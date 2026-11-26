Gestern nach den Halbjahreszahlen fast 5 Prozent im Minus, heute im Plus, und das trotz einer weniger optimistischen Analystenstimme. Die Prosus-Aktie (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Handelssymbol Amsterdam: PRX, US-Handelssymbol: PROSY) gewinnt am Donnerstagmorgen 1,32 Prozent auf 29,66 Euro. Prosus gehört damit zu den AEX Gewinnern des Morgens.
Prosus-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,3 Prozent trotz gesenktem Kursziel – Citi bleibt bei Kaufen
Die Prosus-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,32 Prozent auf 29,66 Euro und zählt zu den AEX Gewinnern, obwohl Citi das Kursziel gesenkt hat.
Die Gründe
Tech-Erholung wiegt schwerer als die Analystenstudie
Die US-Bank Citi hat ihr Kursziel für die Prosus-Aktie nach den Zahlen gesenkt, die Kaufempfehlung aber beibehalten. Der Börsendienst IEX hebt hervor, dass die Aktie trotzdem steigt. Der Grund: Technologiewerte erholen sich weltweit. In Hongkong, wo die wichtigste Prosus-Beteiligung Tencent notiert, legte die Börse am Donnerstag um rund 1,6 Prozent zu. Der AEX gewinnt 1,33 Prozent.
Gemischte Halbjahreszahlen
Der Umsatz erreichte 5,75 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,01 Dollar über den Erwartungen.
Operativ unter den Schätzungen
Das bereinigte EBITDA von 393 Millionen Dollar verfehlte die erwarteten 416 Millionen Dollar. Das löste den Kursrutsch vom Mittwoch aus.
Zweite Analystenstimme
Bereits am Mittwoch hatte Degroof Petercam sein Kursziel gesenkt und die Einstufung Halten bestätigt.
Häufige Fragen zur Prosus-Aktie
Warum ist die Prosus-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 1,32 Prozent auf 29,66 Euro. Die weltweite Erholung der Technologiewerte überwiegt die Kurszielsenkung durch Citi.
Was hat Citi geändert?
Citi hat das Kursziel gesenkt, empfiehlt die Aktie aber weiter zum Kauf.
Wie lauten ISIN und WKN der Prosus-Aktie?
ISIN NL0013654783, WKN A2PRDK, Symbol in Amsterdam PRX.
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