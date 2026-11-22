Der Umsatz fällt, das operative Ergebnis ist negativ, und trotzdem liegt die Puma Aktie auf zwölf Monate rund 50 Prozent im Plus. Am 20. November gab sie um 5,33 Prozent auf 23,43 Euro nach. Diese Puma Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Widerspruch steckt.
Puma Aktienanalyse: Operativ in den roten Zahlen, Aktie trotzdem 50 Prozent im Plus – ist der Umbau schon eingepreist?
Puma schreibt im dritten Quartal operativ Verlust, der Umsatz sinkt, die Aktie fiel am 20. November um 5,3 Prozent. Auf zwölf Monate steht noch ein Plus von 50 Prozent. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Prognose und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- PUMA SE
- ISIN
- DE0006969603
- WKN
- 696960
- Handelssymbol
- PUM (Xetra)
- US-Handelssymbol
- PUMSY (ADR, OTC)
- Branche
- Sportartikel und Bekleidung
- Sitz
- Herzogenaurach
- Aktien im Umlauf
- rund 147,2 Mio.
- Tagesspanne 20.11.2026
- 23,43 € bis 24,74 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Puma Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz sank im dritten Quartal 2026 währungsbereinigt um 6,3 Prozent auf 1.776,2 Millionen Euro, in Euro um 5,0 Prozent. Das EBIT lag bei minus 11,4 Millionen Euro nach plus 16,2 Millionen Euro im Vorjahr, das bereinigte EBIT bei 0,4 Millionen Euro nach 26,3 Millionen Euro. Der Nettoverlust betrug 54,9 Millionen Euro. Gestiegen ist die Bruttomarge, die Lagerbestände sanken.
Cashflow dreht
Der Free Cashflow stieg auf 92,0 Millionen Euro nach minus 43,0 Millionen Euro, getragen von besserem Working Capital und geringeren Investitionen.
Asien wächst
Asien/Pazifik legte währungsbereinigt um 10,0 Prozent auf 394,6 Millionen Euro zu, Nordamerika und EMEA gaben nach.
Mehr Eigenvertrieb
Der Anteil des Direktgeschäfts stieg auf 33,1 Prozent nach 30,5 Prozent.
Personal
Arne Arens übernimmt zum 15. November die Vertriebsleitung (Chief Commercial Officer).
Puma: Ergebnis und Free Cashflow im dritten Quartal
Mio. €
- Q3 2025
- Q3 2026
Drittes Quartal 2025 und 2026.
Quelle: Puma, Mitteilung vom 30.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Bereinigtes EBIT
|26,3
|0,4
|EBIT
|16,2
|-11,4
|Free Cashflow
|-43,0
|92,0
Die Jahresprognose: Beim Umsatz erwartet Puma weiter einen währungsbereinigten Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Das EBIT soll nun bei minus 80 bis minus 130 Millionen Euro liegen, zuvor waren es minus 50 bis minus 150 Millionen Euro. Die Investitionen werden gesenkt.
Bewertung
Was der Kurs von 23,43 Euro einpreist
Die Marktkapitalisierung der Puma Aktie liegt bei rund 3,4 Milliarden Euro, die Dividende der letzten zwölf Monate betrug 0,61 Euro je Aktie. Das KGV von 12,57 stammt von der aktiencheck.de-Seite und passt nicht zu einem Verlustjahr. Der Anlass für den Kursrückgang am 20. November ist in den Quellen nicht belegt.
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