Porsche SE Aktienanalyse: 2,8 Milliarden Verlust, Aktie 70 Prozent unter dem Niveau von vor fünf Jahren – ist die VW-Holding jetzt ein Schnäppchen?

Warum macht die Porsche SE Verlust?

Wegen einer nicht zahlungswirksamen Wertberichtigung von 3,73 Milliarden Euro auf die VW-Beteiligung.

Was ist der Unterschied zwischen Porsche SE und Porsche AG?

Die Porsche SE ist die Holding, die Volkswagen kontrolliert und rund 25 Prozent an der Porsche AG hält. Die Porsche AG baut die Sportwagen.

Was erwartet die Porsche SE für 2026?

Ein bereinigtes Konzernergebnis zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Porsche SE Aktie?

Rund 5 Prozent beim aktuellen Kurs.