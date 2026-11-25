Die PNE Aktie verliert am Mittwochmittag 3,22% auf 3,91 € und gehört zu den SDAX Verlierern. Eine eigene Meldung gibt es am 25. November nicht. Der Abwärtstrend auf Mehrjahrestiefs setzt sich fort, Investing.com zeigte die Aktie gegen 11:20 Uhr bei 3,89 € (-3,71%).
PNE Aktie: SDAX Verlierer am Mittag mit -3,22% - Abwärtstrend auf Mehrjahrestiefs hält an
Die PNE Aktie fällt am Mittag um 3,22% auf 3,91 € und setzt ihren Abwärtstrend fort. Eine eigene Nachricht gibt es nicht, im Hintergrund stehen verzögerte Projektverkäufe, Verschiebungen im Aktionärskreis und eine offene Übernahmefrage.
Kursverlust
Aktionärskreis und offene Übernahme
Im Hintergrund stehen Verschiebungen in der Aktionärsstruktur: Laut Börse Global sank der Stimmrechtsanteil von JPMorgan Chase von 5,20 auf 2,08%. Der Anteil, der Dr. Benedikt Nikolaus Kormaier und ENKRAFT Capital zugerechnet wird, stieg zum 20. November auf 3,17%. Belastend wirkt laut finanznachrichten.de zudem, dass sich bisher kein Käufer für die vom Großaktionär Morgan Stanley Infrastructure angestrebte Komplettübernahme gefunden hat.
Hintergrund
Prognose gesenkt, Projekte verschoben
PNE aus Cuxhaven entwickelt, baut, betreibt und verkauft Wind- und Solarparks und baut ein eigenes Erzeugungsportfolio auf (484 MW installiert). Am 14. Oktober senkte das Unternehmen seine Prognose und begründete das mit Projektverschiebungen, länger dauernden Verkaufsprozessen und Windparks, die im Eigenbestand bleiben.
Zur neuen Spanne für das normalisierte EBITDA gibt es in den Quellen widersprüchliche Angaben, sie sollte vor Veröffentlichung gegen die Ad-hoc-Meldung geprüft werden.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz
|150,7 Mio. € (Vorjahr 142,2 Mio. €)
|Normalisiertes EBITDA
|45,4 Mio. €
|Berichtetes EBITDA
|43,9 Mio. € (+65%)
|EBIT
|15,0 Mio. €
|Verkaufte Projekte
|361 MW
|Neu genehmigt
|965 MW
Quelle: Unternehmensangaben (12.11.2026)
Am 19. November kamen neue Genehmigungen für neun Anlagen mit zusammen 72 MW in Niedersachsen und Brandenburg hinzu. Am 12. November lag die Aktie seit Jahresbeginn 48% im Minus bei 5,23 €, am 17. November fiel sie um mehr als 8% auf ein Mehrjahrestief und liegt nun auf dem Niveau von Anfang 2020.
|Haus
|Votum
|Kursziel
|Datum
|First Berlin
|Kaufen
|8,30 €
|17.11.2026
|Warburg Research
|Buy
|-
|seit 13.11.2026
|SMC Research
|Kaufen
|-
|seit 16.10.2026
Quelle: First Berlin, Warburg Research, SMC Research
First Berlin erwartet für 2026 Erlöse von 275,9 Mio. € und ein EBIT von 67,0 Mio. €. Ein charttechnischer Boden ist nicht erkennbar.
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