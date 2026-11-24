Progressive Aktie: Der Autoversicherer rutscht um fast 5 Prozent – das Oktober-Problem wirkt nach

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:34 2 Min.

Die Progressive Aktie fällt vorbörslich um 4,70 Prozent auf 219,54 Dollar und zählt zu den Verlierern im S&P 500. Der US-Autoversicherer meldete zuletzt sinkende Gewinne und langsameres Prämienwachstum. Die Kursziele der Analysten liegen so weit auseinander wie selten.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Mehr als zehn Dollar je Aktie fehlen vor Börsenstart. Die Progressive Aktie notiert vorbörslich bei 219,54 Dollar, ein Minus von 10,82 Dollar oder 4,70 Prozent. Im S&P 500 gehört der zweitgrößte Autoversicherer der USA am Dienstagmorgen zu den fünf schwächsten Werten. Eine neue Meldung liegt nicht vor. vorbörslicher Kurs der Progressive Aktie 219,54 USD Abschlag im S&P 500 −4,70 % Spanne der Kursziele 194 bis 265 USD durchschnittliches Kursziel 237,40 USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; TipRanks; Unternehmensangaben Die Belastung Der Gewinn schrumpft, das Wachstum bremst Progressive berichtet als einer der wenigen Konzerne jeden Monat. Im Oktober sank der Nettogewinn um zwei Prozent, das Prämienwachstum verlangsamte sich und die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich. Am 18. November fiel die Aktie daraufhin um 3,6 Prozent. Schon das dritte Quartal hatte leicht enttäuscht: Der Gewinn je Aktie lag mit 4,37 Dollar unter den erwarteten 4,42 Dollar, der Umsatz mit 22,3 Milliarden Dollar unter den Schätzungen. Für den Dienstag haben wir keinen neuen Auslöser gefunden. Die Analysten 71 Dollar zwischen Pessimisten und Optimisten Die Analysten sind uneins. Wells Fargo nennt 194 Dollar, Roth Capital 265 Dollar. Dazwischen liegen Mizuho mit 236 Dollar, Keefe Bruyette mit 250 Dollar und die Bank of America mit 261 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel von 237,40 Dollar liegt rund acht Prozent über dem vorbörslichen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Auffällig: Auch Travelers gibt am Dienstag nach, während Hartford vorbörslich kräftig steigt. Was für die Progressive Aktie spricht Durchschnittsziel über dem aktuellen Kurs

Wachstum bei Prämien und Policen hält an

Roth Capital hebt Kursziel auf 265 Dollar

Monatliche Zahlen schaffen Transparenz Was Anleger bedenken sollten Nettogewinn im Oktober gesunken

Prämienwachstum verlangsamt sich

Wells Fargo sieht nur 194 Dollar

Kein bekannter Auslöser für das heutige Minus Einordnung der Redaktion: Die Progressive Aktie leidet darunter, dass die fetten Jahre in der Autoversicherung auslaufen. Sinkende Tarife und steigende Schäden drücken die Marge, und der Markt reagiert auf jede Monatszahl. Das vorbörsliche Minus ist groß, beruht aber auf einem frühen Kurs. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Progressive Aktie Warum fällt die Progressive Aktie heute vorbörslich?

Eine neue Meldung liegt nicht vor. Zuletzt hatten schwächere Oktoberzahlen die Aktie belastet. Was sagen Analysten zur Progressive Aktie?

Die Kursziele reichen von 194 Dollar bei Wells Fargo bis 265 Dollar bei Roth Capital. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Progressive Aktie?

ISIN US7433151039, WKN 865496. US-Handelssymbol: PGR (NYSE). Das deutsche Handelssymbol wird nachgetragen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.