Die Porsche SE steckt tief in der Krise ihrer wichtigsten Beteiligung. Weil Volkswagen weniger wert ist, musste die Holding der Familien Porsche und Piëch Milliarden abschreiben und rutschte nach neun Monaten mit 2,8 Milliarden Euro ins Minus. Die Porsche-SE-Aktie verlor in dieser Woche 6,62 Prozent und schloss bei 24,40 Euro – mehr als 70 Prozent unter dem Niveau von vor fünf Jahren. Diese Porsche SE Aktienanalyse zeigt, was die Holding wert ist und was die Porsche SE Aktienprognose bestimmt.
Porsche SE Aktienanalyse: 2,8 Milliarden Verlust, Aktie 70 Prozent unter dem Niveau von vor fünf Jahren – ist die VW-Holding jetzt ein Schnäppchen?
Die Porsche SE hat wegen Abschreibungen auf ihre VW-Beteiligung einen Neunmonatsverlust von 2,8 Milliarden Euro gemeldet. Die Vorzugsaktie gehört zu den MDAX-Verlierern der Woche und hat in fünf Jahren mehr als 70 Prozent verloren. Unsere Porsche SE Aktienanalyse zeigt, was die Holding wert ist, wie sicher die Dividende ist und was die Porsche SE Aktienprognose bestimmt.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Porsche Automobil Holding SE
- Sitz
- Stuttgart
- Ticker
- PAH3 (Xetra, Vorzugsaktie)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 24,40 Euro
- Dividendenrendite
- rund 5 Prozent
- Hauptbeteiligung
- Volkswagen (Mehrheit der Stimmrechte)
- Weitere Beteiligung
- rund 25 Prozent an der Porsche AG
- Vorstandschef
- Hans Dieter Pötsch
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026 (Vorzugsaktie); Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Eine Holding am Tropf von Volkswagen
Die Porsche SE Aktie ist im Kern eine gehebelte Wette auf Volkswagen.
Die Porsche SE hält die Mehrheit der Stimmrechte an Volkswagen und rund ein Viertel an der Sportwagentochter Porsche AG. Ihr Wert und ihre Ausschüttungen hängen fast vollständig an diesen beiden Unternehmen. Volkswagen schrieb im dritten Quartal 5,8 Milliarden Euro Verlust, auch wegen einer Milliardenabschreibung auf Porsche. Vorstandschef Hans Dieter Pötsch, zugleich Aufsichtsratschef von VW, forderte vom Wolfsburger Management mehr Tempo beim Umbau.
Die Zahlen
Buchverlust ohne Geldabfluss
Für jede Porsche SE Aktienanalyse ist wichtig: Der Milliardenverlust kostet kein Bargeld.
Nach neun Monaten verbuchte die Porsche SE einen Verlust von 2,78 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden ein Jahr zuvor. Grund ist eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung auf die VW-Beteiligung von 3,73 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis sank um rund 42 Prozent auf 930 Millionen Euro. Der Beitrag der Porsche AG legte leicht auf rund 0,2 Milliarden Euro zu.
Porsche SE: Bereinigtes Konzernergebnis nach neun Monaten
Milliarden Euro
Quelle: Porsche SE, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Ergebnis
|9M 2024
|2,48
|9M 2025
|1,59
|9M 2026
|0,93
Der Ausblick
Breite Spanne, hohe Unsicherheit
Für 2026 erwartet die Porsche SE ein bereinigtes Ergebnis zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro – die Spanne zeigt, wie stark die Holding vom Erfolg Volkswagens abhängt. Die Nettoverschuldung soll bei 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro liegen. Eine gute Nachricht kam vom Bundesgerichtshof: Die jahrelangen Anlegerklagen sind rechtskräftig zugunsten der Porsche SE entschieden. Am 24. November beginnen bei VW Tarifgespräche, die zeigen dürften, wie schnell Kostensenkungen umgesetzt werden.
Die Bewertung
Holdingabschlag und hohe Dividendenrendite
Wegen der Abschreibungen ist das KGV der Porsche SE Aktie derzeit nicht aussagekräftig. Anleger bewerten die Holding meist mit einem Abschlag auf den Börsenwert ihrer Beteiligungen. Die Dividendenrendite liegt bei rund 5 Prozent – ihre Höhe hängt allerdings an den Ausschüttungen von VW und Porsche AG, die unter Druck stehen.
Die Analysten
Abwarten auf die VW-Wende
Viele Analysten sehen die Porsche SE als Spiegel der Volkswagen-Entwicklung. Die Abschreibung war am Markt weitgehend erwartet worden, da die Prognose unverändert blieb. Für eine Neubewertung brauchen Anleger Belege, dass der Umbau bei VW und Porsche AG greift. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Porsche SE Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: VW-Wende gelingt
Die Sparprogramme greifen, VW und Porsche AG verdienen wieder mehr. Dann könnte der Holdingabschlag schrumpfen und die Aktie deutlich steigen.
Szenario 2: Lange Durststrecke
Die Ergebnisse stabilisieren sich langsam. Die Aktie bewegt sich seitwärts, gestützt von der Dividende.
Szenario 3: Weitere Abschreibungen
VW enttäuscht erneut, die Dividenden sinken. Dann droht ein weiterer Kursrückgang.
Häufige Fragen zur Porsche SE Aktienanalyse
Warum macht die Porsche SE Verlust?
Wegen einer nicht zahlungswirksamen Wertberichtigung von 3,73 Milliarden Euro auf die VW-Beteiligung.
Was ist der Unterschied zwischen Porsche SE und Porsche AG?
Die Porsche SE ist die Holding, die Volkswagen kontrolliert und rund 25 Prozent an der Porsche AG hält. Die Porsche AG baut die Sportwagen.
Was erwartet die Porsche SE für 2026?
Ein bereinigtes Konzernergebnis zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Porsche SE Aktie?
Rund 5 Prozent beim aktuellen Kurs.
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