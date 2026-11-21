Wie hat sich die Procter & Gamble-Aktie in der KW 47/2026 entwickelt?

Die Procter & Gamble-Aktie (ISIN: US7427181091, Symbol: PG) gab vom 13. bis 20. November 2026 um 0,28 Prozent auf 169,37 US-Dollar nach und war damit der drittstärkste Dow-Wert und ein Dow Jones Gewinner der Woche.

Warum gilt Procter & Gamble als defensive Aktie?

Der Konzern verkauft Produkte des täglichen Bedarfs wie Windeln, Rasierer und Waschmittel, die auch in wirtschaftlich schwachen Zeiten gekauft werden.

Was war beim Investorentag von Procter & Gamble?

Am 19. November 2026 erläuterten Konzernchef Shailesh Jejurikar und Finanzchef Andre Schulten die Strategie und den langfristigen Umbau des Konzerns.