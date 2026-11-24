Warum fällt die PVA TePla Aktie heute?

Chipwerte stehen nach einer Verkaufsempfehlung der UBS für AIXTRON unter Druck. PVA TePla selbst hat keine negative Nachricht gemeldet.

Ist die PVA TePla Aktie SDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 8,46 Prozent ist sie am Abend der größte Verlierer im SDAX.

Wie laufen die Geschäfte von PVA TePla?

Der Auftragseingang stieg nach neun Monaten um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro. Das EBITDA wird nur am unteren Rand der Prognose erwartet.