Schlechtes Timing für die Hessen: Die PVA TePla Aktie fällt am Dienstag um 8,16 Prozent auf 24,76 Euro (Stand 17:49 Uhr, comdirect) und ist viertgrößter TecDAX Verlierer. Am Mittwoch steht der Anlagenbauer aus Wettenberg auf einer KI- und Halbleiterkonferenz von Goldman Sachs vor Investoren.
PVA TePla Aktie: TecDAX Verlierer – acht Prozent Minus vor dem großen Auftritt bei Goldman Sachs
Die PVA TePla Aktie verliert am Dienstag 8,16 Prozent auf 24,76 Euro und zählt zu den TecDAX Verlierern. Der Chip-Ausverkauf trifft den Anlagenbauer einen Tag vor einer wichtigen Investorenkonferenz.
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Warum fällt die PVA TePla Aktie heute?
PVA TePla baut Anlagen für die Kristallzucht und Messtechnik für die Chipindustrie. Damit hängt die Aktie an denselben Erwartungen wie die großen Ausrüster, und genau diese Erwartungen wurden am Dienstag zweimal erschüttert.
Am Morgen stufte die UBS den Branchenkollegen AIXTRON auf „Sell“ ab und warnte vor schwächerem Wachstum nach dem Boomjahr 2027. Am Nachmittag gab Nvidia an der Wall Street zum Handelsstart rund sechs Prozent ab. Die Erholungsrally nach der Rückkehr von Jensen Huang, von der auch die PVA TePla Aktie am Montag profitiert hatte, war damit beendet. Am Mittag stand das Papier noch 2,67 Prozent im Minus, am Nachmittag gut vier, um 16:20 Uhr laut dpa-AFX fünf bis sechs Prozent.
Ein Nebenwert mit Hebel auf die Stimmung
Bei kleineren Chipzulieferern fallen die Ausschläge traditionell größer aus als bei den Schwergewichten. Die PVA TePla Aktie notiert nach dem heutigen Rutsch rund 47 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 46,70 Euro aus dem Juli. Wer den Titel hält, braucht starke Nerven.
Umso wichtiger wird der Mittwoch. Auf dem Goldman Sachs AI & Semiconductors Symposium kann das Management erklären, wie es Nachfrage und Auftragslage sieht. Neue Aussagen dazu wären der erste eigene Impuls in einer Woche, in der bisher nur der Sektor den Kurs gemacht hat.
Was jetzt für die PVA TePla Aktie zählt
Goldman-Konferenz am Mittwoch
Aussagen des Managements zu Nachfrage und Aufträgen stehen im Mittelpunkt.
Wall Street
Die Schlusskurse von Nvidia und Nasdaq 100 bestimmen die Eröffnung am Mittwoch.
Branchenstimmung
Folgen weitere Analysten der UBS-Skepsis, bleibt der Druck auf alle Ausrüster hoch.
Stammdaten
PVA TePla AG: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Handelssymbol TPE, US-Handelssymbol TPLKF (OTC)
Kurs: 24,76 Euro, minus 8,16 Prozent (Stand 17:49 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Goldman Sachs: ISIN US38141G1040, WKN 920332, Handelssymbol GOS, US-Handelssymbol GS
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