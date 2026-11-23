Die Plug Power Aktie (ISIN: US72919P2020, FSE: PLUN, NASDAQ: PLUG) liefert ein Paradox: Der Wasserstoff-Spezialist meldet am 9. November Umsatzwachstum, eine fast ausgeglichene Bruttomarge und den niedrigsten Mittelabfluss seiner Geschichte - und die Aktie verliert am nächsten Handelstag rund 9% auf 1,50 Dollar. Seither haben gleich mehrere Analysten ihre Kursziele gekappt. Was steckt hinter dieser Skepsis, und wie sieht die Plug Power Aktie Prognose nach den Q3-Zahlen aus?
Plug Power Aktie Prognose: Analysten kappen Kursziele nach Q3 - Chance oder Falle?
Plug Power wächst im dritten Quartal um 13% und verbessert die Bruttomarge massiv. Trotzdem senken Craig-Hallum, B. Riley, Susquehanna und RBC ihre Kursziele. Die Plug Power Aktie Prognose zwischen Hoffnung und Liquiditätssorgen.
Die Q3-Zahlen
Operativ stark, Ergebnis mit Sternchen
Beim Umsatz hat Plug Power geliefert: 200,6 Millionen Dollar liegen leicht über dem Konsens von rund 198 Millionen Dollar. Die Bruttomarge sprang binnen eines Jahres um rund 65 Prozentpunkte auf -2,7%.
Treiber war vor allem das Geschäft mit Brennstoffzellen für Gabelstapler und Lagertechnik. Plug Power installierte im Quartal 1.136 GenDrive-Systeme, nach 540 im Vorjahresquartal. Das Management betont außerdem, dass der Service vom Bremsklotz zum Gewinnbeitrag geworden sei. Im Elektrolyseur-Geschäft meldete der Konzern einen 280-Megawatt-Liefervertrag mit Arcadia eFuels für ein Projekt in Dänemark sowie einen 50-Megawatt-Auftrag von Orica in Australien.
Beim Blick auf den Gewinn lohnt sich Vorsicht. Der unverwässerte Gewinn je Aktie von rund 0,07 Dollar geht auf nicht zahlungswirksame Bewertungsgewinne von etwa 192 Millionen Dollar zurück, vor allem aus Warrants und Wandelanleihen. Bereinigt steht laut Roth Capital ein Verlust von rund 0,05 Dollar je Aktie. Auch die Marge ist beschönigt: Ein Einmaleffekt von 10,4 Millionen Dollar aus Rückstellungen für Verlustverträge hob sie um rund 6,5 Prozentpunkte. Zum Vorquartal (-0,9%) hat sich die Bruttomarge damit sogar verschlechtert. Im Wasserstoffgeschäft lag sie bei rund -52%, unter anderem wegen ungeplanter Anlagenausfälle.
Analysten
Kursziele runter, Ratings bleiben
Nach den Zahlen reagierten die Analysten überwiegend mit niedrigeren Kurszielen, ohne ihre Einstufungen zu ändern. Selbst die Optimisten rechnen inzwischen vorsichtiger.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel alt
|Kursziel neu
|Craig-Hallum
|Buy
|5
|3
|B. Riley
|Buy
|5
|3,50
|Susquehanna
|Neutral
|1,75
|1,50
|RBC Capital
|Sector Perform
|2
|1,25
|H.C. Wainwright
|Buy
|7
|7 (bestätigt)
|Roth Capital
|Buy
|5
|5 (bestätigt)
Kursziele in US-Dollar. Die Daten stammen aus verschiedenen Medienberichten vom 10. bis 21. November 2026.
Quelle: Stock-World, Benzinga, Cantech Letter
Der Konsens bleibt bei "Hold". Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Quelle bei rund 3 Dollar, die Spanne reicht von unter 1 Dollar bis 7 Dollar bei H.C. Wainwright. Damit hängt der Kurs der Plug Power Aktie weit unter den Zielen der Analysten - ein Muster, das die Skepsis am Markt widerspiegelt.
Das sagen die Optimisten
H.C. Wainwright sieht starke Nachfrage im Materialfluss-Geschäft und Bruttomargen von über 20% in den Jahren 2027 und 2028. Roth Capital verweist auf Ersatzaufträge von Walmart und Amazon und hält für das vierte Quartal eine Bruttomarge von rund 15% für möglich, die ein positives bereinigtes EBITDA erlauben könnte.
Das sagen die Skeptiker
RBC lobt die Marge, verweist aber auf die Hilfe durch Einmaleffekte und erwartet anhaltende bereinigte EBITDA-Verluste bis 2028. Susquehanna bleibt neutral und senkt das Ziel erneut.
Charttechnik
Kurs unter Druck
Technisch ist das Bild angeschlagen. Nach dem Abschlag auf 1,50 Dollar am Tag nach den Zahlen ging es weiter bergab: Die Plug Power Aktie notiert inzwischen in Frankfurt unter der Marke von 1 Euro, die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,3 bis 1,4 Milliarden Dollar. Die Kurszielkürzungen von B. Riley und RBC am 20. und 21. November haben den Druck zuletzt verstärkt.
Prognose
Kurzfristig Q4-Test, mittelfristig Liquiditätsfrage
Kurzfristig entscheidet das vierte Quartal. Plug Power bestätigt das Umsatzwachstum von 15% bis 16% für 2026 und will erstmals ein positives EBITDAS erreichen, also ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und aktienbasierten Vergütungen. RBC rechnet im Schlussquartal mit rund 288 Millionen Dollar Umsatz, getragen von höheren Stückzahlen im Materialfluss und dem Walmart-Austauschzyklus. Gelingt das, wäre das ein wichtiger Vertrauensbeweis. Bleibt es aus, dürfte die Plug Power Aktie Prognose rasch wieder von Finanzierungsfragen überlagert werden.
Mittel- und langfristig ruht die Story auf drei Pfeilern: dem Austauschgeschäft bei großen Logistikkunden, den Elektrolyseuren (Arcadia plant 280-Megawatt-Anlagen in Dänemark und Texas, der Texas-Standort soll als erstes Projekt das neue Paket GenEco Scale nutzen) und dem Ausbau der Wasserstoffversorgung. Roth Capital hält eine Cash-Neutralität 2027 für möglich, gestützt auf Vermögensverkäufe, Steuergutschriften und freigegebene Mittel. Das Gesamtbild: Plug Power hat operativ Tritt gefasst, muss aber beweisen, dass die Verbesserung ohne Verwässerung trägt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Plug Power Inc.
- Sitz
- Slingerlands, New York (USA)
- Branche
- Wasserstoff und Brennstoffzellen
- CEO
- Jose Luis Crespo
- Börse
- NASDAQ (Ticker PLUG)
- Quartalsumsatz Q3 2026
- 200,6 Mio. Dollar
- Umsatzziel 2026
- +15% bis +16%
Stand: 23.11.2026, Unternehmensangaben und Medienberichte
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.