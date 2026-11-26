Die Zahlen zum dritten Quartal vom 5. November zeigten ein gemischtes Bild. Der Umsatz stieg um 3,1 Prozent auf 1,82 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,43 Dollar über den Erwartungen. Besonders gut liefen teurere Premiumwässer, deren Umsatz um gut 24 Prozent zulegte.

Weniger gut kam der Ausblick an. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) wuchs nur um 1,6 Prozent auf 411 Millionen Dollar, die Marge sank leicht auf 22,6 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet das Management das EBITDA nun am unteren Ende der Spanne von 1,465 bis 1,515 Milliarden Dollar. Beobachter merkten an, dass das Wachstum fast nur aus Preiserhöhungen stammt.

Hinzu kommt die Bilanz. Die Nettoverschuldung liegt bei 4,8 Milliarden Dollar, dem 3,3-Fachen des operativen Jahresergebnisses. Für 2027 stellte Konzernchef Eric Foss steigende Gewinne und einen weiteren Schuldenabbau in Aussicht.

Der Rückgang am Mittwochabend lässt sich mit keiner dieser Zahlen verbinden. Er fällt in einen dünnen Handel vor dem Feiertag. Mehrere defensive Werte, die sich im regulären Handel gut gehalten hatten, gaben nachbörslich nach, während Technologiewerte stiegen.