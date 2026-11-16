Aktiencheck.de
Registrieren
Analysen
PRAXaktienbullishPharma & GesundheitPraxis Precision MedicinesBairdBrian SkorneyUlixacaltamideRelutrigineEpilepsieTremorAnalysten-RatingKurszielAktienanalyse

Praxis-Aktie: Baird-Analyst Brian Skorney bleibt bei „Outperform“ – Kursziel steigt auf 568 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Baird-Analyst Brian Skorney bleibt bei „Outperform“ für die Aktie von Praxis Precision Medicines und hebt das Kursziel von 514 auf 568 US-Dollar. Zum Kurs von 320,45 US-Dollar sind das rund 77 Prozent Potenzial. Zwei FDA-Entscheidungen stehen kurz bevor.

Ärztin hält eine MRT-Aufnahme des Gehirns
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/photo/a-doctor-holding-an-mri-result-of-the-brain-4226219/)
Rating Baird (bestätigt)
Outperform
Kursziel (zuvor 514 $)
568 $
Kurs 16.11.2026
320,45 $
Abstand zum Kursziel
+77,3 %

Steckbrief

Unternehmen
Praxis Precision Medicines, Inc.
Handelssymbol
PRAX (Nasdaq)
Analyst
Brian Skorney
Bank
Baird
Rating
Outperform (bestätigt)
Kursziel
568 US-Dollar (zuvor 514 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Countdown zur Zulassung: Baird-Analyst Brian Skorney bleibt bei „Outperform“ für die Praxis-Aktie und hebt das Kursziel von 514 auf 568 US-Dollar. Zum Kurs von 320,45 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 77 Prozent. Praxis entwickelt Medikamente gegen Erkrankungen des Nervensystems wie Tremor und Epilepsie.

Baird zur Praxis-Aktie

Zwei FDA-Termine – Skorney erhöht das Ziel

Brian Skorney hebt sein Kursziel an. Praxis steht vor dem Schritt zum kommerziellen Unternehmen.

Die FDA prüft derzeit zwei Zulassungsanträge von Praxis. Über Relutrigine gegen seltene Epilepsien soll bis zum 27. Dezember 2026 entschieden werden, über Ulixacaltamide gegen essenziellen Tremor bis zum 29. Januar 2027.

Ulixacaltamide hat als erstes Mittel positive Phase-3-Daten bei essenziellem Tremor gezeigt.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Baird-Analyst Brian Skorney zu lesen ist:

  1. Großer Markt

    In den USA leiden rund sieben Millionen Menschen an essenziellem Tremor.

  2. Viel Geld

    Ende September verfügte Praxis über 1,3 Milliarden US-Dollar, genug bis ins Jahr 2028.

  3. Vertrieb steht

    Das Relutrigine-Team ist eingestellt, die Ulixacaltamide-Vertriebsmannschaft soll im laufenden Quartal stehen.

  4. Weitere Daten

    Die Studie EMERALD soll noch im vierten Quartal Ergebnisse liefern.

Starke Rally, hohe Erwartungen

Die Aktie hat sich im vergangenen Jahr vervielfacht und notierte zeitweise nahe 356 US-Dollar. Die Erwartungen an die Markteinführung sind entsprechend hoch.

Im dritten Quartal lag der Nettoverlust bei 94,2 Millionen US-Dollar.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Robert W. Baird & Co. Incorporated, Analyst Brian Skorney. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 568 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rwbaird.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

War dieser Artikel hilfreich?

Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX): Kaufen, Kursziel 568,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Brian Skorney, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:35 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:35 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Brian Skorney, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.