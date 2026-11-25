Zwei Tage, 14 Prozent: Die PVA TePla Aktie sackt am Mittwoch um weitere 6,65 Prozent auf 23,04 Euro ab und landet auf Platz zwei der SDAX Verlierer (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Am Montag hatte der Titel auf Xetra noch bei 26,96 Euro geschlossen.
PVA TePla Aktie: SDAX Verlierer am Abend – der Goldman-Auftritt verpufft, Sechsmonatstief bei 23 Euro
Die PVA TePla Aktie verliert am Mittwoch 6,65 Prozent auf 23,04 Euro und ist zweitgrößter SDAX Verlierer. Die Flucht aus KI- und Chipwerten trifft den Anlagenbauer den zweiten Tag in Folge mit voller Wucht.
Der Auslöser
Warum fällt die PVA TePla Aktie heute?
Der Grund liegt nicht in Wettenberg, sondern an der Wall Street. Die Flucht der Anleger aus KI-Aktien setzte sich am Mittwoch fort, in den USA gaben Nvidia, Micron, Broadcom und AMD erneut nach. Der Dax schloss 1,26 Prozent tiefer bei 24.702 Punkten, dem niedrigsten Stand seit Juli. Chipausrüster wie PVA TePla stehen in solchen Phasen ganz oben auf den Verkaufslisten.
Für den SDAX Verlierer ist das bitter. Ausgerechnet am Mittwoch präsentierte sich das Unternehmen auf dem Goldman Sachs AI & Semiconductors Symposium. Eine Stütze für den Kurs war der Termin nicht. Die PVA TePla Aktie fiel klar unter das bisherige Tief vom 20. November bei 24,64 Euro und markierte den tiefsten Stand seit mehr als sechs Monaten.
Der Hintergrund
Volle Auftragsbücher, leere Käuferseite
Operativ hat sich seit den Neunmonatszahlen vom 5. November nichts verändert. Der Auftragseingang stieg um 55 Prozent auf rund 273 Millionen Euro, der Umsatz lag bei 182 Millionen Euro, das EBITDA bei 10,4 Millionen Euro. Die Marge bleibt die Schwachstelle.
Analysten halten dem Titel die Treue. Deutsche Bank Research bestätigte Mitte November die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 50 Euro, also mehr als dem Doppelten des aktuellen Kurses. Nächster Termin ist die Berenberg European Conference am 30. November.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur PVA TePla Aktie
Warum ist die PVA TePla Aktie SDAX Verlierer?
Der weltweite Ausverkauf bei KI- und Chipwerten reißt den Anlagenbauer mit. Eine eigene Nachricht gibt es nicht.
Wie tief steht die PVA TePla Aktie?
Mit 23,04 Euro auf dem niedrigsten Niveau seit mehr als sechs Monaten.
Was sagen Analysten?
Deutsche Bank Research nennt ein Kursziel von 50 Euro bei der Einstufung „Buy“.
PVA TePla Aktie: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Börsenkürzel TPE.
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