Rund 70 Prozent des Bruttovermögenswerts von Prosus stecken in der Beteiligung am chinesischen Technologiekonzern Tencent. Das macht die Aktie anfällig für Nachrichten aus China. Am Mittwoch schlug die US-Regierung zusätzliche Zölle von 20 Prozent auf chinesische Waren vor. Gemessen am Analystenkonsens für den Nettovermögenswert von 53,10 Euro je Aktie beträgt der Abschlag der Prosus-Aktie inzwischen rund 45 Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 40 Prozent verloren.