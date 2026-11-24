PVA TePla baut Anlagen für die Kristallzucht und Messtechnik für die Chipindustrie. Damit hängt die Aktie an denselben Erwartungen wie die großen Ausrüster, und genau diese Erwartungen wurden am Dienstag zweimal erschüttert.

Am Morgen stufte die UBS den Branchenkollegen AIXTRON auf „Sell“ ab und warnte vor schwächerem Wachstum nach dem Boomjahr 2027. Am Nachmittag gab Nvidia an der Wall Street zum Handelsstart rund sechs Prozent ab. Die Erholungsrally nach der Rückkehr von Jensen Huang, von der auch die PVA TePla Aktie am Montag profitiert hatte, war damit beendet. Am Mittag stand das Papier noch 2,67 Prozent im Minus, am Nachmittag gut vier, um 16:20 Uhr laut dpa-AFX fünf bis sechs Prozent.