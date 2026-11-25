Porsche SE Aktie: Vom 52-Wochen-Tief ins Plus – die Holding profitiert vom JPMorgan-Lob für Porsche AG

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 3 Min.

Die Porsche SE Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,11 Prozent auf 22,84 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. JPMorgan nennt die Porsche AG in seinem Autoausblick als Favoriten. Die Holding selbst kämpft mit Abschreibungen auf Volkswagen.

Ein kleines Plus nach schwachen Wochen. Die Porsche SE Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 22,84 Euro, ein Gewinn von 1,11 Prozent. Die Stuttgarter Beteiligungsholding gehört damit zu den MDAX Gewinnern. Vor wenigen Tagen hatte die Aktie noch ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Kurs der Porsche SE Aktie 22,84 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,11 % Konzernergebnis nach neun Monaten -2,8 Mrd. EUR Nettoverschuldung 5,1 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; Porsche SE; Analysten Der Auslöser Warum die Porsche SE Aktie als MDAX Gewinner zulegt Eine eigene Meldung der Porsche SE gibt es nicht. Rückenwind kommt aus dem großen Autoausblick von JPMorgan. Unter den Favoriten für 2027 nennt die Bank neben Ferrari und Daimler Truck auch die Porsche AG. Die Porsche SE ist neben ihrer Mehrheit an Volkswagen auch direkt an der Porsche AG beteiligt. Gutes Wetter für den Sportwagenbauer hilft deshalb auch der Holding. Die Zahlen bleiben schwierig. Nach neun Monaten 2026 verbuchte die Porsche SE ein Konzernergebnis nach Steuern von minus 2,8 Milliarden Euro, vor allem wegen einer Wertberichtigung auf die Volkswagen-Beteiligung. Bereinigt blieb ein Gewinn von 0,9 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung liegt bei 5,1 Milliarden Euro, die Prognose für 2026 hat die Holding bestätigt. Die Analysten Von 22 bis 41 Euro ist alles dabei Die Analysten liegen weit auseinander. Kepler Cheuvreux senkte am Dienstag das Kursziel von 24 auf 22 Euro und bleibt bei Reduce. Die DZ Bank sieht einen fairen Wert von 26 Euro, die Deutsche Bank nennt mit Buy 41 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Porsche SE Aktie sprechen könnte JPMorgan nennt Porsche AG als Favoriten

Bereinigt weiter profitabel

Prognose für 2026 bestätigt

Deutsche Bank mit Buy und 41 Euro Was Anleger bedenken sollten Milliardenverlust durch VW-Abschreibung

Nettoverschuldung von 5,1 Milliarden Euro

Kepler mit Reduce und 22 Euro

Kurs nahe dem 52-Wochen-Tief Einordnung der Redaktion: Die Porsche SE Aktie ist ein Spiegel ihrer Beteiligungen. Ein freundlicher Blick auf die Porsche AG hilft kurzfristig, die Lage bei Volkswagen bleibt die größere Baustelle. FAQ Häufige Fragen zur Porsche SE Aktie Warum steigt die Porsche SE Aktie heute?

Eine eigene Meldung gibt es nicht. JPMorgan nennt die Porsche AG als Favoriten für 2027, das stützt auch die Holding. Was ist der Unterschied zwischen Porsche SE und Porsche AG?

Die Porsche SE ist eine Beteiligungsholding, die vor allem Anteile an Volkswagen hält. Die Porsche AG ist der Sportwagenhersteller. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Porsche SE Aktie?

ISIN DE000PAH0038, WKN PAH003. Handelssymbol an deutschen Börsen: PAH3. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Porsche SE Aktie Die Porsche SE Aktie steigt als MDAX Gewinner leicht vom 52-Wochen-Tief weg. Die Belastungen aus der VW-Beteiligung bleiben.

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