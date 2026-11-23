Kurzfristig entscheidet das vierte Quartal. Plug Power bestätigt das Umsatzwachstum von 15% bis 16% für 2026 und will erstmals ein positives EBITDAS erreichen, also ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und aktienbasierten Vergütungen. RBC rechnet im Schlussquartal mit rund 288 Millionen Dollar Umsatz, getragen von höheren Stückzahlen im Materialfluss und dem Walmart-Austauschzyklus. Gelingt das, wäre das ein wichtiger Vertrauensbeweis. Bleibt es aus, dürfte die Plug Power Aktie Prognose rasch wieder von Finanzierungsfragen überlagert werden.

Mittel- und langfristig ruht die Story auf drei Pfeilern: dem Austauschgeschäft bei großen Logistikkunden, den Elektrolyseuren (Arcadia plant 280-Megawatt-Anlagen in Dänemark und Texas, der Texas-Standort soll als erstes Projekt das neue Paket GenEco Scale nutzen) und dem Ausbau der Wasserstoffversorgung. Roth Capital hält eine Cash-Neutralität 2027 für möglich, gestützt auf Vermögensverkäufe, Steuergutschriften und freigegebene Mittel. Das Gesamtbild: Plug Power hat operativ Tritt gefasst, muss aber beweisen, dass die Verbesserung ohne Verwässerung trägt.