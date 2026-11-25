Die Procter-&-Gamble-Aktie (ISIN US7427181091, WKN 852062, Symbol PRG, US-Symbol PG) gehört am Mittwoch vor US-Handelsbeginn zu den Dow Jones Gewinnern. Um 11:33 Uhr MEZ notiert der Konsumgüterkonzern vorbörslich 0,89 % höher bei 174,00 US-Dollar – und damit über dem bisherigen Zwölfmonatshoch von 173,59 US-Dollar vom 17. November.
Procter-&-Gamble-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner: Über dem bisherigen Zwölfmonatshoch
Die Procter-&-Gamble-Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 0,89 % auf 174,00 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Gewinnern. Damit notiert der Konsumgüterkonzern über seinem bisherigen Zwölfmonatshoch – getragen von der Flucht in defensive Werte und der Thorne-Übernahme.
Dow Jones Gewinner vorbörslich
Warum die Procter-&-Gamble-Aktie auf ein neues Hoch zusteuert
Vom Tief im Januar bis zum vorbörslichen Kurs hat die Procter-&-Gamble-Aktie rund 26 % gewonnen. Am Mittwoch kommen ein Marktfaktor und ein Unternehmensfaktor zusammen.
Flucht in Alltagsprodukte
Zollpläne der US-Regierung, die erwartete Zinserhöhung im Dezember und der Ausverkauf bei Technologiewerten treiben Anleger in defensive Titel. Waschmittel, Windeln und Rasierklingen werden unabhängig von der Konjunktur gekauft. Der Nasdaq-100-Future verlor am Morgen mehr als 2 %.
Thorne-Übernahme abgeschlossen
Procter & Gamble hat den Kauf des Nahrungsergänzungsmittel-Herstellers Thorne vollzogen und deshalb die Prognose für den ausgewiesenen Umsatz im Geschäftsjahr 2027 angehoben. Die Ziele für das organische Wachstum von 1 bis 3 % und für den Kerngewinn bleiben unverändert.
Starker Vortag
Am Dienstag hatte die Aktie 1,69 % auf 172,47 US-Dollar gewonnen und im Handelsverlauf bis zu 173,27 US-Dollar erreicht. Der vorbörsliche Kurs knüpft daran an.
Geringe Schwankung
Mit einem Beta von rund 0,3 bewegt sich die Aktie deutlich weniger als der Gesamtmarkt. Bei einem Volatilitätsindex VIX von knapp 30 Punkten ist das ein gesuchtes Merkmal.
Die Übernahme zeigt die Richtung, in die Konzernchef Shailesh Jejurikar das Portfolio entwickelt: mehr Gesundheit und Wohlbefinden neben den klassischen Haushaltsmarken. Sie hat aber auch ihren Preis – Finanzierung, Rohstoffe und Umbau erhöhen den Druck, die Margen zu halten.
Einordnung
Ein Hoch vor Handelsbeginn ist noch kein Hoch
Vorbörsliche Kurse entstehen bei geringen Umsätzen. Ob die Procter-&-Gamble-Aktie tatsächlich ein neues Zwölfmonatshoch markiert, entscheidet sich erst im regulären Handel ab 15:30 Uhr MEZ. Eine Stunde zuvor kommen PCE-Preisindex und US-Bruttoinlandsprodukt. Fallen die Inflationsdaten hoch aus, könnte das auch Dividendenwerte belasten: Steigende Zinsen machen Anleihen attraktiver. Zölle sind für P&G ein gemischtes Thema – der Konzern produziert viel vor Ort, bezieht aber Rohstoffe und Verpackungen weltweit.
FAQ
Häufige Fragen zur Procter-&-Gamble-Aktie
Warum ist die Procter-&-Gamble-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner?
Anleger suchen wegen Zollplänen, Zinsangst und fallender Technologiewerte defensive Titel. Zusätzlich hat der Konzern nach der Thorne-Übernahme seine Umsatzprognose angehoben.
Wie hoch steht die Procter-&-Gamble-Aktie vorbörslich?
Um 11:33 Uhr MEZ bei 174,00 US-Dollar, 0,89 % über dem Schlusskurs vom Dienstag.
Ist das ein neues Zwölfmonatshoch?
Der vorbörsliche Kurs liegt über dem bisherigen Hoch von 173,59 US-Dollar. Offiziell zählt aber erst der reguläre Handel.
Welche ISIN und WKN hat die Procter-&-Gamble-Aktie?
ISIN US7427181091, WKN 852062. Handelssymbol in Deutschland PRG, in den USA PG (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Procter & Gamble Company
- ISIN
- US7427181091
- WKN
- 852062
- Handelssymbol
- PRG
- US-Handelssymbol
- PG (NYSE)
- Kurs vorbörslich
- 174,00 US-Dollar (+0,89 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner vorbörslich am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Vorbörslicher US-Kurs um 11:33 Uhr MEZ
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