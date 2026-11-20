Die Procter & Gamble-Aktie steht damit für einen Konzern, der Effizienz zur Wachstumsstrategie erklärt. Das Einsparziel von rund 10 Milliarden Dollar soll aus mehr Produktivität kommen, nicht aus einem einzelnen Programm mit Stichtag. Eine Basis, auf die sich der Betrag bezieht, nennen die vorliegenden Berichte nicht. Auch zu den Restrukturierungskosten liegen keine belegten Zahlen vor.

Konkret trifft es die Lieferkette: Zwischen 20 und 30 Prozent der Stellen in Produktion und Logistik sollen bis 2030 wegfallen. Wie sich der Abbau auf Standorte und Länder verteilt, ist bislang nicht bekannt.