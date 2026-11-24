Der größte Aktionär hat 35 Euro bezahlt, der Markt zahlt 23,30 Euro. Die PUMA Aktie verliert am Dienstagmorgen 0,37 Euro oder 1,56 Prozent und steht damit in der Verliererliste des MDAX. Eine neue Meldung aus Herzogenaurach gibt es nicht. Die Lücke zwischen beiden Preisen erzählt aber, wie wenig die Börse dem Umbau bisher zutraut.
PUMA Aktie: ANTA zahlte 35 Euro – die Börse bietet nur noch 23,30
Die PUMA Aktie fällt zum Handelsstart am Dienstag um 1,56 Prozent auf 23,30 Euro und zählt zu den Verlierern im MDAX. Der chinesische Großaktionär ANTA hat für sein Paket 35 Euro je Aktie bezahlt. Der Kurs liegt ein Drittel darunter, und für 2026 erwartet PUMA einen operativen Verlust.
Die Lücke
Ein Drittel unter dem Preis des Großaktionärs
ANTA Sports hält 29,90 Prozent an PUMA und bleibt damit knapp unter der Schwelle, ab der ein Pflichtangebot an alle Aktionäre fällig würde. Der Preis lag bei 35 Euro je Aktie. Der aktuelle Kurs liegt rund 33 Prozent darunter (eigene Rechnung). Schon am Montag hatte die Aktie zeitweise zu den Verlierern im MDAX gehört. Unsere Lesart: Solange der Großaktionär nicht aufstocken muss und will, fehlt dem Kurs ein Anker.
Die Zahlen
Der Umbau kostet erst einmal Geld
Im dritten Quartal sank der Umsatz um fünf Prozent auf rund 1,78 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 6,3 Prozent. Das EBIT lag bei minus 11,4 Millionen Euro, obwohl eine einmalige Zollerstattung von 29,8 Millionen Euro half. Es gibt auch Fortschritte: Die Vorräte sanken um 24 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, der freie Cashflow lag bei plus 92 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet PUMA dennoch einen operativen Verlust von 80 bis 130 Millionen Euro.
Einordnung der Redaktion: Die PUMA Aktie ist ein Sanierungsfall mit prominentem Ankeraktionär. Der Preis von 35 Euro zeigt, was ein strategischer Käufer zu zahlen bereit war. Er ist keine Zusage an die übrigen Aktionäre. Ob der Kurs die Lücke schließt, hängt daran, ob aus sinkenden Vorräten wieder steigende Umsätze werden.
FAQ
Häufige Fragen zur PUMA Aktie
Warum fällt die PUMA Aktie heute?
Eine neue Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Die Aktie setzt ihre schwache Entwicklung fort.
Wie viel hält ANTA an PUMA?
ANTA Sports hält 29,90 Prozent und hat 35 Euro je Aktie gezahlt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der PUMA Aktie?
ISIN DE0006969603, WKN 696960. Handelssymbol an deutschen Börsen: PUM. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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