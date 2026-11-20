Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, FSE: PRG, NYSE: PG) setzt den Rotstift in der Fabrikhalle an: Bis 2030 will das Unternehmen durch höhere Produktivität rund 10 Milliarden US-Dollar einsparen. Dafür sollen in Herstellung und Logistik 20 bis 30 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen. Die Procter & Gamble-Aktie reagierte laut dpa-AFX kaum auf die Aussagen.
Procter & Gamble-Aktie: 10 Milliarden Dollar Einsparung bis 2030 - bis zu 30 Prozent der Fabrik- und Logistikjobs stehen auf dem Spiel
Procter & Gamble will bis 2030 rund 10 Milliarden Dollar durch mehr Produktivität sparen. In Produktion und Logistik sollen 20 bis 30 Prozent der Stellen wegfallen; den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 bestätigt der Konzern.
Die Details nannte nach Angaben von dpa-AFX der zuständige Manager Luc Reynaert am Donnerstag auf einer Investorenkonferenz des Konzerns. Eine frühere Mitteilung an die Börsenaufsicht beziffert die Belegschaft in den betroffenen Bereichen auf 52.000 Beschäftigte in 35 Ländern.
Der Plan
Was genau hat Procter & Gamble angekündigt?
Die Procter & Gamble-Aktie steht damit für einen Konzern, der Effizienz zur Wachstumsstrategie erklärt. Das Einsparziel von rund 10 Milliarden Dollar soll aus mehr Produktivität kommen, nicht aus einem einzelnen Programm mit Stichtag. Eine Basis, auf die sich der Betrag bezieht, nennen die vorliegenden Berichte nicht. Auch zu den Restrukturierungskosten liegen keine belegten Zahlen vor.
Konkret trifft es die Lieferkette: Zwischen 20 und 30 Prozent der Stellen in Produktion und Logistik sollen bis 2030 wegfallen. Wie sich der Abbau auf Standorte und Länder verteilt, ist bislang nicht bekannt.
Was bedeutet das für den Ausblick der Procter & Gamble-Aktie?
Am Ausblick ändert Procter & Gamble nichts. Für das Geschäftsjahr 2026/27 bestätigte der Konzern ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 6,89 und 7,11 Dollar, also stagnierend bis um 3 Prozent höher. Das organische Umsatzwachstum soll bei 1 bis 3 Prozent liegen. Zusätzlich gibt der Konzern ein Gesamtumsatzziel von 2 bis 4 Prozent aus, das die im Oktober abgeschlossene Übernahme des Gesundheits- und Nahrungsergänzungsunternehmens Thorne einschließt.
Im jüngsten Quartal bis Ende September wuchs der organische Umsatz um 4 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar, getragen vor allem von höheren Absatzmengen. Der Nettogewinn lag mit rund 4,7 Milliarden Dollar etwa auf Vorjahresniveau, das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 1 Prozent auf 2,00 Dollar.
Mengen statt Preise
Das Umsatzplus kam überwiegend aus höherem Absatz; die Preise stiegen nur leicht.
Vorsichtige Kunden
Bei hoher Inflation achten Verbraucher laut dpa-AFX genau auf Preise.
Breites Sortiment
Produkte in allen Preisklassen sollen den Konzern laut Bericht besser durch eine schwächere Konjunktur tragen.
Welche Fragen bleiben offen?
Häufige Fragen zur Procter & Gamble-Aktie
Wie viel will Procter & Gamble bis 2030 sparen? Rund 10 Milliarden US-Dollar durch höhere Produktivität.
Wie viele Stellen sind betroffen? 20 bis 30 Prozent der Arbeitsplätze in Herstellung und Logistik; die betroffenen Bereiche umfassen laut früherer Börsenmitteilung 52.000 Beschäftigte in 35 Ländern.
Ändert Procter & Gamble die Prognose? Nein, der Ausblick für 2026/27 wurde bestätigt: bereinigtes Ergebnis je Aktie von 6,89 bis 7,11 Dollar, organisches Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Aktie gehandelt? Procter & Gamble notiert an der NYSE unter PG, die ISIN lautet US7427181091.
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