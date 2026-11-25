Für die Qiagen Aktie ist das Ende als Börsenwert in Sicht. Der schwedische Finanzinvestor EQT hat sich im monatelangen Bieterkampf durchgesetzt und bietet über das Vehikel Crown NL Bidco 46,50 Euro je Aktie in bar. Die Transaktion bewertet den Diagnostikkonzern inklusive Schulden mit rund 10,8 Milliarden Euro. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Angebot einstimmig und empfehlen die Annahme. Nach dem Vollzug, geplant für Mitte 2027, soll Qiagen von der Börse genommen werden.
Qiagen Aktie: EQT bietet 46,50 Euro, Abschied von der Börse naht – lohnt sich das Warten auf den Übernahmepreis?
Nach monatelangem Bieterkampf hat EQT den Zuschlag. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen die Annahme, die Annahmefrist steht noch aus. Was Aktionäre der Qiagen Aktie jetzt wissen müssen.
Das Angebot
Prämie mit Bedingungen
Der Angebotspreis liegt 40,3 Prozent über dem unbeeinflussten Kurs vom 8. Juli, bevor erste Übernahmegerüchte aufkamen. Mit im Boot sind der Staatsfonds von Abu Dhabi und der kanadische Pensionsfonds CPP Investments. Damit das Angebot gelingt, müssen mindestens 50 Prozent des Kapitals plus eine Aktie angedient werden. Die Annahmefrist beginnt erst, wenn die BaFin die Angebotsunterlage gestattet hat und diese veröffentlicht ist. Bis dahin hat das Angebot formal noch nicht begonnen.
Die Rechnung
Der Abschlag zum Angebotspreis
Die Qiagen Aktie notiert zuletzt rund 1,50 Euro unter dem Angebotspreis. Dieser Abschlag spiegelt den Zeitraum bis zum Vollzug Mitte 2027 und das Risiko, dass Bedingungen wie Annahmequote oder behördliche Freigaben nicht erfüllt werden. Bemerkenswert ist der Rückblick: Bereits 2020 war eine Übernahme durch Thermo Fisher zu 43 Euro je Aktie am Widerstand der Aktionäre gescheitert. Qiagen hat seine Jahresprognose für 2026 im Zuge der Transaktion ausgesetzt.
Für Qiagen-Aktionäre ist die Rechnung jetzt vor allem eine Frage von Zeit und Sicherheit. Der Abschlag zum Angebotspreis ist der Lohn für das Warten – und die Prämie für das Risiko eines Scheiterns.
Häufige Fragen zur Qiagen Aktie
Wie viel bietet EQT für die Qiagen Aktie?
EQT bietet 46,50 Euro je Aktie in bar, was Qiagen inklusive Schulden mit rund 10,8 Milliarden Euro bewertet.
Wann beginnt die Annahmefrist?
Erst nachdem die BaFin die Angebotsunterlage gestattet hat und diese veröffentlicht ist.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen werden?
Der Vollzug ist für Mitte 2027 geplant, anschließend soll Qiagen von der Börse genommen werden.
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