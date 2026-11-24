Gestern gefeiert, heute verkauft: Die PVA TePla Aktie ist am Dienstag der größte SDAX Verlierer. Am Abend steht ein Minus von 8,46 Prozent auf 24,68 Euro an der Kurstafel. Damit ist der Kurssprung vom Montag praktisch ausgelöscht, und die PVA TePla Aktie notiert wieder dort, wo sie am Freitag ihr Sechs-Monats-Tief markiert hatte.
PVA TePla Aktie: SDAX Verlierer am Abend – minus 8,5 Prozent, der Montagsgewinn ist an einem einzigen Tag verpufft
Die PVA TePla Aktie verliert am Dienstag 8,46 Prozent auf 24,68 Euro und ist größter SDAX Verlierer. Auslöser ist der Ausverkauf bei Chipwerten nach einer Verkaufsempfehlung für AIXTRON. Rekordaufträge stehen einem schwachen Ergebnis gegenüber.
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Der Auslöser
Warum die PVA TePla Aktie als SDAX Verlierer abstürzt
Eine schlechte Nachricht aus dem eigenen Haus gibt es nicht. Die PVA TePla Aktie wird von einer Welle erfasst, die am Dienstag die gesamte Halbleiterbranche trifft. Nach der Erholungsrally vom Montag, ausgelöst durch die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA), blieben die Anschlusskäufe aus.
Den Ton setzte eine Analystenstimme: Die Schweizer Großbank UBS rät zum Verkauf der Aktie von AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Symbol: AIXA). Analyst Harry Blaiklock geht davon aus, dass der Markt bis 2029 rund 30 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr einpreist, er selbst rechnet nur mit etwa 18 Prozent. AIXTRON brach daraufhin um rund 16 Prozent ein, Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) verlor rund 10 Prozent, Jenoptik (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Symbol: JEN) gut 9 Prozent. Der TecDAX gab 1,33 Prozent nach, der SDAX knapp 1 Prozent. Für einen Ausrüster wie PVA TePla, der Anlagen für Kristallzucht und Messtechnik an Chiphersteller liefert, wiegt die Frage nach überzogenen Wachstumserwartungen schwer.
Der Hintergrund
Volle Auftragsbücher, aber das Ergebnis hinkt hinterher
Der Kursverlauf der PVA TePla Aktie erzählt seit Wochen dieselbe Geschichte. Operativ wächst das Geschäft: In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro, ein Rekord. Doch die Profitabilität blieb deutlich hinter dem Vorjahr zurück. Das Unternehmen bestätigte am 5. November zwar seine Umsatzprognose, erwartet das EBITDA aber nur am unteren Rand der Spanne. SMC Research hält an der Kaufempfehlung fest, senkte das Kursziel jedoch auf 35 Euro.
An der Börse zählt derzeit das Ergebnis mehr als der Auftragsbestand. Am 20. November fiel die PVA TePla Aktie auf 24,64 Euro, den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Am Montag folgte im Sog der Nvidia-Euphorie ein Sprung um rund 9 Prozent. Einen Tag später ist dieser Gewinn wieder weg. Der SDAX Verlierer steht damit vor einem Test: Hält die Zone um 24,60 Euro nicht, wäre das Tief vom Freitag unterschritten.
FAQ
Häufige Fragen zur PVA TePla Aktie
Warum fällt die PVA TePla Aktie heute?
Chipwerte stehen nach einer Verkaufsempfehlung der UBS für AIXTRON unter Druck. PVA TePla selbst hat keine negative Nachricht gemeldet.
Ist die PVA TePla Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 8,46 Prozent ist sie am Abend der größte Verlierer im SDAX.
Wie laufen die Geschäfte von PVA TePla?
Der Auftragseingang stieg nach neun Monaten um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro. Das EBITDA wird nur am unteren Rand der Prognose erwartet.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der PVA TePla Aktie?
ISIN DE0007461006, WKN 746100, Handelssymbol TPE (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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