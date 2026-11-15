PORR-Aktie: Quartalszahlen Q3 – volle Auftragsbücher, doch wo bleibt das Wachstum?

PORR hat sich für 2026 ein Wachstum von Produktionsleistung und Umsatz um 2 bis 4 Prozent vorgenommen, bei einer EBIT-Marge von 3,2 bis 3,3 Prozent. Nach sechs Monaten stand beim Umsatz allerdings ein Minus von 1,1 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, die Produktionsleistung lag mit 3,17 Milliarden Euro nur auf Vorjahresniveau. Um die Prognose zu erreichen, muss das zweite Halbjahr also deutlich anziehen. Die PORR Zahlen für das dritte Quartal sind damit der erste echte Härtetest der Jahresplanung.