Procter & Gamble Aktienanalyse: Jahreshoch trotz Kostendruck – was bringt der Investor Day am 19. November?

Für Anleger galt Procter & Gamble lange als Langweiler. 2026 ist das anders: Die Procter-&-Gamble-Aktie schloss zuletzt bei 169,85 Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit einem Jahr – rund 17 Prozent über dem Jahresanfang. Den größten Schub gaben die Zahlen zum ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres im Oktober: Die Aktie sprang an diesem Tag um fast 5 Prozent, ihr bester Tag des Jahres. Diese Procter & Gamble Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Aufschwung steckt, wo die Risiken liegen und was das für die Procter & Gamble Aktienprognose bedeutet.