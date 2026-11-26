Warum ist die Prosus-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie steigt um 1,32 Prozent auf 29,66 Euro. Die weltweite Erholung der Technologiewerte überwiegt die Kurszielsenkung durch Citi.

Was hat Citi geändert?

Citi hat das Kursziel gesenkt, empfiehlt die Aktie aber weiter zum Kauf.

Wie lauten ISIN und WKN der Prosus-Aktie?

ISIN NL0013654783, WKN A2PRDK, Symbol in Amsterdam PRX.