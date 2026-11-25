Der Grund liegt nicht in Wettenberg, sondern an der Wall Street. Die Flucht der Anleger aus KI-Aktien setzte sich am Mittwoch fort, in den USA gaben Nvidia, Micron, Broadcom und AMD erneut nach. Der Dax schloss 1,26 Prozent tiefer bei 24.702 Punkten, dem niedrigsten Stand seit Juli. Chipausrüster wie PVA TePla stehen in solchen Phasen ganz oben auf den Verkaufslisten.