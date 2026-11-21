Montag: 45,31 Euro, praktisch unverändert, während der DAX um 0,57 Prozent nachgab.

Dienstag: 45,20 Euro, minus 0,24 Prozent – am schwarzen Dienstag, an dem der DAX um mehr als 2 Prozent einbrach.

Mittwoch: 45,20 Euro, unverändert, bei einem DAX-Minus von 1,19 Prozent.

Donnerstag: 45,25 Euro, leicht im Plus. Qiagen zählte zu den wenigen DAX Gewinnern des Tages.

Freitag: 45,07 Euro, minus 0,40 Prozent – während der DAX um 2,60 Prozent unter 25.000 Punkte fiel.

Die gesamte Wochenspanne der Schlusskurse betrug damit gerade einmal 24 Cent.