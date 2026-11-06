News QCOM aktien neutral Technologie

QUALCOMM Aktie: Smartphone-Flaute trifft Gewinnperspektiven - BofA bleibt bei negativer Bewertung

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 10:27 10 Min.

Die QUALCOMM Aktie gerät nach den Quartalszahlen unter Druck: Schwächere Smartphone-Nachfrage und Margendruck veranlassen die Analysten, ihre Gewinnprognosen für 2027 und 2028 um 10% beziehungsweise 7% zu reduzieren

Bild: QUALCOMM Incorporated

Schwächere Gewinnerwartungen, zunehmender Margendruck und Probleme im Smartphone-Geschäft: Die Aktie von QUALCOMM Incorporated (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) steht nach den jüngsten Quartalszahlen vor neuen Herausforderungen. Die US-Investmentbank BofA zieht aus dem Geschäftsbericht für das vierte Quartal ernüchternde Konsequenzen. Analyst Vivek Arya senkt in seiner Aktienanalyse vom 05. November 2026 das Kursziel für QUALCOMM von bisher 180 auf 170 USD und bestätigt gleichzeitig das skeptische Rating "underperform". Besonders brisant: Die BofA reduziert ihre Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 um bis zu 10%. Obwohl das neue Kursziel noch oberhalb des letzten NASDAQ-Schlusskurses von 156,75 USD liegt, bleibt die Bank bei ihrer negativen relativen Einschätzung. Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Ist die QUALCOMM-Aktie nach den jüngsten Zahlen attraktiv bewertet oder unterschätzt der Markt die Risiken? BofA senkt QUALCOMM-Kursziel von 180 auf 170 USD Die aktuelle Aktienanalyse der BofA liefert Anlegern eine klare Warnung. Analyst Vivek Arya reduziert das Kursziel für QUALCOMM von 180 auf 170 USD. Damit fällt die neue Kursprognose um 10 USD beziehungsweise rund 5,6% niedriger aus als zuvor. Gleichzeitig bestätigt BofA das Rating "underperform". Die US-Investmentbank bleibt damit bei ihrer skeptischen Einschätzung der QUALCOMM-Aktie und erwartet weiterhin eine unterdurchschnittliche Entwicklung gegenüber dem relevanten Vergleichsmaßstab. Die Kurszielsenkung folgt auf die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal. Nach Auswertung der Zahlen hat Vivek Arya seine Erwartungen an die zukünftige Gewinnentwicklung deutlich zurückgenommen. Besonders wichtig ist dabei, dass sich die BofA nicht auf eine kurzfristige Anpassung beschränkt. Die Bank senkt ihre Gewinnprognosen sowohl für das Geschäftsjahr 2027 als auch für 2028. Damit reichen die Bedenken des Analysten über das unmittelbar bevorstehende Geschäftsjahr hinaus. Gewinnprognosen sinken deutlich: BofA erwartet weniger Profitabilität Im Mittelpunkt der Aktienanalyse stehen die überarbeiteten Gewinnschätzungen. BofA reduziert ihre Pro-forma-Prognose für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027 um 10%. Für das Geschäftsjahr 2028 senkt Analyst Vivek Arya seine entsprechende Schätzung um 7%. Diese Anpassungen sind für Anleger von erheblicher Bedeutung. Denn die erwartete zukünftige Ertragskraft gehört zu den zentralen Faktoren bei der Bewertung eines Technologieunternehmens. Eine niedrigere Gewinnprognose kann dazu führen, dass eine Aktie bei unverändertem Börsenkurs auf Basis der neuen Erwartungen höher bewertet erscheint. Gleichzeitig können schwächere Gewinnerwartungen die Bereitschaft von Investoren verringern, hohe Bewertungsmultiplikatoren zu akzeptieren. Die BofA reagiert auf diese Entwicklung mit einem niedrigeren Kursziel von 170 USD. Konkrete absolute Gewinnschätzungen für die beiden Geschäftsjahre enthält die vorliegende Aktienanalyse allerdings nicht. Margendruck belastet QUALCOMM: Warum die BofA vorsichtig bleibt Ein wesentliches Argument von Vivek Arya sind die Belastungen der Bruttomarge. Die BofA sieht Gegenwind bei der Profitabilität, der sich negativ auf die zukünftige Gewinnentwicklung von QUALCOMM auswirken könnte. Die Bruttomarge beschreibt vereinfacht, welcher Anteil des Umsatzes nach Abzug der unmittelbar zurechenbaren Umsatzkosten verbleibt. Sinkt diese Kennzahl, steht einem Unternehmen bei gleichem Umsatz weniger Bruttoergebnis zur Verfügung. Für QUALCOMM ist diese Entwicklung besonders relevant, weil die Profitabilität eine wichtige Grundlage für die zukünftige Ertragskraft des Halbleiterkonzerns bildet. Sollte der Margendruck anhalten, könnte dies die