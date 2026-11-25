Nach neun Monaten 2026 stehen ein Umsatz von 182 Mio. Euro, ein EBITDA von 10,4 Mio. Euro und ein Auftragseingang von 273 Mio. Euro zu Buche, mit deutlichem Anstieg im dritten Quartal. Der operative Cashflow betrug 3,7 Mio. Euro. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Umsatz von 255 bis 275 Mio. Euro und ein EBITDA am unteren Ende der Spanne von 26 bis 31 Mio. Euro. Zum Vergleich: 2025 setzte der Konzern 244,3 Mio. Euro um und erzielte ein EBITDA von 25 Mio. Euro.

PVA TePla baut Kristallzuchtanlagen für Siliziumkarbid und Silizium sowie Metrologie-Systeme für die Halbleiterindustrie. Am 19.11.2026 gründete das Unternehmen mit dem Fraunhofer IPMS in Dresden das "Center of Excellence for Advanced Metrology". Zuletzt gab es zudem einen Insiderkauf eines Vorstandsmitglieds.