Ein Jahr lang kannte die PORR-Aktie nur eine Richtung. Der Wiener Baukonzern verdoppelte seinen Börsenwert, stieg in den ATX auf und markierte im Juni bei 46,40 Euro ein Zehnjahreshoch. Seitdem ist der Schwung raus, zuletzt notierte die Aktie um 39 Euro. Der Grund ist ein Widerspruch: Die Auftragsbücher sind so voll wie nie, doch der Umsatz kommt nicht hinterher. Am Donnerstag, 19. November, müssen die PORR Quartalszahlen für Q3 zeigen, dass aus Aufträgen wieder Wachstum wird.
PORR-Aktie: Quartalszahlen Q3 – volle Auftragsbücher, doch wo bleibt das Wachstum?
PORR legt am Donnerstag, 19. November 2026, die Quartalszahlen für Q3 vor. Der Auftragsbestand liegt nahe 10 Milliarden Euro, doch der Umsatz schrumpfte im ersten Halbjahr. Die große Vorschau auf die PORR Zahlen: Erwartungen, Erfolgsbilanz, Flüsterschätzungen und unsere Einschätzung, ob die PORR-Aktie die Erwartungen erfüllt.
Handelssymbol: POS (Wiener Börse), ABS2 (Xetra) · ISIN: AT0000609607 · WKN: 850185 · Index: ATX
PORR Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: Die Lücke beim Umsatz muss sich schließen
PORR hat sich für 2026 ein Wachstum von Produktionsleistung und Umsatz um 2 bis 4 Prozent vorgenommen, bei einer EBIT-Marge von 3,2 bis 3,3 Prozent. Nach sechs Monaten stand beim Umsatz allerdings ein Minus von 1,1 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, die Produktionsleistung lag mit 3,17 Milliarden Euro nur auf Vorjahresniveau. Um die Prognose zu erreichen, muss das zweite Halbjahr also deutlich anziehen. Die PORR Zahlen für das dritte Quartal sind damit der erste echte Härtetest der Jahresplanung.
Auf der Ergebnisseite läuft es dagegen rund. Im ersten Halbjahr stieg der Periodengewinn um 23,9 Prozent auf 36,4 Millionen Euro, der Gewinn je Aktie von 0,53 auf 0,71 Euro. PORR verdient also an jedem Euro Umsatz mehr. Die Frage ist, ob das reicht, wenn das Volumen stagniert.
Die Erfolgsbilanz
Wie die PORR Quartalszahlen zuletzt ankamen
Q3 2025 (20. November 2025): Ergebnis übertroffen, Umsatz knapp darunter – Start einer Rally
Der Auftragseingang stieg um 29,4 Prozent, das EBIT um 19,5 Prozent auf 59,4 Millionen Euro. Der Umsatz lag laut Montega etwas unter den Erwartungen. Die Aktie stieg danach von rund 26 auf 39 Euro, ein Plus von rund 50 Prozent.
Q1 2026 (27. Mai 2026): im Plan
Der Auftragsbestand übersprang erstmals die Marke von 10 Milliarden Euro, das EBIT stieg auf 14,3 Millionen Euro. PORR bestätigte den Ausblick.
Q2 2026 (27. August 2026): Umsatz verfehlt, Gewinn gesteigert
Der Quartalsumsatz lag mit 1,68 Milliarden Euro unter der Erwartung von 1,73 Milliarden Euro. Der Gewinn wuchs dagegen kräftig, die Prognose wurde bestätigt. Der hohe Auftragsbestand begrenzte die Enttäuschung.
Die Bilanz zeigt: PORR liefert zuverlässig beim Ergebnis, enttäuscht aber immer wieder leicht beim Umsatz. Bislang hat die Börse das verziehen, weil der Auftragsbestand die Zukunft absichert. Belastend wirkte zuletzt eher ein Sondereffekt: Als Mehrheitsaktionär IGO Industries 4 Prozent der syndizierten Aktien verkaufte, fiel die PORR-Aktie an einem Tag um 8,7 Prozent.
Flüsterschätzungen
Was der Markt stillschweigend voraussetzt
Öffentlich zugängliche Flüsterschätzungen gibt es für die PORR-Aktie nicht. Die Analysten sind laut Börse Express einhellig positiv gestimmt, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 43,80 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser. Die stille Erwartung am Markt dürfte lauten: Rückkehr zu Umsatzwachstum im dritten Quartal, weiter steigende Marge und ein Auftragsbestand nahe 10 Milliarden Euro. Ein Umsatz, der erneut unter Vorjahr liegt, würde die Wachstumsprognose infrage stellen.
PORR Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Donnerstag ankommt
Der Umsatz
Er muss im dritten Quartal über dem Vorjahr liegen. Sonst wird das Ziel von 2 bis 4 Prozent Wachstum kaum noch erreichbar.
Die EBIT-Marge
Im dritten Quartal 2025 lag sie bei 3,6 Prozent. Ein Wert auf diesem Niveau würde das Margenziel absichern.
Der Auftragsbestand
Er ist die Lebensversicherung der Aktie. Großaufträge wie der 180-Millionen-Euro-Infrastrukturauftrag in Polen sollten den Bestand stützen.
Der Cashflow
Der operative Cashflow war im ersten Halbjahr deutlich negativ. Analysten achten darauf, ob er sich saisonal erholt.
Die Infrastrukturprogramme
Investitionspakete in Deutschland und Österreich sowie EU-Mittel für Verkehr und Energie sollen ab der zweiten Jahreshälfte stärker wirken.
Das große Bild
Der Baukonzern im Infrastruktur-Superzyklus
Europa investiert in Brücken, Tunnel, Bahnstrecken und Stromnetze wie seit Jahrzehnten nicht mehr. PORR ist mit dem starken Tiefbau genau dort positioniert. Bis 2030 will der Konzern die EBIT-Marge auf 3,5 bis 4,0 Prozent steigern. Bewertet ist die PORR-Aktie laut Börsen-Zeitung mit dem rund siebenfachen EBIT für 2026, die Vergleichsgruppe kommt auf etwa zwölf. Der Abschlag zeigt, dass der Markt die Margenwende noch nicht vollständig glaubt.
Häufige Fragen zu den PORR Quartalszahlen
Wann veröffentlicht PORR die Quartalszahlen für Q3?
Am Donnerstag, 19. November 2026.
Was erwartet PORR für das Gesamtjahr 2026?
Ein Wachstum von Produktionsleistung und Umsatz um 2 bis 4 Prozent und eine EBIT-Marge von 3,2 bis 3,3 Prozent.
Wie lauten Handelssymbol und ISIN der PORR-Aktie?
An der Wiener Börse handelt die Aktie unter POS, an der Xetra unter ABS2. Die ISIN lautet AT0000609607.
Gibt es Flüsterschätzungen zu den PORR Zahlen?
Öffentlich zugängliche Whisper Numbers gibt es nicht. Entscheidend ist, ob der Umsatz wieder wächst.
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