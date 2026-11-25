PNE Aktie: SDAX Verlierer am Mittag mit -3,22% - Abwärtstrend auf Mehrjahrestiefs hält an

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 14:03 2 Min.

Die PNE Aktie fällt am Mittag um 3,22% auf 3,91 € und setzt ihren Abwärtstrend fort. Eine eigene Nachricht gibt es nicht, im Hintergrund stehen verzögerte Projektverkäufe, Verschiebungen im Aktionärskreis und eine offene Übernahmefrage.

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Die PNE Aktie verliert am Mittwochmittag 3,22% auf 3,91 € und gehört zu den SDAX Verlierern. Eine eigene Meldung gibt es am 25. November nicht. Der Abwärtstrend auf Mehrjahrestiefs setzt sich fort, Investing.com zeigte die Aktie gegen 11:20 Uhr bei 3,89 € (-3,71%). PNE Aktie am Mittag (-3,22%) 3,91 € seit dem Hoch im Juni bei rund 11,30 € rund -65% Umsatz nach neun Monaten 2026 150,7 Mio. € Quelle : Unternehmensangaben (12.11.2026), boerse-global Kursverlust Aktionärskreis und offene Übernahme Im Hintergrund stehen Verschiebungen in der Aktionärsstruktur: Laut Börse Global sank der Stimmrechtsanteil von JPMorgan Chase von 5,20 auf 2,08%. Der Anteil, der Dr. Benedikt Nikolaus Kormaier und ENKRAFT Capital zugerechnet wird, stieg zum 20. November auf 3,17%. Belastend wirkt laut finanznachrichten.de zudem, dass sich bisher kein Käufer für die vom Großaktionär Morgan Stanley Infrastructure angestrebte Komplettübernahme gefunden hat. Hintergrund Prognose gesenkt, Projekte verschoben PNE aus Cuxhaven entwickelt, baut, betreibt und verkauft Wind- und Solarparks und baut ein eigenes Erzeugungsportfolio auf (484 MW installiert). Am 14. Oktober senkte das Unternehmen seine Prognose und begründete das mit Projektverschiebungen, länger dauernden Verkaufsprozessen und Windparks, die im Eigenbestand bleiben. Zur neuen Spanne für das normalisierte EBITDA gibt es in den Quellen widersprüchliche Angaben, sie sollte vor Veröffentlichung gegen die Ad-hoc-Meldung geprüft werden. PNE nach neun Monaten 2026 Kennzahl Wert Umsatz 150,7 Mio. € (Vorjahr 142,2 Mio. €) Normalisiertes EBITDA 45,4 Mio. € Berichtetes EBITDA 43,9 Mio. € (+65%) EBIT 15,0 Mio. € Verkaufte Projekte 361 MW Neu genehmigt 965 MW Quelle : Unternehmensangaben (12.11.2026) Am 19. November kamen neue Genehmigungen für neun Anlagen mit zusammen 72 MW in Niedersachsen und Brandenburg hinzu. Am 12. November lag die Aktie seit Jahresbeginn 48% im Minus bei 5,23 €, am 17. November fiel sie um mehr als 8% auf ein Mehrjahrestief und liegt nun auf dem Niveau von Anfang 2020. Analystenstimmen zur PNE Aktie Haus Votum Kursziel Datum First Berlin Kaufen 8,30 € 17.11.2026 Warburg Research Buy - seit 13.11.2026 SMC Research Kaufen - seit 16.10.2026 Quelle : First Berlin, Warburg Research, SMC Research First Berlin erwartet für 2026 Erlöse von 275,9 Mio. € und ein EBIT von 67,0 Mio. €. Ein charttechnischer Boden ist nicht erkennbar. Was gegen die PNE Aktie spricht Projektverkäufe verzögern sich, der Markt traut den Planzahlen nicht.

Der Kurs liegt auf Mehrjahrestief ohne erkennbare Bodenbildung.

Die Übernahmefantasie bleibt offen, solange sich kein Käufer findet. Fazit zur PNE Aktie Die Kaufempfehlungen der Analysten kontrastieren mit dem Kurs. Der SDAX Verlierer wird für verzögerte Projektverkäufe abgestraft, während zugleich ausgepreist wird, dass es noch eine Übernahme geben könnte. Das Risiko bleibt hoch.

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