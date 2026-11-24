RBC Capital hat das Kursziel am 20. November von 2 auf 1,25 Dollar gesenkt und die Einstufung Sector Perform beibehalten. B. Riley reduzierte am selben Tag von 5,00 auf 3,50 Dollar, rät aber weiter zum Kauf. H.C. Wainwright bestätigte nach dem Symposium des Unternehmens die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 7 Dollar. Zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Ziel liegt mehr als das Fünffache. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.