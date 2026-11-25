Vorbörsliche Kurse entstehen bei geringen Umsätzen. Ob die Procter-&-Gamble-Aktie tatsächlich ein neues Zwölfmonatshoch markiert, entscheidet sich erst im regulären Handel ab 15:30 Uhr MEZ. Eine Stunde zuvor kommen PCE-Preisindex und US-Bruttoinlandsprodukt. Fallen die Inflationsdaten hoch aus, könnte das auch Dividendenwerte belasten: Steigende Zinsen machen Anleihen attraktiver. Zölle sind für P&G ein gemischtes Thema – der Konzern produziert viel vor Ort, bezieht aber Rohstoffe und Verpackungen weltweit.