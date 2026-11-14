Vor einem Jahr stand Porsche an einem Tiefpunkt: Der teure Strategiewechsel zurück zu mehr Verbrennern ließ den operativen Gewinn in den ersten neun Monaten auf 40 Millionen Euro schrumpfen. Jetzt meldet der Sportwagenbauer unter dem neuen Chef Michael Leiters die Rückkehr: Das operative Ergebnis stieg in neun Monaten auf 1,74 Milliarden Euro, die Umsatzrendite auf 6,9 Prozent. Doch eine Zahl trübt das Bild: Porsche lieferte rund 34.000 Autos weniger aus als im Vorjahr. Schafft die Porsche-Aktie die Wende?
Porsche-Aktie: Zurück in der Gewinnzone, aber 34.000 Autos weniger – schafft der Sportwagenbauer unter Michael Leiters die Wende?
Porsche verdient wieder Geld: Nach dem Verlustquartal im Vorjahr steht im dritten Quartal ein operativer Gewinn von 387 Millionen Euro. Doch die Auslieferungen sind in neun Monaten um 16 Prozent eingebrochen, der Umsatz verfehlt die Erwartungen, und 2027 gilt als Übergangsjahr. Die große Porsche Aktienanalyse: Zahlen, China, 911-Stärke und alle Chancen und Risiken für die Porsche-Aktie.
Porsche Aktienanalyse
Mehr Marge, weniger Autos
Im dritten Quartal drehte das operative Ergebnis von minus 966 Millionen auf plus 387 Millionen Euro, die Marge lag bei 4,8 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 744 Millionen Euro – getragen auch vom Verkauf der Beteiligung an Bugatti Rimac, der 593 Millionen Euro einbrachte. Der Quartalsumsatz sank jedoch von 8,71 auf 8,05 Milliarden Euro und verfehlte, ebenso wie das operative Ergebnis, leicht die Erwartungen der Analysten. Der Gewinnsprung erklärt sich vor allem dadurch, dass die hohen Kosten der Neuausrichtung aus dem Vorjahr weggefallen sind.
Ein Lichtblick ist die Ikone: Die Auslieferungen des 911 stiegen um 12 Prozent. Porsche setzt stärker auf Preismacht als auf Stückzahlen. Für 2026 bestätigt der Konzern einen Umsatz von 35 bis 36 Milliarden Euro und eine operative Rendite von 5,5 bis 7,5 Prozent. 2027 gilt als Übergangsjahr. Das mittelfristige Ziel einer Rendite von 10 bis 15 Prozent in den Jahren 2030 und 2031 bleibt bestehen.
Das große Bild
Luxus unter Druck: China, Zölle, Elektro
Porsche steht vor denselben Problemen wie die gesamte deutsche Autoindustrie – nur in der Luxusklasse.
In China verliert Porsche Kunden an heimische Hersteller, in den USA belasten Zölle das Geschäft, und die Nachfrage nach teuren Elektro-Sportwagen blieb hinter den Plänen zurück. Porsche hat deshalb die Elektro-Strategie gestreckt und setzt wieder länger auf Verbrenner und Hybride. Wie eng die Familie verflochten ist, zeigte sich in dieser Woche: Die Dachholding Porsche SE meldete für neun Monate einen Verlust von 2,8 Milliarden Euro, vor allem wegen Wertminderungen auf ihre Volkswagen-Beteiligung.
Porsche verdient wieder – doch Wachstum ist noch nicht in Sicht.
Häufige Fragen zur Porsche-Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Porsche?
Das operative Ergebnis stieg auf 387 Millionen Euro nach einem Verlust von 966 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz sank auf 8,05 Milliarden Euro.
Was erwartet Porsche für 2026?
Einen Umsatz von 35 bis 36 Milliarden Euro und eine operative Umsatzrendite von 5,5 bis 7,5 Prozent.
Wie viele Autos hat Porsche verkauft?
In den ersten neun Monaten 178.532 Fahrzeuge, 16 Prozent weniger als im Vorjahr.
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