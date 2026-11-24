Weniger als ein Euro je Aktie und dennoch eine der meistgesuchten Aktien des Landes: Die Plug Power Aktie notiert am Dienstagvormittag bei 0,906 Euro, ein Minus von 0,86 Prozent. Der US-Wasserstoffkonzern bleibt ein Liebling der Privatanleger, auch nachdem der Kurs am Freitag ein neues Zwölfmonatstief markiert hat.
Plug Power Aktie: Unter einem Euro – und die Kursziele reichen von 1,25 bis 7 Dollar
Die Plug Power Aktie notiert am Dienstagvormittag bei 0,906 Euro und gehört trotzdem zu den meistgesuchten Aktien des Tages. RBC hat das Kursziel auf 1,25 Dollar gesenkt, H.C. Wainwright bleibt bei 7 Dollar. Selten gehen die Meinungen über einen Wasserstoffwert so weit auseinander.
Die Analysten
Drei Häuser, drei völlig verschiedene Bilder
RBC Capital hat das Kursziel am 20. November von 2 auf 1,25 Dollar gesenkt und die Einstufung Sector Perform beibehalten. B. Riley reduzierte am selben Tag von 5,00 auf 3,50 Dollar, rät aber weiter zum Kauf. H.C. Wainwright bestätigte nach dem Symposium des Unternehmens die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 7 Dollar. Zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Ziel liegt mehr als das Fünffache. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Das Geschäft
Weniger Geldabfluss, erste Großprojekte
Operativ meldet Plug Power Fortschritte. Der Quartalsumsatz lag bei rund 201 Millionen Dollar, der Mittelverbrauch sank um etwa 54 Prozent, die Bruttomarge verbesserte sich. In Vernon in Kalifornien läuft eine Elektrolyse-Anlage, die täglich 2,1 Tonnen Wasserstoff erzeugt. Ein Kundenprojekt in Texas erreicht 280 Megawatt, in Portugal ist ein 100-Megawatt-Projekt mit Galp in der Inbetriebnahme. Am Montag hatte die Aktie mit anderen Brennstoffzellenwerten kräftig zugelegt.
Einordnung der Redaktion: Die Plug Power Aktie ist eine Wette darauf, dass aus Wasserstoffprojekten ein profitables Geschäft wird, bevor das Geld ausgeht. Die Spanne der Kursziele zeigt, wie unsicher diese Rechnung ist. Bei Kursen unter einem Euro reichen Bruchteile eines Cents für große prozentuale Ausschläge. Das sollten Anleger bei jeder Tagesbewegung im Blick haben.
FAQ
Häufige Fragen zur Plug Power Aktie
Warum ist die Plug Power Aktie heute gefragt?
Analysten haben ihre Kursziele neu gesetzt, und das Unternehmen meldete Fortschritte bei Elektrolyse-Projekten. Der Kurs liegt nahe am Zwölfmonatstief.
Was sagen Analysten zur Plug Power Aktie?
RBC nennt 1,25 Dollar, B. Riley 3,50 Dollar und H.C. Wainwright 7 Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Plug Power Aktie?
ISIN US72919P2020, WKN A1JA81. US-Handelssymbol: PLUG (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: PLUN.
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