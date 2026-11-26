Die Primo Brands Aktie (ISIN: US7416231022, NYSE-Symbol: PRMB) hat am Mittwochabend im nachbörslichen US-Handel 3,80 Prozent auf 22,32 Dollar verloren. Das sind 0,88 Dollar weniger als der Schlusskurs von 23,20 Dollar. Primo Brands gehört damit zu den nachbörslichen Verlierern des Abends. Gehandelt wurden rund 84.000 Aktien. Eine Unternehmensmeldung, die den Rückgang erklärt, lag bis Redaktionsschluss nicht vor.
Primo Brands Aktie: Nachbörslicher Verlierer im Feiertagshandel – wie stabil ist das Geschäft mit dem Wasser?
Die Primo Brands Aktie fällt nachbörslich um 3,80 Prozent auf 22,32 Dollar und zählt zu den nachbörslichen Verlierern in den USA. Eine Unternehmensmeldung fehlt. Der Wasserkonzern hinter Marken wie Poland Spring wächst, vor allem über höhere Preise, und hat seine Gewinnprognose zuletzt ans untere Ende gerückt. Eine Einordnung.
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Das Unternehmen
Wasser in Flaschen, Wasser im Abo
Primo Brands ist einer der größten Wasseranbieter Nordamerikas. Der Konzern entstand Ende 2024 aus dem Zusammenschluss von Primo Water und BlueTriton.
Zum Sortiment gehören regionale Quellwassermarken wie Poland Spring, Arrowhead und Mountain Valley. Dazu kommt die Lieferung großer Wasserbehälter an Haushalte und Büros. Wasser gilt als krisenfestes Geschäft: Getrunken wird immer. Für die Börse zählt aber, wie viel vom Umsatz als Gewinn hängen bleibt.
Die Zahlen
Wachstum über den Preis, Gewinn am unteren Rand
Die Zahlen zum dritten Quartal vom 5. November zeigten ein gemischtes Bild. Der Umsatz stieg um 3,1 Prozent auf 1,82 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,43 Dollar über den Erwartungen. Besonders gut liefen teurere Premiumwässer, deren Umsatz um gut 24 Prozent zulegte.
Weniger gut kam der Ausblick an. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) wuchs nur um 1,6 Prozent auf 411 Millionen Dollar, die Marge sank leicht auf 22,6 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet das Management das EBITDA nun am unteren Ende der Spanne von 1,465 bis 1,515 Milliarden Dollar. Beobachter merkten an, dass das Wachstum fast nur aus Preiserhöhungen stammt.
Hinzu kommt die Bilanz. Die Nettoverschuldung liegt bei 4,8 Milliarden Dollar, dem 3,3-Fachen des operativen Jahresergebnisses. Für 2027 stellte Konzernchef Eric Foss steigende Gewinne und einen weiteren Schuldenabbau in Aussicht.
Der Rückgang am Mittwochabend lässt sich mit keiner dieser Zahlen verbinden. Er fällt in einen dünnen Handel vor dem Feiertag. Mehrere defensive Werte, die sich im regulären Handel gut gehalten hatten, gaben nachbörslich nach, während Technologiewerte stiegen.
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