Die PIN Solarkraft Anleihe 2026/30 bietet 7,25 Prozent Zinsen pro Jahr bei vier Jahren Laufzeit. Mit dem Geld sollen Solarparks in Deutschland bis zu ihrem Verkauf zwischenfinanziert werden. Die Anleihe ist ein Papier für Anleger, die Mittelstandsanleihen samt Ausfallrisiko einordnen können.
PIN Solarkraft Anleihe 2026/30: 7,25 Prozent Zinsen, vier Jahre Laufzeit, bis zu 10 Millionen Euro – wie viel Aufschlag zahlt die Zwischenfinanzierung von Solarparks?
Die PIN Privates Institut Holding GmbH bietet eine 7,25-Prozent-Anleihe 2026/30 (ISIN DE000A5GS4D8) über bis zu 10 Millionen Euro an. Was hinter der Mittelstandsanleihe steckt, wie sie sich zur Bundesanleihe verhält und welche Risiken im Wertpapier-Informationsblatt zu prüfen sind.
Steckbrief
- Emittentin
- PIN Privates Institut Holding GmbH, München
- ISIN / WKN
- DE000A5GS4D8 / A5GS4D
- Kupon
- 7,25 % p. a., fest
- Laufzeit
- vier Jahre, Beginn 15.11.2026
- Volumen
- bis zu 10 Mio. Euro
- Mindestanlage
- 2.000 Euro, Zeichnung direkt über die Emittentin
- Angebotsfrist
- 15.11.2026 bis spätestens 14.11.2027
- Unterlage
- Wertpapier-Informationsblatt (WIB)
Stand: 24.11.2026, Angaben laut Anleihen Finder und Emittent; Wertpapier-Informationsblatt nicht ausgewertet
Die PIN Solarkraft Anleihe 2026/30 (ISIN DE000A5GS4D8) der PIN Privates Institut Holding GmbH aus München ist seit dem 15. November 2026 im Angebot. Nach Angaben von Anleihen Finder trägt die Anleihe einen festen Kupon von 7,25 Prozent pro Jahr, läuft vier Jahre und soll bis zu 10 Millionen Euro einbringen. Die Mindestanlage beträgt 2.000 Euro, die Zeichnung erfolgt direkt über die Emittentin. Die Angebotsfrist läuft bis zur vollständigen Platzierung, spätestens bis 14. November 2027. Grundlage des Angebots ist ein Wertpapier-Informationsblatt (WIB), nicht ein von der Aufsicht gebilligter Prospekt. Wer die Anleihe prüfen will, sollte das WIB vollständig lesen; dieser Beitrag ist keine Aufforderung zur Zeichnung.
Emittentin
Wer steht hinter der PIN Solarkraft Anleihe?
Nach Unternehmensangaben ist PIN seit 1991 im Geschäft mit Sachwert-Investments für Privatanleger und seit mehr als 20 Jahren auf Photovoltaik spezialisiert. Über 3.600 Investoren hätten rund 720 Millionen Euro investiert, das Portfolio umfasse mehr als 530 Photovoltaikanlagen an 144 Standorten in Deutschland. Für 2027 seien 13 weitere Solarparks geplant. Diese Zahlen stammen vom Unternehmen und sind von der Redaktion nicht unabhängig geprüft. Angaben zu Umsatz, Ergebnis und Eigenkapital der Emittentin nennt die gesichtete Meldung nicht.
Verwendung
Wofür wird das Geld der Anleihe verwendet?
Der Erlös dient der Zwischenfinanzierung neuer Solarparks in Deutschland, von der Konzeption und Errichtung bis zum Verkauf an künftige Betreiber. Das heißt: Die Rückzahlung der Anleihe hängt auch davon ab, dass PIN die Parks termingerecht fertigstellt und zu einem tragfähigen Preis verkauft. Verzögerungen bei Genehmigung, Netzanschluss oder Verkauf könnten die Rückzahlung belasten. Das ist ein typisches Projekt- und Marktrisiko solcher Anleihen.
Rendite
Wie viel Aufschlag zahlt die Anleihe gegenüber Bundesanleihen?
Zum Vergleich: Die fünfjährige Bundesanleihe rentierte am 24. November laut Trading Economics bei 3,10 Prozent, die zehnjährige bei 3,28 Prozent. Der Kupon der PIN-Anleihe liegt mit 7,25 Prozent rund 4,15 Prozentpunkte über der Fünfjahres-Bundesrendite (Rechnung der Redaktion). Dabei gilt: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt zusätzlich vom Kaufkurs ab. Bei einem Kauf zum Nennwert und Halten bis zur Fälligkeit entspricht die Rendite dem Kupon. Der Aufschlag ist die Entschädigung für das Risiko: Bundesanleihen gelten als nahezu ausfallsicher, Mittelstandsanleihen nicht.
|Anleihe
|Zins / Rendite
|Laufzeit
|PIN Solarkraft Anleihe 2026/30
|7,25 % Kupon
|4 Jahre
|Bundesanleihe 5 Jahre
|3,10 % Rendite
|5 Jahre
|Bundesanleihe 10 Jahre
|3,28 % Rendite
|10 Jahre
Kupon und Rendite sind nicht dasselbe. Differenz: Rechnung der Redaktion.
Quelle: Anleihen Finder (16.11.2026); Trading Economics (24.11.2026)
Was die Meldung nicht beantwortet: Zu Rang (nachrangig oder nicht), Besicherung, Zinsterminen, Stückelung und einem möglichen Börsenhandel enthält die gesichtete Meldung keine Angaben. Diese Punkte stehen im WIB und entscheiden darüber, wie sicher und handelbar die Anleihe ist.
Häufige Fragen zur PIN Solarkraft Anleihe
Wie hoch ist der Zins der PIN Solarkraft Anleihe? Der feste Kupon beträgt 7,25 Prozent pro Jahr.
Wie lange läuft die PIN Anleihe 2026/30? Vier Jahre ab dem 15. November 2026.
Wie hoch ist die Mindestanlage? Laut Anleihen Finder 2.000 Euro, Zeichnung direkt über die Emittentin.
Gibt es ein Rating oder eine Besicherung? Die gesichtete Meldung nennt weder ein Rating noch Angaben zur Besicherung; Anleger sollten das WIB prüfen.
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