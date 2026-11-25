Aus einem schwachen Start wurde ein schwacher Tag: Die Prosus-Aktie (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Handelssymbol: PRX, US-Handelssymbol: PROSY) gehört am Mittwoch zu den größten AEX Verlierern. Die Prosus-Aktie schloss in Amsterdam 4,92 Prozent tiefer bei 29,275 Euro. Am Morgen hatte das Minus nach den Halbjahreszahlen noch gut 3 Prozent betragen. Im Tagesverlauf kamen eine deutliche Kurszielsenkung und der Ausverkauf der Technologiewerte hinzu.
Prosus-Aktie AEX Verlierer: Minus 4,9 Prozent – der Markt straft die teuren Investitionen ab
Die Prosus-Aktie ist AEX Verlierer: minus 4,92 Prozent auf 29,275 Euro. Nach den Halbjahreszahlen weiten sich die Verluste aus. Was Anleger an der Bilanz stört.
Die Gründe für den Kursverlust
Prosus-Aktie: mehr Umsatz, weniger Ertrag
Prosus wächst kräftig. Anleger stören sich daran, was dieses Wachstum kostet.
Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 von 3,62 auf 5,75 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 2,01 Dollar die Markterwartung von 1,94 Dollar. Das bereinigte EBITDA blieb mit 393 Millionen Dollar aber unter den erwarteten 416 Millionen Dollar. Im Kerngeschäft der Plattformen sank es um 7 Prozent auf 492 Millionen Dollar. Grund sind Investitionen von 344 Millionen Dollar in die Lieferdienste iFood und Just Eat. Operativ stand ein Verlust von 133 Millionen Dollar.
Investitionen drücken die Marge
Die Ausgaben für das Liefergeschäft und für Künstliche Intelligenz belasten laut Medienberichten die Profitabilität.
Kurszielsenkung
Die Analysten von Degroof Petercam senkten nach den Zahlen ihr Kursziel deutlich und beließen die Einstufung auf Halten. Jefferies wertete die Investitionen dagegen als lohnend.
Weniger Gewinn aus Tencent
Der Nettogewinn sank von 5,63 auf 4,1 Milliarden Dollar, weil Prosus weniger Tencent-Aktien verkaufte.
Ausverkauf der Technologiewerte
Am Nachmittag brachen die US-Börsen ein. Der AEX schloss 1,3 Prozent tiefer.
Einordnung
Tencent bleibt der Anker und das Risiko
Rund 70 Prozent des Bruttovermögenswerts von Prosus stecken in der Beteiligung am chinesischen Technologiekonzern Tencent. Das macht die Aktie anfällig für Nachrichten aus China. Am Mittwoch schlug die US-Regierung zusätzliche Zölle von 20 Prozent auf chinesische Waren vor. Gemessen am Analystenkonsens für den Nettovermögenswert von 53,10 Euro je Aktie beträgt der Abschlag der Prosus-Aktie inzwischen rund 45 Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 40 Prozent verloren.
Häufige Fragen zur Prosus-Aktie
Warum ist die Prosus-Aktie heute AEX Verlierer?
Das bereinigte EBITDA im Halbjahr verfehlte die Erwartungen, ein Analysehaus senkte sein Kursziel deutlich und Technologiewerte gerieten am Nachmittag weltweit unter Druck.
Wie stark fiel die Prosus-Aktie?
Um 4,92 Prozent auf 29,275 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Prosus-Aktie?
ISIN NL0013654783, WKN A2PRDK, Handelssymbol PRX, US-Handelssymbol PROSY.
Wofür gibt Prosus so viel Geld aus?
Vor allem für die Lieferdienste iFood und Just Eat. Im Halbjahr flossen dorthin 344 Millionen Dollar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.