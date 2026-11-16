Countdown zur Zulassung: Baird-Analyst Brian Skorney bleibt bei „Outperform“ für die Praxis-Aktie und hebt das Kursziel von 514 auf 568 US-Dollar. Zum Kurs von 320,45 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 77 Prozent. Praxis entwickelt Medikamente gegen Erkrankungen des Nervensystems wie Tremor und Epilepsie.
Praxis-Aktie: Baird-Analyst Brian Skorney bleibt bei „Outperform“ – Kursziel steigt auf 568 Dollar
Baird-Analyst Brian Skorney bleibt bei „Outperform“ für die Aktie von Praxis Precision Medicines und hebt das Kursziel von 514 auf 568 US-Dollar. Zum Kurs von 320,45 US-Dollar sind das rund 77 Prozent Potenzial. Zwei FDA-Entscheidungen stehen kurz bevor.
Steckbrief
- Unternehmen
- Praxis Precision Medicines, Inc.
- Handelssymbol
- PRAX (Nasdaq)
- Analyst
- Brian Skorney
- Bank
- Baird
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 568 US-Dollar (zuvor 514 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Baird zur Praxis-Aktie
Zwei FDA-Termine – Skorney erhöht das Ziel
Brian Skorney hebt sein Kursziel an. Praxis steht vor dem Schritt zum kommerziellen Unternehmen.
Die FDA prüft derzeit zwei Zulassungsanträge von Praxis. Über Relutrigine gegen seltene Epilepsien soll bis zum 27. Dezember 2026 entschieden werden, über Ulixacaltamide gegen essenziellen Tremor bis zum 29. Januar 2027.
Ulixacaltamide hat als erstes Mittel positive Phase-3-Daten bei essenziellem Tremor gezeigt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Baird-Analyst Brian Skorney zu lesen ist:
Großer Markt
In den USA leiden rund sieben Millionen Menschen an essenziellem Tremor.
Viel Geld
Ende September verfügte Praxis über 1,3 Milliarden US-Dollar, genug bis ins Jahr 2028.
Vertrieb steht
Das Relutrigine-Team ist eingestellt, die Ulixacaltamide-Vertriebsmannschaft soll im laufenden Quartal stehen.
Weitere Daten
Die Studie EMERALD soll noch im vierten Quartal Ergebnisse liefern.
Starke Rally, hohe Erwartungen
Die Aktie hat sich im vergangenen Jahr vervielfacht und notierte zeitweise nahe 356 US-Dollar. Die Erwartungen an die Markteinführung sind entsprechend hoch.
Im dritten Quartal lag der Nettoverlust bei 94,2 Millionen US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Robert W. Baird & Co. Incorporated, Analyst Brian Skorney. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 568 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rwbaird.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX): Kaufen, Kursziel 568,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brian Skorney, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brian Skorney, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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