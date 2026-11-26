Der Auslöser liegt nicht in Wettenberg, sondern in New York. Der Halbleiterindex SOX war am Mittwoch im Handelsverlauf um mehr als 8 Prozent eingebrochen, holte bis zum Schluss aber einen großen Teil davon auf. Der Nasdaq 100 beendete den Tag nur 0,64 Prozent schwächer, nachdem er zeitweise knapp 5 Prozent verloren hatte.

Am Donnerstag folgten Asien und Europa. Der Stoxx Europe 600 Technology gewinnt 2,5 Prozent, der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher. Deutsche Chipwerte führen die Kurslisten an, und PVA TePla zieht als Zulieferer der Branche mit. Schon vorbörslich hatte die Aktie bei Lang & Schwarz mehr als 4 Prozent über dem Xetra-Schluss notiert.