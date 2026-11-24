ANTA Sports hält 29,90 Prozent an PUMA und bleibt damit knapp unter der Schwelle, ab der ein Pflichtangebot an alle Aktionäre fällig würde. Der Preis lag bei 35 Euro je Aktie. Der aktuelle Kurs liegt rund 33 Prozent darunter (eigene Rechnung). Schon am Montag hatte die Aktie zeitweise zu den Verlierern im MDAX gehört. Unsere Lesart: Solange der Großaktionär nicht aufstocken muss und will, fehlt dem Kurs ein Anker.