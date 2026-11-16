Praxis-Aktie: Guggenheim-Analyst Yatin Suneja hebt das Kursziel auf 1.050 Dollar – mehr als das Dreifache des Kurses

Die neue Anhebung folgt auf den Investor Day am 12. November. Praxis hatte zudem kurz zuvor bei der Guggenheim-Biotech-Konferenz Rede und Antwort gestanden.

Die Aktienanalyse von Guggenheim liegt mit 1.050 US-Dollar weit über dem Durchschnitt der Analystenziele, der bei rund 600 US-Dollar liegt. Nur H.C. Wainwright war zeitweise mit 1.245 US-Dollar noch optimistischer.