Die PVA TePla Aktie zählt am Mittwochmittag zu den TecDAX-Verlierern: Der Anlagenbauer aus Wettenberg verliert 4,05% auf 23,68 Euro. Damit fällt der Kurs unter das bisherige Tief vom 20.11.2026 bei 24,64 Euro und markiert ein neues Sechsmonatstief.
PVA TePla Aktie TecDAX-Verlierer am Mittag: Neues Sechsmonatstief trotz Goldman-Auftritt
Die PVA TePla Aktie fällt am Mittag um 4,05% auf 23,68 Euro und ist TecDAX-Verlierer. Ohne eigene Nachricht rutscht der Anlagenbauer im Chip-Ausverkauf unter sein Tief vom 20.11.2026.
Warum die PVA TePla Aktie als TecDAX-Verlierer fällt
PVA TePla hat keine neue Unternehmensmeldung veröffentlicht. Die Aktie fällt im Sog der Halbleiterwerte, ausgerechnet am Tag des Auftritts beim Goldman Sachs AI & Semiconductors Symposium.
Bereits am 24.11.2026 hatte die Aktie rund 7% bis 9% verloren und bei rund 24,70 Euro geschlossen. Die dpa-AFX nannte Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen und Unsicherheit über das Ausbautempo der Rechenzentren und die Gewinnaussichten ab 2028. Hinzu kommen der Einbruch von Nvidia (-5,86%), Kospi (-6,16%) und Nasdaq 100 (-1,99%) sowie Berichte über neue US-Zollpläne gegen China und die EU. Am Morgen war PVA TePla größter SDAX-Verlierer.
Zahlen und Prognose von PVA TePla
Nach neun Monaten 2026 stehen ein Umsatz von 182 Mio. Euro, ein EBITDA von 10,4 Mio. Euro und ein Auftragseingang von 273 Mio. Euro zu Buche, mit deutlichem Anstieg im dritten Quartal. Der operative Cashflow betrug 3,7 Mio. Euro. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Umsatz von 255 bis 275 Mio. Euro und ein EBITDA am unteren Ende der Spanne von 26 bis 31 Mio. Euro. Zum Vergleich: 2025 setzte der Konzern 244,3 Mio. Euro um und erzielte ein EBITDA von 25 Mio. Euro.
PVA TePla baut Kristallzuchtanlagen für Siliziumkarbid und Silizium sowie Metrologie-Systeme für die Halbleiterindustrie. Am 19.11.2026 gründete das Unternehmen mit dem Fraunhofer IPMS in Dresden das "Center of Excellence for Advanced Metrology". Zuletzt gab es zudem einen Insiderkauf eines Vorstandsmitglieds.
Kursentwicklung und Charttechnik
|Zeitraum
|Veränderung
|1 Woche
|-8,94%
|1 Monat
|-11,49%
|1 Jahr
|+17,77%
Quelle: boerse-express, Stand 24.11.2026
Die bisherige Unterstützung bei 24,64 bis 25,00 Euro ist durchbrochen. Als nächster Widerstand gilt 25,00 Euro, danach rund 27 Euro (Niveau vom Montag). Das 52-Wochen-Tief liegt bei 19,74 Euro.
Chance: Advanced Packaging
Metrologie für Advanced Packaging und HBM, steigender Auftragseingang.
Risiko: Ergebnisqualität
Die EBITDA-Marge liegt nach neun Monaten im einstelligen Bereich.
Risiko: Zyklus und Sentiment
Abhängigkeit vom SiC-Zyklus und vom Chip-Sentiment.
Ausblick für die PVA TePla Aktie
Am 25.11.2026 tritt das Management beim Goldman-Symposium auf, am 30.11.2026 folgt die Berenberg European Conference. Aussagen zur Nachfrage könnten der erste eigene Impuls seit Tagen sein. Bis dahin bleibt die PVA TePla Aktie als TecDAX-Verlierer vom Chip-Sentiment abhängig.
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