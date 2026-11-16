Ein Kursziel, das aufhorchen lässt: Guggenheim-Analyst Yatin Suneja hebt das Kursziel für die Praxis-Aktie von 800 auf 1.050 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Das entspricht mehr als dem Dreifachen des Schlusskurses von 328,13 US-Dollar vom Freitag. Der Spezialist für Erkrankungen des Nervensystems wartet auf gleich zwei Zulassungsentscheidungen der FDA.
Praxis-Aktie: Guggenheim-Analyst Yatin Suneja hebt das Kursziel auf 1.050 Dollar – mehr als das Dreifache des Kurses
Guggenheim-Analyst Yatin Suneja hebt das Kursziel für die Praxis-Aktie von 800 auf 1.050 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Das ist mehr als das Dreifache des Schlusskurses von 328,13 US-Dollar. Bis Ende Januar stehen zwei FDA-Entscheidungen an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Praxis Precision Medicines, Inc.
- Handelssymbol
- PRAX (Nasdaq)
- Analyst
- Yatin Suneja
- Bank
- Guggenheim
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 1.050 US-Dollar (zuvor 800 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Guggenheim zur Praxis-Aktie
Nach dem Investor Day – Suneja legt nach
Yatin Suneja gehört zu den größten Optimisten bei Praxis. Die Aktie zählt zu den Top-Picks von Guggenheim für 2026, im Februar hob er das Ziel bereits von 760 auf 800 US-Dollar.
Die neue Anhebung folgt auf den Investor Day am 12. November. Praxis hatte zudem kurz zuvor bei der Guggenheim-Biotech-Konferenz Rede und Antwort gestanden.
Die Aktienanalyse von Guggenheim liegt mit 1.050 US-Dollar weit über dem Durchschnitt der Analystenziele, der bei rund 600 US-Dollar liegt. Nur H.C. Wainwright war zeitweise mit 1.245 US-Dollar noch optimistischer.
Die Argumente von Yatin Suneja
Diese Punkte stützen die Einschätzung von Guggenheim-Analyst Yatin Suneja:
Zwei FDA-Termine
Für Relutrigin gegen schwere Epilepsieformen steht die Entscheidung am 27. Dezember 2026 an, für Ulixacaltamid gegen essenziellen Tremor am 29. Januar 2027.
Großer Markt
Essenzieller Tremor betrifft Millionen Menschen in den USA, die Behandlungsmöglichkeiten sind begrenzt.
Positive Studien
Ulixacaltamid erreichte in den Phase-3-Studien die vorab festgelegten Haupt- und wichtige Nebenziele.
Volle Kasse
Praxis verfügte Ende September über rund 1,3 Milliarden US-Dollar und sieht sich bis 2028 finanziert.
Vom Studien- zum Vermarktungsunternehmen
Praxis hat noch kein zugelassenes Produkt. Die nächsten Wochen entscheiden, ob aus der Pipeline ein Unternehmen mit zwei Medikamenten wird.
Die Aktie hat 2026 deutlich zugelegt, ist in den vergangenen sechs Monaten aber um rund 18 Prozent zurückgekommen. Anleger wägen die Fortschritte gegen das Zulassungs- und Vermarktungsrisiko ab.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Guggenheim Securities, LLC, Analyst Yatin Suneja. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 1.050 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.guggenheimsecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX): Kaufen, Kursziel 1.050,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Guggenheim (Analyst Yatin Suneja). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Guggenheim (Analyst Yatin Suneja).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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