Gewinnentwicklung auch dann belasten, wenn sich die Umsätze stabilisieren. Genau diese Unsicherheit spiegelt sich in den reduzierten Gewinnschätzungen der BofA wider. Welche konkreten Kostenfaktoren oder Veränderungen im Produktmix den Margendruck verursachen, erläutert die vorliegende Kurzfassung der Aktienanalyse nicht. Fest steht jedoch, dass Vivek Arya die Belastungen der Bruttomarge ausdrücklich als einen wesentlichen Grund für seine vorsichtigeren Prognosen nennt. Schwaches Smartphone-Geschäft: QUALCOMM kämpft mit Gegenwind Neben den Margenproblemen nennt die BofA eine weitere zentrale Herausforderung: die Schwäche im Geschäft mit Smartphone-Technologie. QUALCOMM ist ein bedeutender Anbieter von Halbleitern und Mobilfunktechnologien. Die Nachfrage nach Smartphones und den darin eingesetzten Komponenten hat deshalb erheblichen Einfluss auf wichtige Teile des Geschäfts. Eine schwächere Entwicklung im Smartphone-Segment kann die Nachfrage nach entsprechenden Chips belasten und damit die Umsatz- und Gewinnerwartungen beeinflussen. Analyst Vivek Arya berücksichtigt diese Risiken in seiner aktuellen Aktienanalyse. Die BofA sieht in der Schwäche des Smartphone-Geschäfts einen wesentlichen Grund, ihre Gewinnprognosen für 2027 und 2028 zu reduzieren. Allerdings nennt die Analystenmeldung keine konkreten Absatzzahlen oder Umsatzrückgänge einzelner Geschäftsbereiche. Deshalb lässt sich nicht bestimmen, wie stark bestimmte Produktgruppen oder Regionen betroffen sind. Für Anleger bleibt entscheidend, ob sich die Nachfrage nach Smartphone-Technologie wieder stabilisiert oder ob der Gegenwind länger anhält. QUALCOMM-Aktie bei 156,75 USD: Wie viel Potenzial steckt im Kursziel? Trotz der skeptischen Einschätzung liegt das neue Kursziel der BofA oberhalb des letzten NASDAQ-Schlusskurses. Die QUALCOMM-Aktie beendete den jüngsten Handelstag bei 156,75 USD, während Vivek Arya einen Zielwert von 170 USD nennt. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 8,5%. Der Abstand zwischen dem letzten Schlusskurs und dem Kursziel beträgt 13,25 USD. Diese Konstellation erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich. Einerseits liegt die Kursprognose über dem aktuellen Aktienkurs, andererseits bestätigt die BofA das Rating "underperform". Der scheinbare Widerspruch lässt sich dadurch erklären, dass Analystenratings nicht ausschließlich vom absoluten Kurspotenzial einer Aktie abhängen. Eine Einstufung wie "underperform" bezieht sich auf die erwartete relative Entwicklung gegenüber einem Vergleichsmaßstab. Damit kann eine Aktie trotz eines rechnerisch positiven Kurspotenzials aus Sicht einer Bank weniger attraktiv erscheinen als andere Anlagemöglichkeiten. Für QUALCOMM bleibt die Botschaft der BofA deshalb eindeutig: Das Kursziel von 170 USD bedeutet keine Abkehr von der skeptischen Bewertung. Warum die BofA ihre Einschätzung nicht verbessert Die Bestätigung des Ratings "underperform" ist ein wichtiger Bestandteil der Aktienanalyse. Analyst Vivek Arya sieht nach den Quartalszahlen offenbar keinen ausreichenden Grund, seine bisherige negative relative Einschätzung aufzugeben. Im Gegenteil: Die reduzierten Gewinnprognosen für 2027 und 2028 zeigen, dass die BofA ihre Erwartungen an die zukünftige Ertragskraft zurückgenommen hat. Dabei stehen zwei Belastungsfaktoren im Vordergrund. Zum einen sieht die Bank Risiken durch schwächere Bruttomargen. Zum anderen belastet die Entwicklung des Smartphone-Geschäfts die Aussichten. Diese Kombination kann besonders problematisch sein. Wenn die Nachfrage schwächer ausfällt und gleichzeitig die Profitabilität unter Druck gerät, können sich beide Faktoren negativ auf die Gewinnentwicklung auswirken. Die BofA berücksichtigt diesen Gegenwind in ihrem Bewertungsmodell und reduziert das Kursziel auf 170 USD. Das Rating "underperform" bleibt jedoch unverändert. Welche Chancen bietet die QUALCOMM-Aktie? Trotz der vorsichtigeren Aktienanalyse verfügt QUALCOMM über Geschäftsfelder und technologische Kompetenzen, die langfristig Chancen eröffnen können. Entscheidend ist allerdings, ob das Unternehmen diese Möglichkeiten in nachhaltiges Gewinnwachstum umsetzen kann. Die wichtigsten Chancen im Überblick: Rechnerisches Kurspotenzial: Vom letzten NASDAQ-Schlusskurs bei 156,75 USD bis zum BofA-Kursziel von 170 USD ergibt sich ein Abstand von rund 8,5%.

