Für Anleger galt Procter & Gamble lange als Langweiler. 2026 ist das anders: Die Procter-&-Gamble-Aktie schloss zuletzt bei 169,85 Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit einem Jahr – rund 17 Prozent über dem Jahresanfang. Den größten Schub gaben die Zahlen zum ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres im Oktober: Die Aktie sprang an diesem Tag um fast 5 Prozent, ihr bester Tag des Jahres. Diese Procter & Gamble Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Aufschwung steckt, wo die Risiken liegen und was das für die Procter & Gamble Aktienprognose bedeutet.
Procter & Gamble Aktienanalyse: Jahreshoch trotz Kostendruck – was bringt der Investor Day am 19. November?
Pampers, Gillette, Ariel: Der Konsumgüterriese wächst wieder kräftiger, alle zehn Produktkategorien legen zu – und die Aktie klettert auf ein Jahreshoch. Doch steigende Rohstoff- und Energiekosten fressen die Marge. Unsere Procter & Gamble Aktienanalyse zerlegt die Zahlen, die Prognose und die Bewertung und zeigt, was die Procter & Gamble Aktienprognose vor dem Investor Day bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Procter & Gamble Company
- Sitz
- Cincinnati, Ohio
- Ticker
- PG (NYSE)
- Kurs
- 169,85 Dollar
- Börsenwert
- rund 395 Milliarden Dollar
- KGV GJ 2027 (Prognose)
- rund 24
- Dividendenrendite
- rund 2,5 Prozent
- Vorstandschef
- Shailesh Jejurikar
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert, KGV und Rendite eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Vom Sorgenkind zum Jahresgewinner: die Procter-&-Gamble-Aktie im Aufwind
Die Procter & Gamble Aktie hat 2026 eine bemerkenswerte Wende hingelegt.
Anfang Januar notierte die Aktie noch bei rund 138 Dollar, dem tiefsten Stand des Jahres. Damals bremsten zurückhaltende Verbraucher in den USA und schwache Absatzzahlen. Inzwischen hat sich das Bild gedreht: Mehr als 70 Prozent der größten US-Handelskunden halten oder gewinnen mit P&G-Produkten Marktanteile, nach weniger als 10 Prozent in der ersten Hälfte des vergangenen Geschäftsjahres. Zuletzt profitierte die Aktie zudem davon, dass Anleger nach den US-Zwischenwahlen verstärkt in defensive Dividendenwerte umschichteten.
Die Quartalszahlen
Alle Kategorien wachsen: P&G übertrifft die Erwartungen
Für jede Procter & Gamble Aktienanalyse zählt vor allem das organische Wachstum, also ohne Zukäufe und Währungseffekte.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das von Juli bis September lief, stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar. Organisch betrug das Plus ebenfalls 4 Prozent, getragen vor allem von höheren Absatzmengen. Alle zehn Produktkategorien und alle sechs Regionen wuchsen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,00 Dollar nur knapp über dem Vorjahr, aber deutlich über den erwarteten 1,89 Dollar. Die Kehrseite: Die Bruttomarge sank um 1,6 Prozentpunkte, weil Rohstoffe, Energie und Transporte teurer wurden. An die Aktionäre flossen 3,9 Milliarden Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe.
Procter & Gamble: Organisches Wachstum nach Sparten im ersten Quartal
Prozent
Erstes Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Juli bis September 2026), Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
Quelle: Procter & Gamble, Mitteilung vom 22. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Sparte
|Wachstum
|Schönheitspflege
|5
|Rasur
|5
|Wasch- und Reinigungsmittel
|5
|Gesundheit
|3
|Baby-, Damen- und Haushaltspflege
|3
Die Geschäftsbereiche
Von Pampers bis Gillette: wo P&G wächst
Die Procter & Gamble Aktienprognose stützt sich auf die Stärke der großen Marken.
Am stärksten wuchsen Schönheitspflege, Rasur sowie Wasch- und Reinigungsmittel mit jeweils 5 Prozent. Bei Haarpflege und Rasierern halfen Preiserhöhungen für neue Produkte, bei Waschmitteln vor allem höhere Absatzmengen in Nordamerika und Europa. Gesundheitsprodukte wie Zahnpflege sowie Windeln, Damenhygiene und Haushaltspapier legten jeweils um 3 Prozent zu. Regional wuchs Nordamerika um 3 Prozent, Europa um 4 Prozent. Seit Oktober gehört zudem der Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller Thorne zu P&G, was den Gesamtumsatz zusätzlich steigert.
