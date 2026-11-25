Am Dienstag verlor PVA TePla rund 8,5%, nachdem UBS-Analyst Harry Blaiklock Aixtron von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 24 € gesenkt hatte. Aixtron fiel um 16,19% auf 26,91 €, Infineon laut dpa-AFX zuletzt um 7,66%. Am Mittwoch setzte sich der Ausverkauf in Asien fort: Der südkoreanische KOSPI fiel um 6,16%, Taiwans Leitindex um 7,4%. Mit 23,72 € unterschreitet die Aktie auch das bisherige Novembertief von 24,64 € vom 20. November.

Ausgerechnet am 25. November tritt PVA TePla auf dem Goldman Sachs AI & Semiconductors Symposium auf.