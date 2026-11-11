Plug Power Aktie crasht um 9% - Kursziel um 40% gekappt

Die Plug Power-Aktie (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker: PLUG) erlebt einen heftigen Rückschlag: Am 10. November 2026 schloss der Wasserstofftitel bei angezeigten 1,37 USD, laut Kursanzeige ein Minus von 0,14 USD beziehungsweise 9,00%. Am folgenden Morgen zeichnet sich eine vorsichtige Gegenbewegung ab. Vorbörslich notiert das Papier am 11. November um 8:32 Uhr US-Ostküstenzeit bei 1,41 USD; die Kursanzeige weist einen Zuwachs von 3,30% aus. In dieses nervöse Umfeld fällt die Plug Power-Aktienanalyse von Craig-Hallum: Das Analysehaus senkt sein Kursziel von 5 auf 3 USD, hält aber am Rating "buy" fest.