Unsere soliden Umsatz-, Gewinn- und Cashflow-Ergebnisse im ersten Quartal spiegeln die geschärfte Umsetzung unserer integrierten Strategie wider.
Der Ausblick
Prognose bestätigt: Investor Day als nächster Prüfstein
P&G bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr bis Ende Juni 2027: Organisch soll der Umsatz um 1 bis 3 Prozent wachsen, inklusive Thorne um 2 bis 4 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt der Konzern 6,89 bis 7,11 Dollar an. Das Management warnte, dass die höheren Kosten vor allem im zweiten Quartal und in der zweiten Jahreshälfte stärker durchschlagen. Am 19. November stellt die Konzernspitze auf einem Investor Day ihre langfristige Strategie vor. Die nächsten Quartalszahlen folgen am 21. Januar 2027.
Die Bewertung
KGV um 24: Qualität hat ihren Preis
Gemessen an der Mitte der Gewinnprognose kommt die Procter-&-Gamble-Aktie auf ein KGV von rund 24. Das ist für einen Konzern, der seinen Gewinn in diesem Jahr kaum steigern wird, eine stolze Bewertung. Anleger zahlen den Aufschlag für Verlässlichkeit: P&G hat die Dividende 70 Jahre in Folge erhöht, die Rendite liegt bei rund 2,5 Prozent. Für die Procter & Gamble Aktienprognose heißt das: Viel Optimismus ist bereits im Kurs enthalten, Enttäuschungen beim Investor Day würden die Aktie treffen.
Die Analysten
Kurs über dem Durchschnittsziel: die Aktie ist den Experten davongelaufen
Die Analysten sind gespalten: Etwa die Hälfte rät zum Kauf, die andere Hälfte zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es kaum. Am optimistischsten ist Citigroup mit einem Kursziel von 180 Dollar. Evercore ISI stufte die Aktie im Oktober hoch und sieht sie bei 166 Dollar, JPMorgan bleibt mit 165 Dollar neutral. Das durchschnittliche Kursziel von 23 Analysten lag laut Investing.com bei rund 162 Dollar und damit unter dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Procter-&-Gamble-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 169,85 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Investing.com, MarketBeat, Yahoo Finance; Stand Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Wert
|Dollar
|Höchstes Ziel
|186
|Citigroup
|180
|Schlusskurs 13. November
|169,85
|Evercore ISI
|166
|JPMorgan
|165
|Durchschnitt (23 Analysten)
|161,65
|Niedrigstes Ziel
|143
Die Szenarien
Procter & Gamble Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Investor Day überzeugt
P&G präsentiert ehrgeizige Wachstums- und Sparziele, die Kosten lassen nach. Dann könnte die Aktie Richtung des höchsten Analystenziels um 180 bis 186 Dollar steigen.
Szenario 2: Stabile Seitwärtsphase
Das Wachstum hält, die Kosten drücken aber weiter auf die Marge. Die Aktie pendelt zwischen 155 und 175 Dollar.
Szenario 3: Kostendruck setzt sich durch
Höhere Rohstoffpreise und vorsichtige Verbraucher belasten die zweite Jahreshälfte. Dann könnte die Aktie Richtung Analystendurchschnitt um 160 Dollar und darunter zurückfallen.
Häufige Fragen zur Procter & Gamble Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Procter & Gamble?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,00 Dollar und damit über den Erwartungen.
Was erwartet P&G für das Geschäftsjahr?
Ein organisches Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,89 bis 7,11 Dollar.
Was belastet den Gewinn?
Höhere Kosten für Rohstoffe, Energie und Transporte. P&G beziffert die Belastung auf rund 79 Cent je Aktie im Geschäftsjahr.
Wann ist der Investor Day?
Am 19. November 2026 in Cincinnati. Die Konzernspitze will dort ihre langfristige Strategie erläutern.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 162 Dollar laut Investing.com, also unter dem aktuellen Kurs. Citigroup sieht 180 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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