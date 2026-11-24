Die PIN Solarkraft Anleihe 2026/30 (ISIN DE000A5GS4D8) der PIN Privates Institut Holding GmbH aus München ist seit dem 15. November 2026 im Angebot. Nach Angaben von Anleihen Finder trägt die Anleihe einen festen Kupon von 7,25 Prozent pro Jahr, läuft vier Jahre und soll bis zu 10 Millionen Euro einbringen. Die Mindestanlage beträgt 2.000 Euro, die Zeichnung erfolgt direkt über die Emittentin. Die Angebotsfrist läuft bis zur vollständigen Platzierung, spätestens bis 14. November 2027. Grundlage des Angebots ist ein Wertpapier-Informationsblatt (WIB), nicht ein von der Aufsicht gebilligter Prospekt. Wer die Anleihe prüfen will, sollte das WIB vollständig lesen; dieser Beitrag ist keine Aufforderung zur Zeichnung.