Etablierte Marktposition: QUALCOMM verfügt über umfangreiche Kompetenzen bei Mobilfunktechnologien und Halbleitern.

Mögliche Nachfrageerholung: Eine Stabilisierung des Smartphone-Marktes könnte grundsätzlich die Geschäftsentwicklung unterstützen.

Potenzial für bessere Margen: Sollte der von BofA erwartete Margendruck nachlassen, könnte dies die Profitabilität positiv beeinflussen.

Technologische Weiterentwicklung: Neue Anwendungen für leistungsfähige Prozessoren und drahtlose Kommunikation können langfristige Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

Chancen durch Diversifizierung: Eine breitere Umsatzbasis außerhalb des klassischen Smartphone-Geschäfts könnte die Abhängigkeit von einzelnen Absatzmärkten reduzieren. Diese möglichen Chancen sind allgemeine Überlegungen zum Geschäftsmodell von QUALCOMM. Sie werden in der vorliegenden Aktienanalyse der BofA nicht ausdrücklich als Gründe für eine positivere Bewertung genannt. Welche Risiken sollten QUALCOMM-Anleger beachten? Die aktuelle Aktienanalyse der BofA macht deutlich, dass die Risiken für die zukünftige Gewinnentwicklung nicht unterschätzt werden sollten. Besonders die Kombination aus Margendruck und einer schwächeren Smartphone-Nachfrage steht im Mittelpunkt. Die wichtigsten Risiken im Überblick: Gesenktes Kursziel: BofA reduziert ihre Prognose von 180 auf 170 USD.

Niedrigere Gewinnerwartungen: Die Pro-forma-Gewinnschätzung je Aktie für 2027 wird um 10% gesenkt.

Weitere Gewinnkorrekturen: Für 2028 reduziert Vivek Arya seine entsprechende Prognose um 7%.

Belastete Bruttomarge: Der von BofA erwartete Margendruck könnte die Profitabilität beeinträchtigen.

Schwäche im Smartphone-Geschäft: Eine verhaltene Nachfrage kann wichtige Umsatzbereiche belasten.

Skeptisches Analystenrating: BofA bestätigt für QUALCOMM die Einstufung "underperform".

