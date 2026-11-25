Die PVA TePla Aktie gehört am Mittwochmittag mit einem Minus von 3,89% auf 23,72 € zu den SDAX Verlierern. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Das Papier des Halbleiterzulieferers wird vom weltweiten Ausverkauf bei Chip- und Technologiewerten mitgezogen und markiert mit 23,72 € den tiefsten Stand seit mehr als sechs Monaten.
PVA TePla Aktie: SDAX Verlierer am Mittag mit -3,89% - Chip-Ausverkauf zieht Halbleiterzulieferer nach unten
Die PVA TePla Aktie fällt am Mittag um 3,89% auf 23,72 € und erreicht den tiefsten Stand seit mehr als sechs Monaten. Der Auslöser ist nicht das Unternehmen, sondern der weltweite Ausverkauf bei Chipwerten.
Kursverlust
Der Chip-Ausverkauf erreicht Europa
Am Dienstag verlor PVA TePla rund 8,5%, nachdem UBS-Analyst Harry Blaiklock Aixtron von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 24 € gesenkt hatte. Aixtron fiel um 16,19% auf 26,91 €, Infineon laut dpa-AFX zuletzt um 7,66%. Am Mittwoch setzte sich der Ausverkauf in Asien fort: Der südkoreanische KOSPI fiel um 6,16%, Taiwans Leitindex um 7,4%. Mit 23,72 € unterschreitet die Aktie auch das bisherige Novembertief von 24,64 € vom 20. November.
Ausgerechnet am 25. November tritt PVA TePla auf dem Goldman Sachs AI & Semiconductors Symposium auf.
Hintergrund
Rekordaufträge, aber Ergebnisdruck
PVA TePla aus Wettenberg liefert Anlagen für Kristallzucht (Siliziumkarbid, Silizium), Vakuum- und Plasmaprozesse sowie Messtechnik für die Halbleiterindustrie. Im dritten Quartal lag der Auftragseingang bei 85,7 Mio. € und damit über dem Konsens von 73,2 Mio. € (Edison). Nach neun Monaten stieg er um 55% auf 273,4 Mio. € (Vorjahr 176,5 Mio. €).
|Kennzahl
|Prognose
|Umsatz
|255 bis 275 Mio. €
|EBITDA
|am unteren Ende der Spanne von 26 bis 31 Mio. €
|2027
|spürbare Beschleunigung von Wachstum und Profitabilität in Aussicht
Quelle: Unternehmensangaben
Am 19. November gründete PVA TePla gemeinsam mit dem Fraunhofer IPMS ein Center of Excellence for Advanced Metrology in Dresden. Die Xetra-Schlusskurse lauteten 27,28 € (6.11.), 25,54 € (13.11.), 25,08 € (20.11.) und am 24.11. rund 24,68 €.
Bei den Analysten hat SMC-Research die Schätzungen für 2026 gesenkt, Edison sieht bessere Perspektiven für 2027. Termin: Berenberg European Conference am 30. November 2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.