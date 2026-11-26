Runde Marke, runde Erholung: Die PVA TePla Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,17 Prozent auf genau 24,00 Euro (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Der Anlagenbauer aus Wettenberg gehört damit zu den fünf größten TecDAX Gewinnern. Am Mittwoch war das Papier bei 23,04 Euro aus dem Handel gegangen.
PVA TePla Aktie: TecDAX Gewinner – 4 Prozent Erholung vom Sechsmonatstief, doch eine Marke fehlt noch
Die PVA TePla Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,17 Prozent auf 24,00 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Nach dem Sturz auf ein neues Sechsmonatstief greifen Anleger bei Chipzulieferern wieder zu. Das alte Tief bei 24,64 Euro ist jetzt Widerstand.
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Warum steigt die PVA TePla Aktie heute?
Der Auslöser liegt nicht in Wettenberg, sondern in New York. Der Halbleiterindex SOX war am Mittwoch im Handelsverlauf um mehr als 8 Prozent eingebrochen, holte bis zum Schluss aber einen großen Teil davon auf. Der Nasdaq 100 beendete den Tag nur 0,64 Prozent schwächer, nachdem er zeitweise knapp 5 Prozent verloren hatte.
Am Donnerstag folgten Asien und Europa. Der Stoxx Europe 600 Technology gewinnt 2,5 Prozent, der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher. Deutsche Chipwerte führen die Kurslisten an, und PVA TePla zieht als Zulieferer der Branche mit. Schon vorbörslich hatte die Aktie bei Lang & Schwarz mehr als 4 Prozent über dem Xetra-Schluss notiert.
Vom Ausverkauf mitgerissen
PVA TePla hatte in dieser Woche keine schlechte Nachricht gemeldet und fiel trotzdem. Am Mittwoch rutschte die Aktie unter ihr bisheriges Tief vom 20. November bei 24,64 Euro und markierte damit den tiefsten Stand seit mehr als sechs Monaten. Den Ton gab die Abstufung von Aixtron durch die UBS vor, die Zweifel am Tempo des KI-Ausbaus in der gesamten Chipbranche schürte.
Operativ sieht das Bild freundlicher aus. Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro. Am 19. November gründete PVA TePla zusammen mit dem Fraunhofer-Institut IPMS in Dresden ein Zentrum für optische Messtechnik. Messsysteme des Unternehmens laufen dort bereits im 300-Millimeter-Forschungsreinraum.
Was jetzt für die PVA TePla Aktie zählt
Rückkehr über 24,64 Euro
Erst dann wäre der Bruch vom Mittwoch repariert.
Die Aktionärsstruktur
Goldman Sachs meldete zuletzt 8,23 Prozent der Stimmrechte, davon 7,92 Prozent über Finanzinstrumente. Parametric fiel unter die Meldeschwelle.
Der Auftragseingang
Er ist das wichtigste Argument dafür, dass der Kursrutsch dem Sektor galt und nicht dem Unternehmen.
Stammdaten
PVA TePla AG: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Handelssymbol TPE, US-Handelssymbol TPLKF (OTC)
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
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