Bewertungsrisiken: Sollten die tatsächlichen Gewinne hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte weiterer Anpassungsbedarf bei den Kursprognosen entstehen. Besonders relevant ist, dass die BofA ihre Gewinnschätzungen für zwei aufeinanderfolgende Geschäftsjahre reduziert. Damit betreffen die Risiken nicht nur die kurzfristige Geschäftsentwicklung, sondern auch die mittelfristigen Ertragsperspektiven. Ausblick: Kann QUALCOMM die Gewinnprognosen wieder verbessern? Für die weitere Entwicklung der QUALCOMM-Aktie dürften insbesondere zwei Faktoren entscheidend sein: die Stabilisierung der Bruttomarge und eine Verbesserung der Nachfrage im Smartphone-Geschäft. Sollte QUALCOMM den Margendruck begrenzen und gleichzeitig von einer stärkeren Nachfrage profitieren, könnte sich dies grundsätzlich positiv auf die zukünftige Gewinnentwicklung auswirken. Allerdings zeigt die aktuelle Aktienanalyse der BofA, dass Analyst Vivek Arya derzeit mit einer schwächeren Ertragsentwicklung rechnet als zuvor. Die Reduzierung der Pro-forma-Gewinnschätzungen um 10% für 2027 und 7% für 2028 verdeutlicht, dass die Bank ihre mittelfristigen Erwartungen deutlich vorsichtiger formuliert. Für Anleger werden deshalb die kommenden Geschäftszahlen und Unternehmensprognosen von besonderer Bedeutung sein. Entscheidend wird sein, ob QUALCOMM Fortschritte bei der Profitabilität erzielt und die Schwäche im Smartphone-Segment überwinden kann. Bis dahin bleibt die BofA bei ihrer skeptischen Einschätzung. Das Kursziel von 170 USD und das Rating "underperform" unterstreichen diese Haltung. Fazit: QUALCOMM-Aktie mit rechnerischem Kurspotenzial, aber deutlichen Gewinnrisiken Die Aktienanalyse der BofA vom 05. November 2026 liefert Anlegern eine ernüchternde Botschaft. Analyst Vivek Arya reduziert das Kursziel für QUALCOMM von 180 auf 170 USD und bestätigt gleichzeitig das Rating "underperform". Besonders schwer wiegt die deutliche Absenkung der Gewinnprognosen. Für das Geschäftsjahr 2027 reduziert die BofA ihre Pro-forma-Schätzung für den Gewinn je Aktie um 10%, für 2028 um 7%. Ausschlaggebend sind die erwarteten Belastungen der Bruttomarge und die Schwäche im Smartphone-Geschäft. Beide Faktoren könnten die zukünftige Ertragskraft von QUALCOMM beeinträchtigen. Zwar ergibt sich ausgehend vom letzten NASDAQ-Schlusskurs von 156,75 USD bis zum Kursziel von 170 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 8,5%. Dennoch bleibt die BofA bei ihrer negativen relativen Einschätzung. Für Anleger entsteht damit eine differenzierte Ausgangslage. Einerseits verfügt QUALCOMM über etablierte technologische Kompetenzen und langfristige Geschäftsmöglichkeiten. Andererseits zeigen die reduzierten Gewinnschätzungen, dass die kurzfristigen und mittelfristigen Herausforderungen erheblich sind. Entscheidend wird sein, ob QUALCOMM den Margendruck begrenzen und die Nachfrage im Smartphone-Geschäft wieder stärken kann. Solange diese Fragen offenbleiben, dürfte die zukünftige Gewinnentwicklung ein zentraler Faktor für die Bewertung der Aktie sein. Mit dem gesenkten Kursziel von 170 USD und dem bestätigten Rating "underperform" macht die BofA jedenfalls deutlich, dass Analyst Vivek Arya bei QUALCOMM weiterhin vorsichtig bleibt. 👉 📤 Teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! QUALCOMM sorgt für schnelle Smartphone-Verbindungen - aber Du brauchst kein neues 5G-Modem, um Deine Freunde mit wichtigen Börsennews zu versorgen. Ein Klick genügt, und schon haben sie besseren Empfang für die Risiken der QUALCOMM-Aktie. Ganz ohne Funkloch! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 06. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.