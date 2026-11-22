In den ersten neun Monaten 2026 sank der Konzernumsatz um 5,9 Prozent auf 25,28 Milliarden Euro nach 26,86 Milliarden Euro, die Auslieferungen gingen um 16,0 Prozent zurück. Das operative Ergebnis stieg auf 1,74 Milliarden Euro nach 40 Millionen Euro im Vorjahr, die operative Umsatzrendite auf 6,9 Prozent nach 0,2 Prozent. Nach Steuern blieben 1,82 Milliarden Euro nach 114 Millionen Euro, wozu ein Veräußerungsgewinn von 593 Millionen Euro aus dem Verkauf der Beteiligungen an Bugatti Rimac und der Rimac Group beitrug.