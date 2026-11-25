Wie viel bietet EQT für die Qiagen Aktie?

EQT bietet 46,50 Euro je Aktie in bar, was Qiagen inklusive Schulden mit rund 10,8 Milliarden Euro bewertet.

Wann beginnt die Annahmefrist?

Erst nachdem die BaFin die Angebotsunterlage gestattet hat und diese veröffentlicht ist.

Wann soll die Übernahme abgeschlossen werden?

Der Vollzug ist für Mitte 2027 geplant, anschließend soll Qiagen von der Börse genommen werden.