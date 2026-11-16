Praxis-Aktie: Baird-Analyst Brian Skorney bleibt bei „Outperform“ – Kursziel steigt auf 568 Dollar

Die FDA prüft derzeit zwei Zulassungsanträge von Praxis. Über Relutrigine gegen seltene Epilepsien soll bis zum 27. Dezember 2026 entschieden werden, über Ulixacaltamide gegen essenziellen Tremor bis zum 29. Januar 2027.

Ulixacaltamide hat als erstes Mittel positive Phase-3-Daten bei essenziellem Tremor gezeigt.