Die Marktkapitalisierung der Puma Aktie liegt bei rund 3,4 Milliarden Euro, die Dividende der letzten zwölf Monate betrug 0,61 Euro je Aktie. Das KGV von 12,57 stammt von der aktiencheck.de-Seite und passt nicht zu einem Verlustjahr. Der Anlass für den Kursrückgang am 20. November ist in den Quellen nicht belegt.