalszahlen im Detail: Margendruck und Erlösrückgang
Die detaillierte Aufschlüsselung des dritten Quartals 2026 zeige die operativen Herausforderungen, mit denen der Chiphersteller gegenwärtig konfrontiert sei:
Umsatz und Ertragslage: Die Gesamterlöse hätten sich auf 10,44 Milliarden USD belaufen, was einem Rückgang von 7% im Vorjahresvergleich entspreche. Zwar habe dieser Wert über den Analystenschätzungen von rund 10,15 Milliarden USD gelegen, jedoch die allgemeine Marktabkühlung widergespiegelt. Der bereinigte Nettogewinn sei um 28% YoY auf 2,33 Milliarden USD gesunken, während das Ergebnis je Aktie (EPS) mit 2,17 USD sehr nahe an den Markterwartungen gelegen habe.
Margenkompression: Die Vorsteuermarge (EBT-Marge) sei im Jahresvergleich um fünf Prozentpunkte auf 24% gefallen. Dies verdeutliche, dass höhere Komponentenkosten und ein veränderter Produktmix die Rentabilität des Konzerns kurzfristig belasten würden.
🚗 Segmententwicklung: Starkes Automotive-Wachstum fange Smartphone-Schwäche nicht auf
Die Aufteilung der Erlöse nach Geschäftsfeldern verdeutliche das strukturelle Ungleichgewicht im aktuellen Geschäftsmodell:
Einbruch im Smartphone-Segment: Die Erlöse mit Prozessoren und Modems für Smartphones seien um 26% im Vorjahresvergleich auf 5,14 Milliarden USD gefallen. Dieser absolute Rückgang von rund 1,82 Milliarden USD unterstreiche die anhaltende Konsumzurückhaltung im globalen Mobilfunkmarkt.
Dynamische Expansion bei Automobilelektronik: Deutlich erfreulicher habe sich das Geschäft mit Chips für vernetzte und autonome Fahrzeuge (Automotive) entwickelt: Hier seien die Verkäufe um 89% YoY auf 1,99 Milliarden USD geklettert.
Unvollständige Kompensation: Zusammengenommen hätten das Automotive-Segment und der Bereich Internet of Things (IoT) ein Erlöswachstum von rund 1,02 Milliarden USD beigesteuert. Aus Sicht von Marktbeobachtern habe dieser Zuwachs jedoch rechnerisch nicht ausgereicht, um den absoluten Ausfall im Smartphone-Geschäft vollständig aufzufangen.
🔮 Ausblick, Rechenzentren und Apple-Ausstieg: Mögliche Perspektiven für die QUALCOMM Aktie
Der von der Unternehmensführung vorgelegte Ausblick auf die kommenden Quartale zeichne ein vielschichtiges Zukunftsbild:
Guidance für das vierte Quartal 2026: Das Management prognostiziere für das Abschlussquartal einen Umsatz in der Bandbreite von 10,4 bis 11,2 Milliarden USD. Der Mittelwert von 10,8 Milliarden USD läge damit über dem Konsens von rund 10,5 Milliarden USD. Das bereinigte EPS werde zwischen 2,15 und 2,35 USD erwartet, womit der Mittelwert von 2,25 USD geringfügig unter der Konsensschätzung von 2,26 USD bliebe.
Margenbelastung im QCT-Segment: Für die Halbleitersparte QCT werde eine EBT-Marge von 20% bis 22% anvisiert. Das Management habe darauf hingewiesen, dass die Integration des Rechenzentrumsgeschäfts in dieses Segment sowie Vorabinvestitionen vor dem eigentlichen Umsatzhochlauf die Marge um etwa drei Prozentpunkte schmälern dürften. Der vollständige Ausgleich teurerer Vorleistungskomponenten über Preiserhöhungen werde erst für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2027 erwartet.
Hoffnungsträger Rechenzentren: Als potenzieller Wachstumstreiber gelte das Data-Center-Geschäft, für das im kommenden Quartal Erlöse von über 650 Millionen USD avisiert würden; das Ziel von 5 Milliarden USD für das Geschäftsjahr 2027 sei bekräftigt worden.
Auslaufen der Apple-Lieferungen versus Lizenzsicherheit: Auf Quartalsbasis stelle sich das Management auf einen weiteren Rückgang der Smartphone-Erlöse ein, was primär auf den schrittweisen Ausstieg aus Produktlieferungen an Apple zurückzuführen sei. Demgegenüber stünde die Verlängerung wichtiger Patent- und Lizenzvereinbarungen (QTL) mit Apple, Huawei und Transsion, welche dem Konzern verlässliche Lizenzgebührenströme sichern dürften.
🏁 Fazit: QUALCOMM Aktie im strukturellen Übergang
Die jüngsten QUALCOMM Quartalszahlen würden das Spannungsfeld eines etablierten Technologieriesen im Transformationsprozess verdeutlichen. Während die Abhängigkeit vom zyklischen Smartphone-Geschäft und der absehbare Rückgang der Apple-Lieferungen kurzfristig auf die Margen und den Aktienkurs drücken würden, würden die Zuwächse im Automotive-Segment (+89%) und die Ambitionen im Bereich der Rechenzentren Belege für eine voranschreitende Diversifizierung liefern. Für die QUALCOMM Aktie dürfte maßgeblich sein, wie zügig das Management die margenseitigen Belastungen im Geschäftsjahr 2027 überwinden könne und ob die neuen Erlösquellen das Gewicht der traditionellen Sparten mittelfristig wirksam ausgleichen könnten. (Analyse vom 05.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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