Porsche-Aktie: Zurück in der Gewinnzone, aber 34.000 Autos weniger – schafft der Sportwagenbauer unter Michael Leiters die Wende?

Wie lief das dritte Quartal bei Porsche?

Das operative Ergebnis stieg auf 387 Millionen Euro nach einem Verlust von 966 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz sank auf 8,05 Milliarden Euro.

Was erwartet Porsche für 2026?

Einen Umsatz von 35 bis 36 Milliarden Euro und eine operative Umsatzrendite von 5,5 bis 7,5 Prozent.

Wie viele Autos hat Porsche verkauft?

In den ersten neun Monaten 178.532 Fahrzeuge, 16 Prozent weniger als im Vorjahr.