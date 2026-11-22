Porsche verkauft deutlich weniger Autos und verdient trotzdem wieder Geld: Die Auslieferungen sanken in den ersten neun Monaten um 16 Prozent, das operative Ergebnis stieg auf 1,74 Milliarden Euro. Die Porsche Aktie schloss am 20. November bei 43,49 Euro. Diese Porsche Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die Porsche Aktie bremst.
Porsche Aktienanalyse: 16 Prozent weniger Autos, aber 1,74 Milliarden Euro operativer Gewinn – wie lange trägt Value over Volume?
Porsche liefert in neun Monaten 16 Prozent weniger Autos aus, verdient operativ aber 1,74 Milliarden Euro nach nur 40 Millionen im Vorjahr. Die Porsche Aktie schloss am 20. November bei 43,49 Euro. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Vorzugsaktie)
- ISIN
- DE000PAG9113
- WKN
- PAG911
- Handelssymbol
- P911 (Xetra)
- US-Handelssymbol
- DRPRY (ADR, OTC)
- Branche
- Sportwagen und Automobil
- Sitz
- Stuttgart
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra, Vorzugsaktie
Die Zahlen
Porsche Aktienanalyse: Die ersten neun Monate
In den ersten neun Monaten 2026 sank der Konzernumsatz um 5,9 Prozent auf 25,28 Milliarden Euro nach 26,86 Milliarden Euro, die Auslieferungen gingen um 16,0 Prozent zurück. Das operative Ergebnis stieg auf 1,74 Milliarden Euro nach 40 Millionen Euro im Vorjahr, die operative Umsatzrendite auf 6,9 Prozent nach 0,2 Prozent. Nach Steuern blieben 1,82 Milliarden Euro nach 114 Millionen Euro, wozu ein Veräußerungsgewinn von 593 Millionen Euro aus dem Verkauf der Beteiligungen an Bugatti Rimac und der Rimac Group beitrug.
Drittes Quartal
Der Umsatz lag bei 8,05 Milliarden Euro, die operative Marge bei 4,8 Prozent nach minus 11,1 Prozent im Vorjahr.
Cashflow
Der Netto-Cashflow Automobile stieg auf 2,5 Milliarden Euro nach 1,34 Milliarden Euro, die Marge auf 11,3 Prozent.
Liquidität
Die Netto-Liquidität erhöhte sich auf 8,23 Milliarden Euro, der Verkauf der Rimac-Beteiligungen brachte 984 Millionen Euro.
Preis und Mix
Ein höherer Anteil margenstarker Modelle sowie Preis- und Mixeffekte stützten die Ergebnisqualität.
Porsche: Kennzahlen der ersten neun Monate
Mrd. €
- 2025
- 2026
Neun Monate 2025 und 2026. Nettogewinn nach Steuern: 114 Mio. € im Vorjahr als 0,11 Mrd. € dargestellt.
Quelle: Porsche, Mitteilung vom 27.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|2025
|2026
|Umsatz
|26,86
|25,28
|Operatives Ergebnis
|0,04
|1,74
|Nettogewinn
|0,11
|1,82
Porsche bestätigt die Prognose für 2026: 35 bis 36 Milliarden Euro Umsatz, eine operative Umsatzrendite von 5,5 bis 7,5 Prozent und eine Netto-Cashflow-Marge Automobile in derselben Spanne. Das Management spricht von einer schwierigen Marktlage mit Schwäche bei exklusiven Produkten in China und einer zeitweisen Lücke im Angebot.
Bewertung
Was der Kurs von 43,49 Euro einpreist
Mit einem KGV von 18,36 und einer Dividendenrendite von 2,32 Prozent liegt die Porsche Aktie im Mittelfeld der Branche. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 39,6 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 1,6 Prozent. Nach den Neunmonatszahlen am 27. Oktober führte die Porsche Aktie den MDAX mit einem Plus von 2,30 Prozent an.
Eine Meldung vom 3. November auf aktiencheck.de nennt, dass Berenberg bei der Porsche Aktie kaum noch Kurspotenzial sieht.
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